Золотой запас России. Главное золотохранилище Центробанка
Корреспонденты «КП» Евгений Беляков и Владимир Веленгурин первыми из печатных изданий страны попали в главное золотохранилище Центробанка.
Допуск в хранилище Центробанка строго ограничен. Для «КП» Центробанк сделал исключение.
Решетчатые контейнеры, опломбированные и сложенные один на другой, стоят ровными рядами вдоль всего помещения. Масштаб впечатляет.
Сейчас объем золота в международных резервах ЦБ превышает 1800 тонн. По этому показателю Россия находится на шестом месте в мире. Еще 10 лет назад доля золота в наших международных резервах составляла 3%. Но в последние годы ЦБ стал активно наращивать запасы — сейчас доля выросла до 17%.
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05.01.1817:02:06 Да, забавно мужик золото на ручном погрузчике везет. Так по простому
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05.01.1818:31:34 Разумно, согласен.
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05.01.1818:50:59 Как я понял, в Центробанке сидит жлобъе. Могли бы раскошелиться на бронированного робота. То бы волок тележку, посверкивал лазерными зеньками и водил по сторонам шестиствольными пулеметами системы Гатлинга. Это было бы, реально, круто.
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05.01.1820:30:42 Вопрос просто в размере оплаты, увы.
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