В Санкт-Петербурге продолжили намыв Васильевского острова
В Санкт-Петербурге после длительной паузы продолжили намыв Васильевского острова. Новая территория будет использована для строительства жилья и прогулочной набережной.
Фото Николая Иванова.
В Санкт-Петербурге после длительной паузы продолжили намыв Васильевского острова. Новая территория будет использована для строительства жилья и прогулочной набережной.
Фото Николая Иванова.
01.10.1710:35:18
01.10.1710:59:37 Да. Как я понимаю привозной. Когда закончат намыв, сделают набережную.
01.10.1712:32:51
01.10.1711:56:01