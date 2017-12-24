Утверждена техническая концепция российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929

Совет директоров совместного российско-китайского предприятия CRAIC, которое выступает оператором программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, одобрил результаты проведения контрольного рубежа Gate 2 и рекомендовал управляющему комитету программы CR929 принять решение о переходе программы на следующий этап. Основной целью контрольного рубежа Gate2 являлась защита технической концепции семейства ВС. В числе других вопросов Совет Директоров CRAIC согласовал организационную структуру и бюджет совместного предприятия, внутреннюю нормативную документацию, а также устав CRAIC. Эти решения позволят уже в ближайшее время обеспечить запуск полноценной операционной деятельности совместного предприятия. В 2018 году программа CR929 перейдет к этапу эскизного проектирования и отбора поставщиков авиационных систем и оборудования. Это важнейший этап совместной работы «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК») и «Китайской корпорации гражданского авиастроения» (COMAC), которые выступают учредителями CRAIC. Этап отбора поставщиков охватит ближайшие 1-1,5 года. По итогам будут определены поставщики основных систем и оборудования для CR929 — партнеры, с которыми ПАО «ОАК» и СОМАС будут взаимодействовать по программе в долгосрочной перспективе.

Официальное название CR929 самолёт получил в сентябре этого года. Буквы C и R обозначают страны, участвующие в реализации проекта. Базовая версия ВС будет обозначаться как CR929-600, укороченная версия — CR929-500, а старшая модификация — CR929-700. Стратегически названием и нумерацией Россия и Китай совместно выстраивают концепцию единого предложения гражданских самолётов. Так семейство CR929 отражает возможность формировать предложение для авиакомпаний совместно с китайским узкофюзеляжным проектом С919, а нумерация каждого члена семейства продолжает линейку предложений коммерческих самолётов ОАК (от МС-21-200/300/400 к CR 929 — 500/600/700).