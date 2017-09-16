Первый реальный обзор: Лада Клуб знакомится с новым универсалом Веста

Представитель официального Лада Клуба сегодня отправился на АВТОВАЗ, чтобы познакомиться поближе с новым универсалом LADA Vesta. Много фото LADA Vesta универсал, особенности интерьера, видео салона новинки — это и многое другое читайте и смотрите в данной теме.

Универсал Лада Веста впечатляет и внешне и внутри.

Живые фото салона и багажника Весты универсал

Для универсала Лада Веста бордюры — это не препятствие

Штатная защита моторного отсека и коробки передач снизу. Защита стальная. Значит, универсал не боится активного движения по пересечённой местности.

Раскрыта дата начала продаж универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross

В Сети появилась информация о том, когда и как можно будет купить новые версии модели Лада Веста.

Как сообщает паблик «ВКонтакте» RCI NEWS | RUSSIAN CARS INDUSTRY , ссылаясь на инсайдеров в сбытовой сети АВТОВАЗа, старт продаж универсалов Лада Веста запланирован на 25 октября. В этот день в дилерских центрах LADA состоится мероприятие, аналогичное всероссийскому старту продаж седана Лада Веста — Vesta Night. Напомним, продажи седана Лада Веста стартовали в одно и то же астрономическое время в 60 дилерских центрах 25 городов России, Казахстана и Беларуси 25 ноября 2015 года.Пластиковый обвес предохраняет эмаль кузова при поездках по легкому бездорожью и делает автомобиль более стильным.

Очень яркий салон. Кожаные вставки на креслах. Яркая оранжевая прострочка. Карты дверей с торпедо оформлены контрастными вставками.

Отличный багажник, у которого при сложённом втором ряду сидений объём перевозимого груза вырастает с 480 до 825 литров. Кроме этого при сложённом втором ряду сидений за счёт фальшпола образуется ровный пол. Можно ночевать в машине.

Из интервью с представителем АВТОВАЗа Стасом Березием:

Какие изменения были произведены в подвеске универсала Лада Веста по сравнению с обычным седаном Лада Веста? Во-первых, в новых моделях LADA Vesta SW и Vesta SW Cross применена оригинальная подвеска, отличающаяся от седана. Понимая, что автомобиль LADA Vesta SW — это автомобиль туристический (его могут нагрузить очень хорошо), и то, что у автомобиля немного больше масса задней части, инженеры АВТОВАЗа сделали подвеску машины более усиленной. В частности, была усилена задняя подвеска.

Благодаря этому по ходовым качествам машина неотличима от седана. В версии Vesta SW Cross клиренс увеличен на 25 мм из-за новой подвески и из-за больших колес. Соответственно, это более высокий автомобиль. Данный фактор также учли инженеры АВТОВАЗа. Поэтому была переработана подвеска, чтобы автомобиль не кренился и имел все ту же возможность к активной к «очень вкусной и сочной» езде. Кроме того, в подвеске были усилены все пружины и перенастроены амортизаторы.

В автомобилях LADA Vesta SW и Vesta SW Cross применен ряд технических решений, которые ранее массово на LADA не применялись. Это такие вещи, как рейлинги на крыше, антенна типа «акулий плавник», задние дисковые тормоза (раньше они применялись только на автомобилях малой серии Sport), электрокнопка двери задка, подогрев задних сидений. Эти опции в LADA Vesta SW и Vesta SW Cross были внедрены впервые. Конечно, все они были внедрены с учетом мнения клиентов, в частности, запираемый лючок бензобака. Насколько мы знаем, проблема слива бензина массово сегодня не стоит. Это раз. Из Весты слить бензин не так-то просто. Это два. Практически эта функция несет в себе более успокаивающую роль, нежели жизненно необходимую. Тем не менее, АВТОВАЗ в последнее время, как мы знаем, прислушивается к мнению клиентов и является клиентоориентированным автопроизводитедлем.

Такая же ситуация и с внедрением задних дисковых тормозов: компания предложит их в комплектации с 1,8-литровым двигателем. Это логично, поскольку более мощный мотор требует более сильных тормозов.

Какие отличительные особенности организации багажного отделения LADA Vesta SW и Vesta SW Cross?

Объем багажника до полки шторки в LADA Vesta SW составляет 480 литров. Фактически такой же как и в седане. При сложенных спинках задних сидений объем багажника (до подонной линии) достигает 852 литров.

Во всем багажнике очень много разных приспособлений для оптимального размещения грузов, начиная от пакета с покупками, который можно зафиксировать крючочками, и заканчивая хрупкими длинномерами, для которых можно положить полки фальшпола одну на другую и создать абсолютно ровную площадку. Есть в багажнике еще специальная лямочка для фиксации 5-литровых емкостей, в которых часто перевозят омывающую жидкость.

Полки фальшпола сделаны из специального материала, покрытого ворсованной тканью. Это нужно для шумопоглощения. Полки фальшпола — взаимозаменяемые. Можно не переживать об их правильной ориентации в багажнике. Их можно положить одна на другую, можно поставить вертикально, чтобы правильно зонировать багажное отделение. Также предусмотрены три сетки. Все это доступно для максимальной комплектации автомобиля.

И напоследок еще немного фото экстерьера и салона универсала Лада Веста

Источник: Лада Веста Клуб