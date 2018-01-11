«ОДК-Сатурн» завершило испытания и подготовило производство газотурбинных морских двигателей

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» завершило госиспытания и наладило производство трёх газотурбинных морских двигателей, таким образом зависимость ВМФ РФ от украинских силовых установок окончательно преодолена, заявил журналистам в четверг заместитель министра обороны России. «Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава богу, мероприятия, начатые в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям», — сказал он. Заместитель министра отметил, что российские газотурбинные установки обладают большим модернизационным потенциалом, который позволит в будущем повысить их мощность и срок службы. «Сегодня на предприятии полностью решён вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей. То уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено, прослужит ещё ни один десяток лет… Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане», — подытожил генерал.

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» готово начать серийное производство морских газотурбинных двигателей на смену украинским силовым установкам, сегодня у завода есть портфель соответствующих заказов от Минобороны РФ, заявил журналистам в четверг управляющий директор «Сатурна». «Да, готовы. Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота. Мы имеем новые компетенции, которые обеспечат нам необходимое для Минобороны количество силовых установок», — сказал он. И пояснил, что двигатели, которые будут строиться на «Сатурне», предназначены для широкого спектра кораблей, начиная от судов на воздушной подушке типа «Зубр» и катеров «Мурена», заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон. «Начальный портфель заказов мы уже имеем, наша задача сегодня — обеспечить длительную загрузку предприятия по данной номенклатуре», — сказал управляющий директор «Сатурна».

На мощностях «Сатурна» велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам «М90ФР» (мощностью 27500 лошадиных сил), «Агрегат-ДКВП» (мощностью 10000 лошадиных сил) и «М70ФРУ-Р». Ранее газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356, импортировались из Украины.