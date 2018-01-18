Начата постройка еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112 В
ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество» (ВАСО, входит в состав АО «Объединенная авиастроительная корпорация») 13 января 2018 сообщило о закладке в стапели еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112 В.
Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество» (ВАСО). На заднем плане виден опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года © ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество»
Сейчас на ВАСО ведется строительство.первого летного опытного образца самолета Ил-112 В (серийный номер 01-01), а также опытного образца для статических испытаний (cерийный номер 01-02). Пресс-релиз ВАСО сопровождается фотографиями практически готового первого прототипа 01-10 в цеху окончательной сборки предприятия, видно и состояние образца для статических испытаний. По неофициальным сведениям, первый полет головного прототипа 01-01 сейчас запланирован на вторую половину 2018 года.
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