Добавить статью
Авиация

Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112 В

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество» (ВАСО, входит в состав АО «Объединенная авиастроительная корпорация») 13 января 2018 сообщило о закладке в стапели еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112 В.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество» (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года © ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество»

Сейчас на ВАСО ведется строительство.первого летного опытного образца самолета Ил-112 В (серийный номер 01-01), а также опытного образца для статических испытаний (cерийный номер 01-02). Пресс-релиз ВАСО сопровождается фотографиями практически готового первого прототипа 01-10 в цеху окончательной сборки предприятия, видно и состояние образца для статических испытаний. По неофициальным сведениям, первый полет головного прототипа 01-01 сейчас запланирован на вторую половину 2018 года.

  •  © ic.pics.livejournal.com

https://bmpd.livejournal.com/3055118.html

Ил-112В, ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество» (ВАСО)
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      18.01.1811:35:42

      «а вообще — красивый самолетик получился…"

      Налицо узнаваемый стиль Илов — очень высокое крыло с «наплывом», как у Ил-76.

      #998229
      • Нет аватара Ил-2
        18.01.1813:05:42

        Только крыло непривычно узкое, но наверное это расчетный элемент

        #998293
        • Нет аватара Киргуев Эдуард
          18.01.1813:07:56

          Крыло узкое, и длинное. Не напоминает родственников из «Ан»?

          #998294
          • Нет аватара Ил-2
            18.01.1813:17:57

            у ан-26 заметно шире

            •  © society-now.ru

            #998299
            • Нет аватара Киргуев Эдуард
              18.01.1813:26:22

              Мне кажется, не сильно шире. Вообще, если посмотреть все Аны, начиная с первого «сарая» — Ан-8 — легко заметить, что на них, как правило, длинное узкое крыло.

              #998307
              • Нет аватара Ил-2
                18.01.1813:35:04

                Ан-8 да больше похож

                •  © armedman.ru

                #998309
                • Нет аватара Киргуев Эдуард
                  18.01.1813:38:31

                  Красавец! Как и Ан-12. А к нам на аэродром как-то садился «Антей» — впечатлил он тогда, конечно, сильно. Особенно заполнившим все пространство гулом)))

                  #998314
                  • Нет аватара Ил-2
                    18.01.1813:47:19

                    У Ил-112 заметно шире фюзеляж который создает подъемную силу и компенсирует узкое крыло полагаю

                    #998317
                    • Нет аватара Киргуев Эдуард
                      18.01.1813:51:21

                      Нууу… Чтобы фюзеляж компенсировал, это надо быть «летающим крылом». Спрофилировать так низ фюзеляжа транспортника, чтобы он работал на подъем — дело непростое. Площадь крыла у Ил-112 большая за счет ее длины, вот и поднимает самолет.

                      #998321
                      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                        18.01.1813:57:23

                        МиГ-29 и Су-27 (вместе с наследниками) не являются «летающим крылом». Но фюзеляж там работает таки    

                        #998323
    • Нет аватара siberia2012
      18.01.1812:31:29

      зачем переделывать, если будет Ил-114?

      #998277
  • Нет аватара mrrhyde
    18.01.1810:27:02

    Я так понимаю, ждут пока с испытаниями двигателя не закончат

    #998187
  • Нет аватара treins
    18.01.1811:15:23

    •  © cdn.aviaforum.ru

    #998221
    • Нет аватара Tula
      18.01.1812:12:01

      Я так понимаю, это на замену самостийному лiтаку Ан-148?

      Плюс еще и в том, что для Воронежа авиазавод — фактически градообразующее предприятие. Будут у него заказы — будет и город жить. А то помню я Воронеж начала 2000-х, разруха была страшная.

      #998255
      • Нет аватара siberia2012
        18.01.1812:30:16

        это ж грузовой, ан-26 тогда уж.

        #998275
      • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
        18.01.1812:33:59

        это на замену самостийному лiтаку Ан-148?

        Это на замену Ан-26.

        #998281
      • Нет аватара Евгений Медвежонков
        18.01.1814:19:09

        Воронеж — миллионный город. В нем таких заводов — десяток. На левом берегу — одна тема,

        СК, шинный, Электроника, ну и ВАСО. А на правом — Механический, ТМП, КПО, Химфарм. ну и так далее. Там одних студентов — под 100 тыс!

        #998337
        • Нет аватара Хулио Хуренито
          18.01.1816:15:20

          Созвездие, Рудгормаш, Воронежсельмаш, Сименс-трансформатор, Вагоноремонтный, Тепловозоремонтый. Из них с нуля — только Сименс. Остальные худо-бедно пережили чёрные годы.

          Отредактировано: Хулио Хуренито~16:15 18.01.18
          #998416
      • Нет аватара Хулио Хуренито
        18.01.1816:12:06

        Насчёт того, что ВАСО — градообразующее предприятие миллионного Воронежа, это вы сильно задвинули. Аспиринчику не надо ли?!

        А насчёт 2000-х — где тогда не было разрухи?

        #998411
    • Нет аватара Zzepp
      18.01.1812:27:19

      «…ПроизводитЬся…"

      Директор, млин, завода…

      #998271
      • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
        18.01.1812:52:38

        этот не директор )))) этот — бери выше!

        вот из-за этого граматнага еффехтивнага менедгера и возникает ощущение, что в 18 году 112-й не полетит (((

        #998287
      • Нет аватара treins
        18.01.1813:42:26

        Что вы хотите от сына Рогозина, печально что таких берут, вместо талантливых управленцев.

        #998315
      • Нет аватара Киргуев Эдуард
        18.01.1814:06:07

        А папа кудЫ смотрел??? У него-то — журналиста — с филологией все должно быть в порядке!

        #998329
      • Е.Юрий Е.Юрий
        18.01.1815:01:04

        ПроизводитЬся

        Однако тут возможно двоякое написание — если в смысловом контексте его предложения, то конечно с мягким знаком — «Что делать?», а если «Что делает?» — «на данный момент» то без. Наверняка в его «щебеталке» присутствует подсказчик и он указал бы на ошибку, а может посчитал правильным такое написание.

        #998364
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        18.01.1819:29:59

        будет (что делать) производиться. Не «производится», а «будет производиться» — всё правильно. Ничего двоякого.

        Отредактировано: Сергей Ивженко~19:30 18.01.18
        #998519
  • Нет аватара mik88
    18.01.1812:33:58

    Разруха-то была не просто — разруха. Это же была целенаправленная деятельность 5-ой колонны, чтобы камня на камне не осталось от промышленности. Тоже самое сейчас на Украине происходит: лица другие, а цели те же. Чем там можно помочь?! Пока НАРОД не поймет(хоть через анус), кто друг, а кто враг с фальшивыми ценностями — ничем.

    А самолетик радует глаз — ладный получается!

    #998280
  • Нет аватара Киргуев Эдуард
    18.01.1814:04:00

    Совершенно согласен)))

    У Миг-29 и Су-27 фюзеляж на подъем работает. Так там крыло и фюзеляж интегрированы так, что трудно определить, где — что.

    Вот у ПАК ТА, возможно, мы увидим фюзеляж, спрофилированный как крыло.

    #998325
  • Саша Рошка Саша Рошка
    18.01.1814:05:26

    Мне кстати нравился больше нос от первого варианта…Смотрелся более как-то благороднее…

    #998328
  • Вежливый Вежливый
    18.01.1814:40:54

    Почему не используете русскую букву «ё»? Читать тексты невозможно!

    #998350
  • Нет аватара Argonaft
    18.01.1816:12:12

    Вот так потихоньку эта гусеничка:

    •  © finobzor.ru

    превращается в красивую бабочку:

    •  © Фото из открытых источников

       

    #998412
  • Нет аватара MishaBob
    18.01.1817:59:23

    Я вот смотрю на него и думаю: 2 винта мало 6 тонн это как бы не туда, не сюда, если бы 4 пропеллера то 11-12 тонн грузоподъемность.

    При грузоподъемности 11-12 тонн можно и тигр, бмд-2 и т. д. поднять.

    А так только УАЗик таскать. И хвост бы как у Ан-22.

    Отредактировано: MishaBob~18:00 18.01.18
    #998474
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    18.01.1818:19:15

    Это самолет легкого типа.

    Вообще нужно 3 типа самолетов по грузоподъемности

    легкие

    средние

    тяжелые

    И они должны перекрываться грузоподъемностью. Эти самолеты используются интенсивно и их нужно МНОГО.

    Сверхтяжелые самолеты используются для каких-то экстра случаев, но чаще они выполняют работу тяжелых грузовых самолетов.

    #998484
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,