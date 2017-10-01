Добавить статью
Фотофакты

В Санкт-Петербурге продолжили намыв Васильевского острова

В Санкт-Петербурге после длительной паузы продолжили намыв Васильевского острова. Новая территория будет использована для строительства жилья и прогулочной набережной.

Фото Николая Иванова.


Санкт-Петербург, Васильевский остров, намывные территории
  • Андрей Мельник Андрей Мельник
    01.10.1710:35:18

    Материал намыва-песок? Привозной или где-то рядом делают дноуглубление? Что делают, что бы море не размывало… Много вопросов, очень интересно! МАлАвАта инфы в общем!   

    #959935
    • A_SEVER A_SEVER
      01.10.1710:59:37

      Материал намыва-песок?
      Да.
      Привозной или где-то рядом делают дноуглубление?
      Как я понимаю привозной.
      Что делают, что бы море не размывало
      Когда закончат намыв, сделают набережную.

      #959939
      • megajob megajob
        01.10.1712:32:51

        Да походу лет через дцать — просто плюнут и «казопают» по самый Кронштадт    , И так же в болотину превращается «отсель, до сих». После окончания строительства дамбы — «проточность» упала ниже плинтуса, цветение такое что — до и после дамбы это две разные части Финского залива. Да и не только от Питера намывают, на южном берегу недалеко от дамбы отгрохали здоровенный нефтеналивник. В стрелне — не продохнуть, скорее всего тоже будут расширять. Да и Усть-Луга «подавилась» такими объемами что через нее пытаются пропихнуть    . После удушения портов в Триебалтике, Питер полюбому нужно как портовый город расширять. Так что «тут немного» расширять, «там» глядишь — и все побережье «внутри» дамбы, как в свое время Неву, «в гранит оденут».    

        #959952
  • exhausted1987 exhausted1987
    01.10.1711:56:01

    Наконец-то!

    #959947
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,