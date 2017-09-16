Добавить статью
Фотофакты

Первый реальный обзор: Лада Клуб знакомится с новым универсалом Веста

Представитель официального Лада Клуба сегодня отправился на АВТОВАЗ, чтобы познакомиться поближе с новым универсалом LADA Vesta. Много фото LADA Vesta универсал, особенности интерьера, видео салона новинки — это и многое другое читайте и смотрите в данной теме.

Универсал Лада Веста впечатляет и внешне и внутри.

Живые фото салона и багажника Весты универсал

Для универсала Лада Веста бордюры — это не препятствие

Штатная защита моторного отсека и коробки передач снизу. Защита стальная. Значит, универсал не боится активного движения по пересечённой местности.

Раскрыта дата начала продаж универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross

В Сети появилась информация о том, когда и как можно будет купить новые версии модели Лада Веста.

Как сообщает паблик «ВКонтакте» RCI NEWS | RUSSIAN CARS INDUSTRY, ссылаясь на инсайдеров в сбытовой сети АВТОВАЗа, старт продаж универсалов Лада Веста запланирован на 25 октября. В этот день в дилерских центрах LADA состоится мероприятие, аналогичное всероссийскому старту продаж седана Лада Веста — Vesta Night. Напомним, продажи седана Лада Веста стартовали в одно и то же астрономическое время в 60 дилерских центрах 25 городов России, Казахстана и Беларуси 25 ноября 2015 года.Пластиковый обвес предохраняет эмаль кузова при поездках по легкому бездорожью и делает автомобиль более стильным.

Очень яркий салон. Кожаные вставки на креслах. Яркая оранжевая прострочка. Карты дверей с торпедо оформлены контрастными вставками.

Отличный багажник, у которого при сложённом втором ряду сидений объём перевозимого груза вырастает с 480 до 825 литров. Кроме этого при сложённом втором ряду сидений за счёт фальшпола образуется ровный пол. Можно ночевать в машине.

Из интервью с представителем АВТОВАЗа Стасом Березием:

Какие изменения были произведены в подвеске универсала Лада Веста по сравнению с обычным седаном Лада Веста? Во-первых, в новых моделях LADA Vesta SW и Vesta SW Cross применена оригинальная подвеска, отличающаяся от седана. Понимая, что автомобиль LADA Vesta SW — это автомобиль туристический (его могут нагрузить очень хорошо), и то, что у автомобиля немного больше масса задней части, инженеры АВТОВАЗа сделали подвеску машины более усиленной. В частности, была усилена задняя подвеска.

Благодаря этому по ходовым качествам машина неотличима от седана. В версии Vesta SW Cross клиренс увеличен на 25 мм из-за новой подвески и из-за больших колес. Соответственно, это более высокий автомобиль. Данный фактор также учли инженеры АВТОВАЗа. Поэтому была переработана подвеска, чтобы автомобиль не кренился и имел все ту же возможность к активной к «очень вкусной и сочной» езде. Кроме того, в подвеске были усилены все пружины и перенастроены амортизаторы.

В автомобилях LADA Vesta SW и Vesta SW Cross применен ряд технических решений, которые ранее массово на LADA не применялись. Это такие вещи, как рейлинги на крыше, антенна типа «акулий плавник», задние дисковые тормоза (раньше они применялись только на автомобилях малой серии Sport), электрокнопка двери задка, подогрев задних сидений. Эти опции в LADA Vesta SW и Vesta SW Cross были внедрены впервые. Конечно, все они были внедрены с учетом мнения клиентов, в частности, запираемый лючок бензобака. Насколько мы знаем, проблема слива бензина массово сегодня не стоит. Это раз. Из Весты слить бензин не так-то просто. Это два. Практически эта функция несет в себе более успокаивающую роль, нежели жизненно необходимую. Тем не менее, АВТОВАЗ в последнее время, как мы знаем, прислушивается к мнению клиентов и является клиентоориентированным автопроизводитедлем.

Такая же ситуация и с внедрением задних дисковых тормозов: компания предложит их в комплектации с 1,8-литровым двигателем. Это логично, поскольку более мощный мотор требует более сильных тормозов.

Какие отличительные особенности организации багажного отделения LADA Vesta SW и Vesta SW Cross?

Объем багажника до полки шторки в LADA Vesta SW составляет 480 литров. Фактически такой же как и в седане. При сложенных спинках задних сидений объем багажника (до подонной линии) достигает 852 литров.

Во всем багажнике очень много разных приспособлений для оптимального размещения грузов, начиная от пакета с покупками, который можно зафиксировать крючочками, и заканчивая хрупкими длинномерами, для которых можно положить полки фальшпола одну на другую и создать абсолютно ровную площадку. Есть в багажнике еще специальная лямочка для фиксации 5-литровых емкостей, в которых часто перевозят омывающую жидкость.

Полки фальшпола сделаны из специального материала, покрытого ворсованной тканью. Это нужно для шумопоглощения. Полки фальшпола — взаимозаменяемые. Можно не переживать об их правильной ориентации в багажнике. Их можно положить одна на другую, можно поставить вертикально, чтобы правильно зонировать багажное отделение. Также предусмотрены три сетки. Все это доступно для максимальной комплектации автомобиля.

И напоследок еще немного фото экстерьера и салона универсала Лада Веста

Источник: Лада Веста Клуб

http://www.ladavesta.net/news/895-pervyy-realnyy-obzor-lada-klub-znakomitsya-s-novym-universalom-vesta.html

Лада Веста, АвтоВАЗ
  • Нет аватара Zemos
    16.09.1711:10:02

    В автомобилях LADA Vesta SW и Vesta SW Cross применен ряд технических решений, которые ранее массово на LADA не применялись. Это такие вещи, как рейлинги на крыше, антенна типа «акулий плавник», задние дисковые тормоза (раньше они применялись только на автомобилях малой серии Sport), электрокнопка двери задка, подогрев задних сидений. Эти опции в LADA Vesta SW и Vesta SW Cross были внедрены впервые.

    Рейлинги на Приоре, Калине, Ларгусе вполне себе серийно на универсалах.

    Электрокнопка задка на Иксрее вполне серийно стоит.

    А вот что прям впервые это подогрев задних сидений и розетка для гаджетов для заднего дивана.

    Кстати в интернете уже есть фото серийных седанов с электрокнопкой задка и запирающимся лючком бензобака. Так что и седан улучшили

    Отредактировано: Zemos~11:18 16.09.17
    #954610
  • Нет аватара Yarhann
    16.09.1712:09:50

    Сарай конечно зачетный вышел ваще агонь.

    #954619
  • Комментарий удален
  • Нет аватара port
    16.09.1717:52:00

    шикарно

    нужно двигаться дальше и делать ещё брэнды, ещё более высокого качества и уровня, чтобы закрывать сегмент обеспеченных людей (уровня мазды, тойоты и т. п.)

    #954674
    • Нет аватара Yarhann
      16.09.1718:26:28

      следующий шаг это авто С класса — самая большая доля рынка и самый сложный сегмент для конкуренции. А дальше уже можно думать и о сегменте D и E — но без качественного авто C класса конкурентного с мировыми аналогами переть в более высокие классы бессмысленно.

      #954685
      • Нет аватара gyrman
        16.09.1719:34:06

        следующий шаг это новый кроссовер! С класс в России ужался до одной Октавии и всё, и даже она теряет покупателей, а вот кроссоверы вот где настоящий Тренд рынка. Даешь новую Ниву 1.8 акпп 4*4

        #954703
        • Нет аватара Yarhann
          16.09.1720:06:54

          вы это серьезно? с4 ФФ3 Элантра Черато мазда 3 ниссан центра пыж 408 меган (флюенс)королла и30 сид круз и конечно гольф (джетта) седаны и хетчи сараи этих моделей все дружно ужались до октавии и то я не всех упомянул в этом классе — ведь есть еще примеальные производители )) октавия одна изх немногих в этом классе не лучшая ну и не хуже остальных. Этот класс очень разнообразный и машин этого класса продаеться очень много как у нас так и в европах. А кросоверы это фигня — сделать вариант кросс и нафиг ненужен этот кросовер никому.

          Отредактировано: Yarhann~20:09 16.09.17
          #954709
          • Нет аватара gyrman
            16.09.1720:19:29

            Серьезно, назовите из ТОП25 кто остался из С класса еще? и сколько в этом топе кроссов? Правильно добрая половина! Вами названные модели продаётся в ничтожно малых количествах, у Киа не церато, а топ продаж это Спортейдж, у мазды СХ5, у Ниссана Кашкай, у Фольцвагена Тигуан, вместо короллы Рав4, круз вообще покинули рынок. Реальность она другая! Жаль картинку нельзя приложить.

            #954716
          • Нет аватара Zemos
            16.09.1720:53:41

            В России да и в Европе, да и в остальном мире пошёл тренд на кроссоверы всех классов, так что как развитие кроссовер С-класса будет самое то что нужно

            #954740
    • Вова-Н Вова-Н
      16.09.1718:26:58

      Какие ещё бренды? ВАЗ себе не хозяин, там франки всё решают. К тому же такой широкоизвестный в Европе бренд как Нива сейчас принадлежит американцам. А что бы что-то новое и стоящее создать это немеряно сил и денег надо и без гарантии на успех.

      Ту же Весту французы пока разрешили только в Германии продавать и Иксрей вообще на экспорт не идет, незачем им создавать конкурента своему Дачиа Логан-Степвей. Здесь на рынке СНГ поляна ВАЗа, а экспорт для них (французов) даже не на втором месте. Потому кстати франки все плюшки сосредоточили в Ижевске и качают прибыль, а все издержки кинули на Тольятти, типа поможите нам бедным. Хитрованы ещё те

      Отредактировано: Вова-Н~18:28 16.09.17
      #954686
      • Денис Субботин Денис Субботин
        16.09.1720:42:20

        Откуда вы такую… гениальную информацию берёте, а?

        #954729
        • Вова-Н Вова-Н
          16.09.1721:41:23

          Ты про что? То что бренд Нива американцам принадлежит, так они купили его, потому сейчас ВАЗ2121 называется не Нива, а Лада 4×4 Урбан.

          То что франки не хотят Ладу на экспорт гнать, так они честно об этом уже несколько раз объявляли, их интересует рынок СНГ, для Европы у них Дачиа есть.

          #954760
  • Дмитрий Горлов Дмитрий Горлов
    16.09.1718:13:50

    Интересно, как обстоят дела с качеством и ремонтопригодностью? От своей калины я как-то не в восторге. Если по качеству существенно шагнули, то наверное взял бы именно универсал. Красивая получилась.

    #954680
  • Лайм Баюн Лайм Баюн
    16.09.1720:18:52

    Работаю в ВАЗовской «системе», себестоимость произведенной детали — 1/20 от стоимости этой детали стоящей уже в автомобиле.

    #954715
    • Нет аватара mikel29
      16.09.1721:52:18

      Т. е. вы готовы предоставить сканы документов, по которым помпа, к примеру, стоит 50 рублей? Или термостат 30…

      #954767
      • Евгений Сильвер Евгений Сильвер
        17.09.1700:40:43

        ну, 1 к 20 может быть и перебор, но, к примеру, была у меня шнива. Мост передний официалы готовы были предоставить за 27 т.р. Официалы от автоваза предоставили мне его за 9 т.р. Логично будет догадаться, что они не остались без прибыли.

        Ещё, к примеру, который не могу на личном опыте подтвердить. КПП на Шниву стоит более 40 т.р в рознице. При этом на завод, насколько знаю, она поставляется за сумму порядка 3 т.р. Понятно, что поставщик не в убыток работает.

        #954823
  • Нет аватара gyrman
    16.09.1720:34:00

    Машина внешне БОМБА, можно по пальцам пересчитать универсалы, которые можно назвать красивыми и стильными, кросс однозначно один из них! Тут и «парящяя крыша», акулий плавник, рейлинги, стильные 17е диски, насадка глушителя, гармоничный обвес, задние дисковые тормоза. Единственное теперь к такой интересной внешности просятся диоды в фонари. Внешне не хочется вообще ничего добавить и тюнинговать, на редкость законченный дизайн! Внутри подлокотник-бокс хорош, ровный пол и ниши, USB удобно, но вот щиток приборов, ужас, если так нужно было всё в оранжевом стиле, то думаю надо было подсветку цифр и всего салона в этом цвете сделать и все, оранжевые вставки в салоне их слишком много, выглядит аляповато, лучше б кожаную оплетку руля с оранжевой строчкой, аналогично чехлы и карты дверей, по мне так достаточно аккуратной оранжевой строчки.

    Отредактировано: gyrman~22:10 16.09.17
    #954725
    • Юрий Липатов
      16.09.1720:48:20

      На всех сложно угодить. Мне например эта строчка и кожаный руль по барабану. Главное надёжность и комфорт.

      #954737
  • Денис Субботин Денис Субботин
    16.09.1720:43:47

    Однако же, машина получилась действительно красивая. Засобирался в салон.

    Опосля первой в моей жизни машины — 41-го, это МОЖЕТ оказаться моей второй отечественной машиной.

    PS: я так понимаю, климат стоит однозонный…

    #954732
  • Нет аватара mikr
    16.09.1720:46:17

    Было бы очень интересно увидеть версию с постоянным полным приводом как на старой доброй Ниве. Сочетание приятной внешности и высокой проходимости имело бы неплохой спрос на российском (и не только) рынке.

    #954734
    • Нет аватара Zemos
      16.09.1720:56:51

      И соответственный расход. Веста авто для города и дачи, на природу выехать, там полный привод на…й не нужен.

      #954741
      • Нет аватара mikr
        16.09.1722:44:03

        У конкретного покупателя всегда остается право выбора. Если Вам нужно по городу и на дачу, то покупайте машину с одной ведущей осью. Но ведь есть такие потребители, которым нужно не только по асфальту, но и по бездорожью. А купить крутой импортный джип для многих — непозволительный расход. В таком случае Нива или более современная Веста стала бы разумным компромиссом. А проходимость у тольяттинского полноприводника кстати весьма неплохая. И расход вполне приемлемый.

        #954796
  • Нет аватара vmosunoff
    16.09.1722:39:35

    Лючка для лыж нет!    

    #954795
  • Нет аватара Smotritel
    16.09.1722:48:47

    Ну ведь зачетная мафынка нарисовалась етить-колотить, Стив Маттин не зря свой хлеб с икрой кушает. Эх, если бы он еще успел создать дизайнерскую школу АвтоВАЗа, он ведь там не вечно …

    #954798
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,