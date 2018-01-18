Новый российский двигатель: 2,2 литра и 245 л.с.

ФГУП «НАМИ» раскрыло характеристики рядного 4-цилиндрового мотора, который разработан для автомобилей проекта «Кортеж»

Напомним, что концепция семейства «Кортеж» подразумевает производство не только флагманского лимузина, но также седана, кроссовера и минивэна. Поэтому инженеры разрабатывают несколько унифицированных двигателей — от исполинского V12 до вышеупомянутого L4. Основные технические параметры новой бензиновой «турбочетвёрки» таковы:

Тип двигателя — с искровым зажиганием и распределенным впрыском топлива,

Номинальный рабочий объём — 2,2 литра,

Номинальная мощность — 245 л.с. при 5 500 об/мин,

Номинальный крутящий момент — 380 Нм,

Удельный крутящий момент — 173 Нм/л,

Удельная мощность — 82 кВт/л,

Максимально допустимая частота вращения — 6 500 об/мин,

Наддув — один турбокомпрессор,

Порядок работы цилиндров — 1-3-4-2,

Масса сухая — 150 кг.

По данным, которые ранее публиковала газета «Авторевю», для этого мотора также готовится «народный» вариант — без турбокомпрессора (следовательно, менее мощный, но более доступный). Кроме того, в инженерном заделе НАМИ есть семейство рядных атмосферных и наддувных дизелей, включая 4-цилиндровый 2.2.

https://auto.mail.ru/arti...atel_2_2_litra_i_245_l_s/