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Фотофакты

Золотой запас России. Главное золотохранилище Центробанка

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Корреспонденты «КП» Евгений Беляков и Владимир Веленгурин первыми из печатных изданий страны попали в главное золотохранилище Центробанка.

Допуск в хранилище Центробанка строго ограничен. Для «КП» Центробанк сделал исключение.

Решетчатые контейнеры, опломбированные и сложенные один на другой, стоят ровными рядами вдоль всего помещения. Масштаб впечатляет.

Сейчас объем золота в международных резервах ЦБ превышает 1800 тонн. По этому показателю Россия находится на шестом месте в мире. Еще 10 лет назад доля золота в наших международных резервах составляла 3%. Но в последние годы ЦБ стал активно наращивать запасы — сейчас доля выросла до 17%.

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https://www.kp.ru/putevoditel/lichnye-finansy/zolotoj-zapas-rossii/

Центробанк, ЗВР, золото, золотохранилище
  • Нет аватара alex_uns
    05.01.1815:42:14

    офигеть)

    #993889
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Александр Вавакин Александр Вавакин
      05.01.1816:04:20

      причём тут сша)? слитки лежат в Росси, а номинал какой дело второе, хоть в биткоинах…

      #993894
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
          05.01.1817:17:24

          а вы в биткоинах предлагаете,которые вообще ничем не обеспечены.

          #993902
          • Сергей Иванов
            05.01.1817:36:56

            А чем обеспечены облигации США?И что надо будет делать,если эти облигации заморозят?

            #993908
            • Нет аватара Захарка
              05.01.1821:18:38

              Сударь, если мы вдруг захотим конвертировать в золото все резервы ЦБ (а это около 430 млрд $ в денежной выражении), то возникнет несколько проблем:

              1) В мире тупо нет в свободной продаже такого количества золота;

              2) Гораздо лучше покупать золото за рубли на внутреннем рынке. Это и дешевле (ЦБ печатает рубли), и напрямую способствует развитию собственной экономики;

              3) Невозможно слить на внешнем рынке все имеющиеся гособлигации США, а риск, что они в таком случае будут мгновенно заморожены, возрастет многократно;

              4) Валютные резервы нужны, в первую очередь, в качестве обеспечения гарантии платежей за импортную продукцию. В свое время в России Ельцина неоднократно возникала проблема, когда общая сумма валютных резервов не могла обеспечить сумму импорта на 3 месяца вперед (!!!). Валютные резервы в первую очередь нужны для того, чтобы можно было расплатиться с импортерами, и я очень сильно сомневаюсь в том, что можно быстро и надежно перевезти из страны в страну 50 тонн золота, а ведь это всего-лишь какие-то «несчастные» 2 млрд 125 миллионов «праааативных зеленых бумажек».

              Вывод: в-первую очередь, необходимо отходить от международной торговли в долларах (сейчас этим активно занимаются). Во-вторых, необходимо наращивать закупки золота на внутреннем рынке (что ЦБ, в общем-то и делает). В третьих, нужно поменьше «светить» свои намерения перед США, они тоже не пальцем деланы. На зарубежных ресурсах и без того с завидным постоянством появляются статьи о том, что «Путинская Россиия все активнее скупает золото». Если и сливать доллары и облигации, то мэээдленнно, но аккуратно. Например — при импортировании товаров.

              #993975
              • Сергей Иванов
                06.01.1800:41:29

                Боюсь расстрою вас,такие наполеоновские планы осуществить в тайне от пиндосов не получится,т .к любые операции в долларах проводятся через их корр.счета,под их чутким руководством.

                #994015
      • Олег Абросимов Олег Абросимов
        05.01.1820:09:24

        экономику поучите, прежде чем такое писать

        #993945
  • Нет аватара raskraska012
    05.01.1816:58:52

    Обычный супермаркет, а я то думал., интересно скидки и распродажи в нем есть?

    #993897
    • Александр Ермаков
      05.01.1817:02:06

      Обычный супермаркет
      Да, забавно мужик золото на ручном погрузчике везет. Так по простому   

      #993899
      • Нет аватара Alexx
        05.01.1817:27:12

        Не на плечах же) золото весьма тяжелый металл с высокой плотностью

        #993904
      • Мария Демина
        05.01.1817:32:08

        А на чем его везти? На дизайнерской тележке от известного кутюрье? Даже если это слитки по 1 кг, там 20 штук в упаковке, упаковка тоже из металла, просто так в руках не натаскаешься такой вес.

        #993907
        • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
          05.01.1818:07:46

          Намного тяжелее 1 кг. слиток   

          #993915
        • Александр Ермаков
          05.01.1818:32:39

          Маша, вы, видимо, москвичка, значит категорически юмор не понимаете.

          #993923
        • Нет аватара Clausson
          05.01.1820:39:15

          слитки по 1 кг,

          Эти слитки по 5 килограм. Такую палету руками поднять будет очень-очень сложно.

          #993961
      • ddhome.livejournal.com ddhome
        05.01.1818:06:17

        а как еще.

        слиток в килограмм на ладошке поместится.

        такая тележка для человека не подъемна.

        #993913
      • Byvalnyi Byvalnyi
        05.01.1823:10:46

        Встречаются два одноклассника:

        — Ты где работаешь?

        — Да так, грузчиком в одной конторе.

        — И чего грузишь?

        — Кирпичи из желтого металла, тяжелые суки, к вечеру намотаешься…

        #994008
    • Александр Ермаков
      05.01.1818:50:59

      Обычный супермаркет
      Как я понял, в Центробанке сидит жлобъе. Могли бы раскошелиться на бронированного робота. То бы волок тележку, посверкивал лазерными зеньками и водил по сторонам шестиствольными пулеметами системы Гатлинга. Это было бы, реально, круто.

      А мужик в спецовке, это не креативно.

      #993925
      • Нет аватара Konsul
        05.01.1820:19:16

        ага, а потом попробуй у него забери золотишко когда понадобится… он тебя же туда и не пустит )))

        #993951
      • Сергей Клименко Сергей Клименко
        05.01.1820:23:03

        ))

        Любого робота можно перепрограммировать, человека перекупить сложнее. Т.ч. и в армии, и в охране полной роботизации не будет никогда.

        #993953
  • Геннадий Пахомов
    05.01.1817:56:12

    А ведь есть пи… балаболы, распинающиеся о необходимости национализации ЦБ России…

    Отредактировано: Геннадий Пахомов~17:56 05.01.18
    #993912
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Геннадий Пахомов
        05.01.1819:00:46

        Да нет, и не был никогда ЦБ РФ частным…Но вот балаболы- есть! Чего только не глаголют- и про национализацию ЦБ, и про деньги Российские в фондах США, и про пропажу их в облигациях тех же США…Чего только не несут!

        #993926
        • Сергей Иванов
          05.01.1819:11:05

          А,что им помешает заморозить эти активы,если они так решат?

          #993928
          • Нет аватара brat_po_razumu
            05.01.1819:21:18

            Желаем научить Рокфеллера и Центробанк, как им вести финансовые дела?

            Вперед! Итак — как им обращаться со своими активами, какие рекомендации?

            А заморозка США их финансовых обязательств — это дефолт и финансовый крах — а значит, и полный крах — США.

            Финансовые обязательства США — это самое доходное и надежное вложение денег в современной реальности. Если что другое есть на примете — вперед, что именно?

            Вспомнился классический нехороший анекдот времен СССР:

            — Скажите, пан кассир, я могу быть уверена в надежности вашего банка? Я хочу положить на счет сто злотых.

            — Конечно, у нас банк с надежной историей!

            — Но ведь и с надежным банком что-то может случиться?

            — Но мы же же государственный банк! За наш банк отвечает государство!

            — Но ведь и с государством может что-то случиться?

            — Да, но у нашего государства есть великий партнер — Советский Союз!

            — А если что-то случится с Советским Союзом?

            — Пани, и вам жалко на это ста злотых?!!

            Отредактировано: brat_po_razumu~19:25 05.01.18
            #993930
            • Юрген Юрген
              05.01.1819:32:58

              Финансовые обязательства США — это самое доходное и надежное вложение денег в современной реальности. Если что другое есть на примете — вперед, что именно?

              А можете прокомментировать такую новость?

              21 декабря Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на $ 22 миллиарда из-за судебных разбирательств по иску молдавского бизнесмена Анатола Стати.

               https://eadaily.com/ru/ne...u-22-mlrd-nacfonda-v-ssha 

              #993932
              • Комментарий удален
              • Великоросс Великоросс
                05.01.1820:10:45

                заморозил средства Нацфонда Казахстана

                Как бЭ… весовые категории немного разные. Где Казахстан, а где Россия…

                Отредактировано: Великоросс~20:13 05.01.18
                #993948
                • Сергей Иванов
                  05.01.1820:18:01

                  Великоросс…А чем мы для них лучше Казахстана?Казахстан-наш ближайший союзник.И чем мы им можем на это ответить?

                  Отредактировано: Сергей Иванов~20:20 05.01.18
                  #993949
                  • Великоросс Великоросс
                    05.01.1820:23:49

                    Великоросс…А чем мы для них лучше Казахстана?Казахстан-наш ближайший союзник.И чем мы им можем на это ответить?

                    Если бы не опасались, то поверьте, давным-давно заморозили.

                    Поэтому «мочить» они могут лишь сравнительно мелких союзников.

                    Отредактировано: Великоросс~20:26 05.01.18
                    #993954
                    • Сергей Иванов
                      05.01.1820:28:56

                      Великоросс…А,чего они опасаются?У нас нет рычагов,чтобы реально на это ответить.

                      #993957
                      • Великоросс Великоросс
                        05.01.1820:45:38

                        Как минимум прецедента. Один лишь Китай разместил что-то в районе триллиона, если не ошибаюсь. Вряд ли те же китайские инвесторы станут спокойно наблюдать, не опасаясь повторения на своей шкуре.

                        В итоге возможен отток капиталов, что чревато для самих США.

                        Отредактировано: Великоросс~20:48 05.01.18
                        #993965
                        • Сергей Иванов
                          05.01.1821:02:59

                          Значит с Казахстаном мы для них в этом вопросе одно и тоже и ответить на это не чем не сможем.И поводом для беспокойства,для тех китайцев это не будет.Уже были примеры Ирана.А разговоры об имидже для инвесторов-это не о чем.Сейчас уже облигации Украины прекрасно покупают,с ее имиджем,реструктуризацией,дефолтом по суверенному долгу.

                          #993970
                          • Nikituchka Nikituchka
                            05.01.1821:21:06

                            Действия США не будут носить для России и нашей финансовой системы критического характера. Но последний гвоздь в гроб либеральной-рыночной идеологии, где всё определяет рука рынка — вобьёт. Продемонстрировав, что экономика это тоже политика и даже больше. Гайдаровская доктрина окончательно канет в Лету.

                            Ну и понятно обострит наши отношения ещё сильнее, ответы на мировой арене мы для янексов найдём, Сирия для них была шоком, будут и другие. Но самое главное воспользуемся этим случаем для дальнейшей твёрдой национально-ориентированной экономической политики. Такой, какая началась с августа 2014 года. Мы противопоставим наглым попыткам подчинения нашей страны, стратегию развития. Я уверен, после выборов не один министр не будет иметь права ссылаться на санкции и цены на нефть, оправдывая свою никудышную деятельность. Мы вступаем в новую внутриполитическую реальность (ломая планы технологов московского майдана), в новую внешнеэкономическую реальность (курс России на полное освобождения от влияния англосакской мировой финансовой системы, а в перспективе и введения нефте-рубля), в новую экономическую реальность (развитие экономики должно идти не зависимо от истерик иностранных внешнеполитических ведомств и их хотелок).

                            Отредактировано: Nikituchka~21:23 05.01.18
                            #993977
                  • Human RS Human RS
                    06.01.1800:45:40

                    Казахстан не союзник, а ситуативный партнер. Если мы ослабнем, то все наши «союзники», включая Казахстан побегут на поклон к США и Евросоюзу и вцепятся в нас, чтобы урвать кусочек пожирнее.

                    #994017
                    • Сергей Иванов
                      06.01.1800:54:37

                      Казахстан не союзник, а ситуативный партнер… Вот здесь полностью согласен.А,что тогда получается,что союзников у нас нет.

                      #994019
                • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
                  05.01.1820:22:35

                  нет… принципиальной разницы нет. захотят — заморозят

                  #993952
              • Нет аватара brat_po_razumu
                05.01.1821:28:08

                А что тут комментировать, молдавский бизнесмен-Казахстан? У России своего подобного опыта достаточно.

                У России своих аналогичных случаев было немало — достаточно вспомнить финансовые претензии к России швейцарской компании Noga, разборки с ЮКОСом-Ходорковским, совсем недавнее — с RT (Россия сегодня), каждый раз это сопровождалось временным арестом некоего имущества — и что?

                Обычное в бизнесе дело — спор хозяйствующих субъектов. Без этого — бизнеса не бывает.

                #993980
                • Сергей Иванов
                  05.01.1821:49:49

                  brat_po_razumuОбычное в бизнесе дело — спор хозяйствующих субъектов. Без этого — бизнеса не бывает…Наши облигации-не спор хоз.субъектов,а межгосударственные отношения,тут на Иран нужно смотреть,у которого активы заморожены и пока нет политического решения не какие суды не помогут.

                  #993986
              • Human RS Human RS
                06.01.1800:43:34

                Слабых всегда бьют, вот и все объяснение…

                #994016
            • Сергей Иванов
              05.01.1819:35:17

              Дефолта не будет.Эти облигации они будут обслуживать и деньги за них перечислять будут,только деньги эти до ЦБ не доберутся,а будут лежать у них на счетах.

              #993933
            • Нет аватара Clausson
              05.01.1820:45:14

              — Пани, и вам жалко на это ста злотых?!!

              Скажу больше. Думаю и Мы и даже Китай у которого больше триллиона в трежерис на подобное согласятся    

              И именно поэтому и Мы и Китай стремительно наращиваем активы в золоте.

              Что еще сказать? 17% резервов в золоте это не плохо. Но тут важнее показатель золота к ВВП. И у нас он очень даже уже не плохой на фоне других стран.

              #993964
            • Нет аватара Clausson
              05.01.1820:52:55

              Финансовые обязательства США — это самое доходное и надежное вложение денег в современной реальности.

              «Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно».

              Доход это плата за риск. Так что выбирайте нечто одно, либо надежность с фактической отрицательной доходностью, либо нечто действительно доходное, но без гарантий.

              Если мы говорим о надежности, то без сомнения, это только один актив — физическое золото хранящееся в собственных хранилищах, нет ничего более надежного. (именно поэтому Германия столь рьяно вывозит собственное золото из США)

              Если же требуется что-то доходное, то сейчас это может быть что угодно, кроме американских трежерис. Тем более, что все усилия ФРС сейчас направлены на медленную девальвацию долга. Ближайшие 50 лет номинальные доходы по американским бумагам будут всегда меньше инфляции.

              Итого:

              Финансовые обязательства США — это гарантированная отрицательная доходность при сомнительной надежности в текущей конъюнктуре.

              Во всяком случае они свой вечный рейтинг «трипл-Эй» давно профукали. И сейчас единственная забота ФРС что бы рейтинг «AAA» не появился у кого-то другого.

              Отредактировано: Clausson~22:02 05.01.18
              #993967
          • Геннадий Пахомов
            05.01.1821:29:23

            Сергей Иванов

            05.01.1819:11:05

            -А,что им помешает заморозить эти активы,если они так решат?

            А что им мешает вообще начать войну против России?

            Говорят один дурак может задать столько вопросов, что не ответит и сотня мудрецов!

            Отредактировано: Геннадий Пахомов~21:30 05.01.18
            #993981
            • Сергей Иванов
              05.01.1822:03:02

              Геннадий ПахомовА что им мешает вообще начать войну против России…Ну,хотя бы наличие у нас ядерного оружия мешает начать войну против России.Мудрец или к кому ты там себя причисляешь,ты же много вопросов и не задавал,а так о себе самокритично.

              #993989
              • Геннадий Пахомов
                05.01.1822:31:21

                Я себя к мудрецам не причислял, а вот вы себя явно к числу дураков своим ответом причислили! Впрочем как и вопросом…Любители порассуждать- могут- не могут, а если, да кабы…может они как и по другому именуются, но я их дураками просто числю.

                ЦБ РФ как раз нивелируя риски от всех возможных сценариев, в т. ч. и вам в голову приходящие (в военной технике тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО закладывается защита от дурака) и накапливает ударными темпами золотой запас, о чем статья и повествует. ЦБ сейчас скупает как добываемое золото в стране, так и на международных торгах. Этим же заняты и Китай, и Индия…Уверен, в США тоже строят свои предположения по этому поводу

                Отредактировано: Геннадий Пахомов~22:31 05.01.18
                #993996
                • Сергей Иванов
                  05.01.1822:54:26

                  Геннадий Пахомов…Ну уж дальше продолжайте,мысли нам барские неведомы.Или еще лучше,как Высоцкий пел:И только старый попугай.Он громко крикнул из ветвей:Жираф большой,ему видней.

                  #994004
        • Нет аватара Neptus
          05.01.1820:10:28

          Да нет, и не был никогда ЦБ РФ частным…

          А чей ЦБ, государственный? Кому он подчиняется?

          Это вы балабол, поскольку не прочитали Коституцию в разделе ЦБ и тут выкобениваетесь. И пытаетесь оскорблять людей, которые поболе вас соображают.

          Тема сложная. Вот самый краткий курс:

          pravosudija.net/article/tayny-centralnogo-banka-hozyain-cb-rf-neizvesten-no-vlast-ego-bezgranichna

          #993946
          • Нет аватара Clausson
            05.01.1821:05:50

            А чей ЦБ, государственный? Кому он подчиняется?

            Ага! То есть у нас и Дума частная так как никому не подчиняется?     А суды у нас вообще кошмар — они же на работают на захватчиков с Сириуса!    

            Да что там говорить, у нас и Президент никому не подчиняется — вот ведь беда какая!    

            Господи, откуда ж вы такие «грамотные» вообще беретесь…

            Отредактировано: Clausson~21:06 05.01.18
            #993972
            • Human RS Human RS
              06.01.1800:53:22

              Конкретно этот персонаж с Украины. Вообще очень печально, что за редким исключением, что ни русскоязычный гражданин из-за рубежа, то или идиот или идиот, пытающийся учить русских жить.

              #994018
          • Геннадий Пахомов
            05.01.1821:19:50

            Это вы что ли прочитали Конституцию РФ? Может написанную тем же, что и автор статьи, ссылку на которую вы даете и которая по сути является набором фраз и пустых утверждений, рассчитанная как раз на таких как вы, которые способны только тупо повторять про национализацию ЦБ, про Конституцию, которую они и в глаза не видели?

            Для вас. ст 75 п.2

            Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.

            ЦБ РФ как раз эту задачу и довольно успешно решает, в т. ч. путем наращивания из года в год золотого запаса страны

            Ну, а оскорблять таких как вы- вы сами с этим успешно справляетесь, демонстрируя своё невежество

            Отредактировано: Геннадий Пахомов~21:21 05.01.18
            #993976
            • Нет аватара Neptus
              05.01.1822:07:39

              Для вас. ст 75 п.2

              Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.

              Дааа? А что-же курс с 30 до 60 за USD резко упал?

              И зачем покупает казначейские обязательства США?

              И почему держит базовую учетную ставку в зоне 10% а не 1-2% ?

              Кто его хозяин? Где его учредительные документы?

              Как контролируется правительством? Кто может наказать ЦБ за … ?

              Не можете читать — смотрите кино:

              youtube.com/watch?v=JJ1A4AgiX1o

              youtube.com/watch?v=Xs59gysKMl4&index=182&list=PLpAMTMQC85sQmyzHNdN8Kc490yySgfAxz

              Отредактировано: Neptus~22:24 05.01.18
              #993990
              • Геннадий Пахомов
                05.01.1822:43:28

                Я так понял с Конституцией РФ, точнее полным вашим невежеством в этом вопросе, мы разобрались? Или у вас есть текст другой какой-то Конституции РФ?

                Да, курс упал, и падал, и постоянно меняется, но как это сейчас влияет на покупательную способность рубля внутри страны? Много факторов влияют и будут влиять на курс рубля, для того ЦБ РФ и существует, чтобы нивелировать эти факторы, выходить без существенных потрясений из различных кризисов, а они будут всегда, Россия не изолированное натуральное хозяйство. Зачем покупают казначейские обязательства США, а не скажем Монголии или Буркина- Фасо? Или той же Украины? Да потому- и это очевидно любому мало-мальски сведущему в финансах человеку- что сегодня обязательства США наименее рискованны, как не крути экономика США — первая в мире, и это факт. Базовую учетную ставку в 10%? И тут вы абсолютно невежественны, сейчас базовая ставка ниже, и только в этом году раз пять снижалась. 1-2%? Может дойдет и до этого, но не сейчас и не сразу, рано ещё. Про остальные ваши вопросы- вы уже продемонстрировали своё знание Основного Закона страны, читайте, сможете понять прочитанное- там есть ответы

                #994000
                • Нет аватара Neptus
                  06.01.1800:16:24

                  Я так понял с Конституцией РФ, точнее полным вашим невежеством в этом вопросе, мы разобрались?

                  И по каким пунктам Конституции по ЦБ вы можете поспорить? Просто вякнуть здесь не прокатит.

                  Да, курс упал, и падал, и постоянно меняется, но как это сейчас влияет на покупательную способность рубля внутри страны?

                  Только дети, с отсутствием развитой логики, могут говорить, что покупательная способность рубля не меняется и не зависит от курса доллара. Даже у военных возникли проблемы при покупке новой техники (уменьшили закупки), а это сугубо внутренне производство.

                  И ЦБ, в данном вопросе, просто наплевал на Конституцию.

                  Базовую учетную ставку в 10%? И тут вы абсолютно невежественны, сейчас базовая ставка ниже, и только в этом году раз пять снижалась.

                  А вы читать умеете? Я разве указал конкретную величину? У вас рассеянное внимание. И если вы, такой знаток, начали придираться, то уж говорите конкретные числа, с точностью до одного знака после запятой.

                  Зачем покупают казначейские обязательства США, а не скажем Монголии или Буркина- Фасо? Или той же Украины?

                  А вам и неизвестно, что подобные вложения могут печально кончиться. Казахстан уже обжегся с арестом своих вложений… И выгода от бумаг всегда хуже чем вложение в активные операции (бизнес). И вам надо знать, что какое-то число бумаг различных стран для взаимных клиринговых расчетов имеется.

                  как не крути экономика США — первая в мире, и это факт.

                  Уже не первая… В школе не учат?

                  Про остальные ваши вопросы- вы уже продемонстрировали своё знание Основного Закона страны, читайте, сможете понять прочитанное- там есть ответы

                  А вы продемонстрировали, кроме общих бессмысленных фраз, которые вы, видимо, стандартно используете, что ничего и не знаете.

                  Недалеких сразу видно по пониманию ситуации в ЦБ.

                  Отредактировано: Neptus~00:27 06.01.18
                  #994013
                  • Human RS Human RS
                    06.01.1800:57:07

                    Ну ясен пень вам из Киева виднее, как там в ЦБ России дела обстоят. Каждый суслик в поле агроном блин. Что ни украинец, то обязательно приперается к русским и начинает их поучать как жить и что делать…

                    #994020
                    • Нет аватара Neptus
                      06.01.1801:18:48

                      Да! Как говориться, со стороны виднее… И я не украинец. И в Киеве столько похожих на вас, не думающих, а просто шаблонно рассуждающих («свидомых»).

                      И Конституцию России нужно менять, и суверенитет надо восстанавливать, и Путина поддерживать. А то будет как на Украине…

                      #994024
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    05.01.1818:08:26

    Красота-то какая! Лепота!!! ©

    #993917
  • Василий Баранов Василий Баранов
    05.01.1818:17:49

    Маловато будет!    

    #993921
  • Nikituchka Nikituchka
    05.01.1819:31:42

    Впечатляет.

    А то бывают скептики, которые вообще не верят что в России, в Москве, может хранится столько золота. Фантазируют вплоть до швейцарских хранилищ и подвалов.

    Как видим, всё находится дома, в указанном количестве.

    Отредактировано: Nikituchka~19:32 05.01.18
    #993931
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Nikituchka Nikituchka
        05.01.1821:06:05

        А я смотрю вы точно определили, что там меньше?)) Обвиняете меня в том, чего сами не в состоянии доказать. У меня есть статистика ЦБ и фото из хранилища, достаточно объёмные фото, которые свидетельствуют о наличии в Москве наших резервных 1800 тонн. От вас я вижу только детские, банальные, попытки спровоцировать оппонента.

        #993973
  • Михаил Волков Михаил Волков
    05.01.1819:55:12

    судя по данным (я опираюсь на них, так как сам не пересчитывал), больше всего золота копит США,… Поговаривают что биткойны США в золото перегоняет.

    Отредактировано: Михаил Волков~19:56 05.01.18
    #993937
    • Нет аватара MM5
      05.01.1820:03:20

      perevodika.ru/articles/18901.html

      Отредактировано: MM5~20:04 05.01.18
      #993941
    • Нет аватара Clausson
      05.01.1821:21:13

      США не копит ничего давно (кроме долгов!). До 1945 года они накопили больше 22 тысяч тонн. Позже предложили для торговли свой доллар обеспеченный золотом. Когда Германия и Франция (и ряд других стран) стали требовать золото в обмен на доллары… Объемы золота в хранилищах США стали быстро сокращаться. В итоге к 1973 году осталось около 8 тысяч тонн (как они говорят). После чего привязку доллара к золоту отменили под лозунгом «Верьте нам люди!"

      Правда тогда же в 70-е случился у них конфуз — кредиторы отказались покупать американские бумаги, правительству США срочно пришлось выпускать бумаги номинированные в швейцарских франках…

      В общем, с тех пор никакого золота они не копили, что было то и есть.

      А если и покупают золото, то только для того что бы за чужое, хранящееся в их хранилищах, отчитаться.

      Тем не менее, да, они декларируют, что у них ТО золото еще осталось. Правда никому они его 50 лет не показывали.

      Отредактировано: Clausson~21:22 05.01.18
      #993978
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      05.01.1822:26:28

      судя по данным (я опираюсь на них, так как сам не пересчитывал), больше всего золота копит США,

      Поэтому они, наверное, и не могут Германии вернуть её золото, несмотря на неоднократные запросы.

      #993994
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Александр Терентьев Александр Терентьев
      05.01.1820:18:42

      Вот что за хрень написал? В. Черномырдин умер, к сожалению.

      #993950
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      05.01.1820:25:20

      вот только 25 млн нищих.

      Из них 11 миллионов уже умерли, остальные 14 завтра умрут.   

      #993955
    • rvk rvk
      05.01.1820:45:40

      Предлагаешь им это золото раздать?

      #993966
    • CryNet CryNet
      05.01.1821:10:49

      вот только 25 млн нищих

      У т.н. «первой экономики мира» тоже с этим проблемы.

      — Раз

      — Два

      Отредактировано: CryNet~21:25 05.01.18
      #993974
  • Победа
    05.01.1820:44:40

    Если в этом году темпы будут такие же то Россия поднимется на 4 место, а может и сместит МВФ с 3-го.

    #993963
    • Nikituchka Nikituchka
      05.01.1821:02:07

      Через 6 лет (аккурат к приходу приемника Путина) мы превысим золотой запас СССР на момент смерти Сталина в 2500 тонн. При меньшей территории и населении, с модернизированной экономикой и импортозамещением мы сможем не просто двигаться в Космос, Искусственный Интеллект, Фатонку, Квантовую физику и Робототехнику, мы сможем плотно проводить экспансию в постсоветском пространстве, создавать военные базы на дальнем подступах, проводит выгодную нам внешне-экономическую политику.

      Главное — так же спокойно стабильно развиваться, концентрироваться на прорывных проектах, финансировать наиболее приоритетные, не имеющие аналогов в мире вооружения. Эта стратегия уже нами опробована. Грех от неё отказываться. Её нужно только улучшать.

      Отредактировано: Nikituchka~21:25 05.01.18
      #993969
      • Игорь Землянкин
        05.01.1822:12:07

        Опробована… В СССР. Когда на науку + оборонку работала практически вся страна. Но чем всё это, к сожалению, кончилось?.. Наверно, чего-то ещё не хватало? Хватает ли сейчас?

        #993991
        • Евгений Цыпин
          05.01.1823:44:43

          Наверно, чего-то ещё не хватало?

          Например, сельского хозяйства, способного обеспечить зерновую независимость страны. Сейчас она есть, а также независимость по птице и мясу.

          #994012
      • Human RS Human RS
        06.01.1800:59:00

        Текущими темпами мы достигнем этой цифры (2500 тонн) даже раньше — через 4 года.

        #994021
  • Нет аватара Захарка
    05.01.1821:04:04

    Это к вопросу о воплях тех, кто привык считать, что мы все свои сбережения держим в США. А золото таки всё у нас    

    «Мммаааая преееелесть…»    

    #993971
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    06.01.1801:13:57

          

    #994023
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