Золотой запас России. Главное золотохранилище Центробанка

Корреспонденты «КП» Евгений Беляков и Владимир Веленгурин первыми из печатных изданий страны попали в главное золотохранилище Центробанка.

Допуск в хранилище Центробанка строго ограничен. Для «КП» Центробанк сделал исключение.

Решетчатые контейнеры, опломбированные и сложенные один на другой, стоят ровными рядами вдоль всего помещения. Масштаб впечатляет.

Сейчас объем золота в международных резервах ЦБ превышает 1800 тонн. По этому показателю Россия находится на шестом месте в мире. Еще 10 лет назад доля золота в наших международных резервах составляла 3%. Но в последние годы ЦБ стал активно наращивать запасы — сейчас доля выросла до 17%.