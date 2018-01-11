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Судостроение и судоходство

«ОДК-Сатурн» завершило испытания и подготовило производство газотурбинных морских двигателей

  •  © militaryrussia.ru

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» завершило госиспытания и наладило производство трёх газотурбинных морских двигателей, таким образом зависимость ВМФ РФ от украинских силовых установок окончательно преодолена, заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны России. «Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава богу, мероприятия, начатые в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям», — сказал он. Заместитель министра отметил, что российские газотурбинные установки обладают большим модернизационным потенциалом, который позволит в будущем повысить их мощность и срок службы. «Сегодня на предприятии полностью решён вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей. То уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено, прослужит ещё ни один десяток лет… Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане», — подытожил генерал.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» готово начать серийное производство морских газотурбинных двигателей на смену украинским силовым установкам, сегодня у завода есть портфель соответствующих заказов от Минобороны РФ, заявил журналистам в четверг управляющий директор «Сатурна». «Да, готовы. Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота. Мы имеем новые компетенции, которые обеспечат нам необходимое для Минобороны количество силовых установок», — сказал он. И пояснил, что двигатели, которые будут строиться на «Сатурне», предназначены для широкого спектра кораблей, начиная от судов на воздушной подушке типа «Зубр» и катеров «Мурена», заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон. «Начальный портфель заказов мы уже имеем, наша задача сегодня — обеспечить длительную загрузку предприятия по данной номенклатуре», — сказал управляющий директор «Сатурна».

На мощностях «Сатурна» велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам «М90ФР» (мощностью 27500 лошадиных сил), «Агрегат-ДКВП» (мощностью 10000 лошадиных сил) и «М70ФРУ-Р». Ранее газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356, импортировались из Украины.

https://ria.ru/defense_safety/20180111/1512429699.html?inj=1

опытно-конструкторские работы, ОКР, ОДК, Сатурн
  • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
    11.01.1814:59:40

    Статья на прямую перекликается с этой

     https://sdelanounas.ru/blogs/102667/ 

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    #995522
  • A_SEVER A_SEVER
    11.01.1815:08:39

    мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины
    Перевожу слова Юрия Ивановича — для 22350 и 20386 турбины будут, для 11356 — нет.

    #995531
    • Нет аватара Ил-2
      11.01.1815:58:28

      А почему для 11356 не подойдут «М90ФР»?

      #995555
      • A_SEVER A_SEVER
        11.01.1816:33:08

        А почему для 11356 не подойдут «М90ФР»?
        М90ФР работает в паре с дизелем 10Д49 (т.е. у 22350 2 турбины и 2 дизеля), а для 11356 нужны 4 турбины.

        #995570
        • Максим Пикалин
          11.01.1816:51:45

          Так дело в количестве турбин, или для 11356 нужны особенные ГЗД?.

          #995585
          • Максим Пикалин
            11.01.1816:53:18

            М70ФРУ-Р

            А М70ФРУ-Р подойдут?

            #995587
            • A_SEVER A_SEVER
              11.01.1816:59:48

              А М70ФРУ-Р подойдут?
              После перепроектирования и перестройки всей центральной части корпуса корабля.
              •  © Фото из открытых источников

              #995589
    • Юрген Юрген
      11.01.1816:10:32

      Вторая тройка фрегатов проекта 11356, строительство которой простаивало из-за отказа украинского предприятия «Зорямашпроект» поставить для них силовые установки, будет достроена с российскими двигателями, а их будущее место службы определит Военно-морской флот России, заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

       https://topwar.ru/133575-...ostroeny-dlya-vmf-rf.html 

      #995560
      • A_SEVER A_SEVER
        11.01.1816:42:16

        заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны
        А что он ещё может сказать накануне президентских выборов?

        В начале 2012 года в аналогичной ситуации обещали все 4 крейсера проекта 1144 модернизировать, а тут какие-то фрегаты.

        Если всё так замечательно, как говорит Борисов, то почему 3 корпуса на «Янтаре» спустили на воду без прессы?

        #995577
        • Юрген Юрген
          11.01.1816:46:23

          А что он ещё может сказать накануне президентских выборов?

          Неужели наличие/отсутствие второй тройки в составе ЧФ так сильно повлияет на результаты?

          Вон, МРОТ пообещали к прожиточному уровню приравнять — вот это годное предвыборное обещание!

          #995579
          • A_SEVER A_SEVER
            11.01.1817:11:28

            Неужели наличие/отсутствие второй тройки в составе ЧФ так сильно повлияет на результаты?

            Тут речь идёт не столько о 2-й тройке 11356 для ЧФ, сколько о нашей способности решить проблему импортозамещения ГЭУ. Теоретически можно достроить 2-ю тройку с нашими движками, только боюсь в этом случае стоимость строительства 3-х 11356 будет равна стоимости строительства 3-х 22350, а может и того больше.

            МО такой расклад не устраивает.

            #995596
      • Нет аватара Антон СПб
        11.01.1816:50:21

        Да сколько уже таких обещаний разных было…

        Мне, кажется, что вот когда новости об «сделаем», «запустим», «изготовим» в отношении нашего ВМФ, то такие новости нужно в какую-то отдельную группу помещать…    

        Отредактировано: Антон СПб~17:05 11.01.18
        #995583
  • Katamaran Katamaran
    11.01.1815:08:53

    завершило госиспытания и наладило производство трёх газотурбинных морских двигателей

    Внимание, вопрос. Сколько таких нужно для одного корабля проекта 22350, и сколько по срокам их планируют производить? ибо понятие «наладил производство» достаточно расплывчатое.

    Отредактировано: Katamaran~15:09 11.01.18
    #995532
    • A_SEVER A_SEVER
      11.01.1816:33:40

      Сколько таких нужно для одного корабля проекта 22350
      2

      #995571
  • НИКОЛАЙ Жиров НИКОЛАЙ Жиров
    11.01.1815:17:54

             

    #995537
  • Иван Кротов Иван Кротов
    11.01.1816:28:12

    22350 по мощное 11356. По крайней мере ракет не 8 а 16, и водоизмещение побольше. В крайнем случае для 11356 насколько я понимаю индусы купят (2 раз за свои деньги) двигатели и 2 тройка кораблей уйдет им. В любом случае если можно строить фрегаты 22350 то можно этим заниматься, а для 11356 делать другую ГТУ.

    #995568
    • Нет аватара Антон СПб
      11.01.1817:00:05

      Да, только 22350 Полимент-Редут ещё допилить нужно.

      Кстати, по 11356 интересная новость была недавно: «…в стадии технической экспертизы находится проект оснащения ЗРК «Штиль-1» ракетами 9М100…"

      https: //vpk.name /news /202903_admiralov_vooruzhat_sotovyimi_raketami .html

      #995590
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