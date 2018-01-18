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Транспорт и логистика

Новый российский двигатель: 2,2 литра и 245 л.с.

ФГУП «НАМИ» раскрыло характеристики рядного 4-цилиндрового мотора, который разработан для автомобилей проекта «Кортеж»

Напомним, что концепция семейства «Кортеж» подразумевает производство не только флагманского лимузина, но также седана, кроссовера и минивэна. Поэтому инженеры разрабатывают несколько унифицированных двигателей — от исполинского V12 до вышеупомянутого L4. Основные технические параметры новой бензиновой «турбочетвёрки» таковы:

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  • Тип двигателя — с искровым зажиганием и распределенным впрыском топлива,
  • Номинальный рабочий объём — 2,2 литра,
  • Номинальная мощность — 245 л.с. при 5 500 об/мин,
  • Номинальный крутящий момент — 380 Нм,
  • Удельный крутящий момент — 173 Нм/л,
  • Удельная мощность — 82 кВт/л,
  • Максимально допустимая частота вращения — 6 500 об/мин,
  • Наддув — один турбокомпрессор,
  • Порядок работы цилиндров — 1-3-4-2,
  • Масса сухая — 150 кг.

По данным, которые ранее публиковала газета «Авторевю», для этого мотора также готовится «народный» вариант — без турбокомпрессора (следовательно, менее мощный, но более доступный). Кроме того, в инженерном заделе НАМИ есть семейство рядных атмосферных и наддувных дизелей, включая 4-цилиндровый 2.2.

 https://auto.mail.ru/arti...atel_2_2_litra_i_245_l_s/ 

https://www.instagram.com/p/Bd2RyV0HP1f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_legacy

НАМИ, Кортеж
  • Soviet Assault Soviet Assault
    18.01.1814:17:43

    На сколько % он российский, знает кто-нибудь?

    #998335
    • Alexander Prokudin
      18.01.1815:06:59

      А какая разница? Главное нАчать. Прогресс то на лице. Всего десяток лет назад китайцы делали <strike>китайские</strike> японские двигатели и автомобили, к примеру.

      Правда китайцам проще — у них рынок огромный.

      #998366
      • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
        18.01.1815:55:16

        Лет на 10 раньше Китая это сделали корейцы.

        #998389
        • Нет аватара Clausson
          18.01.1816:35:54

          Лет на 10 раньше Китая это сделали корейцы.

          Лет на 40 раньше это сделали японцы     И отношение к японским автомобилям было точно такое же как к Китайским 15 лет назад. Американцы просто отказывались признавать, что «косорукие япошки» в принципе могут что-то добротное делать. Об этом например много написано у Ли Якокки.

          Японцы учились у американцев (зачастую просто копируя модели типа знаменитого Willys MB)

          Корейцы просто как могли копировали японцев. Потом пришла очередь китайского «ксерокса».

          #998436
    • Нет аватара yoshkovoleg
      18.01.1815:32:27

      Наши с Порше делают.

      #998374
  • Сергей Иванов
    18.01.1815:12:28

    По-моему,двигатель разрабатывался,под руководством Порше.

    #998370
    • Нет аватара commodore
      18.01.1816:04:00

      Где-то осенью читал про В12, так там был упор на то, что все разработали сами, с нуля) За год

      Во, нашел эту статью. Наши просто монстры .

      «На московском международном автосалоне ММАС-2016 институт НАМИ представил самый мощный российский мотор V12, который будет использоваться для проекта «Кортеж». Он был с нуля разработан инженерами российского института НАМИ без помощи инженеров немецкого автомобильного концерна Porsche, который поможет в разработке двигателей V8 для проекта «Кортеж». У российских автомобилистов сразу же проснулся немалый интерес к данному турбированному монстру. В данной статье мы расскажем все подробности о российском моторе V12 для проекта «Кортеж».

       http://motormania.ru/auto...tezh-vse-podrobnosti.html 

      Отредактировано: commodore~16:06 18.01.18
      #998397
    • Нет аватара Clausson
      18.01.1816:18:41

      разрабатывался,под руководством Порше.

      Как вы представляете себе руководство?

      Порше нанял НАМИ? Или НАМИ нанял Порше в качестве руководителей?    

      НАМИ не покупал двигатель у Порш, разработка двигателя не осуществлялась инженерами и специалистами Порш.

      Все гораздо проще, и давно отработано во всем мире. Компания разработчик (в данном случае НАМИ) под решение совершенно конкретных задач, с целью экономии средств нанимает технических консультантов (в данном случае специалистов Порш привлекали к отдельным узлам двигателя V8). Зачем? Все опять же очень просто — не надо тратить средства, силы и время на изобретение велосипедов.

      Это двигатель НАМИ!

      Отредактировано: Clausson~16:25 18.01.18
      #998418
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    18.01.1815:46:03

    Такой бы в Ниву!Вместе с коробкой.Хотя можно и на УАЗ с такими параметрами.

    #998384
    • Георгий Фролов
      18.01.1816:30:54

      Не не на УАЗ лучше что нить дизельное разработать. А вот на какой нить паркетничек от Лады самое то.

      #998430
      • Андрей Иванов Андрей Иванов
        18.01.1816:36:47

        Насчет дизеля не спорю.Но у этого турбированного движка и параметры по тяге как у хорошего турбодизеля!

        #998438
      • Олег Сайтхужин Олег Сайтхужин
        18.01.1816:38:41

        На весту-кросс поставить. Я бы взял такую турботабуретку.

        #998441
      • Николай Белый Николай Белый
        18.01.1818:13:29

        На УАЗ ставили дизеля, больше не ставят, видимо не нужны.

        #998480
    • Нет аватара MishaBob
      18.01.1818:04:34

      И трансмиссии Нивы пришел конец. Она рассчитана на 140-180 Нхм крутящего момента максимум. А делать ее более могучей — УАЗик получится, то есть другой автомобиль, надо делать.

      #998478
    • Нет аватара Johnny
      18.01.1818:31:36

      Да можно, наверное. Вот тока Нива сразу станет стоить, как чугунный мост. Или, чтобы понятней, добуя.

      #998494
    • rvk rvk
      18.01.1819:02:28

      Такой бы в Ниву!

      Ага, и старушку разорвет на части    

      #998509
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    18.01.1815:57:25

    Если это будет делаться всё на одном большом, современном заводе двигателей.    Мечты иногда сбываются.

    #998391
    • Нет аватара Clausson
      18.01.1816:20:05

      Никто в мире сейчас не делает автомобили на одном заводе. Это утопия.

      #998419
      • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
        18.01.1816:27:59

        современном заводе двигателей

        Будьте внимательней пожалуйста.

        #998426
  • Алексей Ш. Алексей Ш.
    18.01.1816:07:05

    Более всего интересно все-таки в России ли будут двигатели и коробки производить, и если да, то где? Сам кортеж собирать вроде НАМИ будет, но вот о строительстве двигательного завода нигде не сообщалось. О подготовке к производству этих моторов на ЯМЗ, ЗМЗ, УМЗ или еще каком заводе тоже ничего не было. А ведь по сути это самое главное в проекте. Очень надеюсь, что где-то подготовлена площадка.

    #998403
    • Нет аватара Clausson
      18.01.1816:24:18

      о строительстве двигательного завода нигде не сообщалось.

      ЗАЧЕМ?

      План на год 70 шт. Это по сути штучное производство НАМИ в силах обеспечить собственными мастерскими. Пока в кооперации с НАМИ только Ликино (обработка кузовов). План на три года выход на производство 300 шт. Далее подключится Солерс (какая площадка не знаю).

      #998422
      • Алексей Ш. Алексей Ш.
        18.01.1816:44:30

        Затем, что сразу заявлялся один из главных мотивов, это именно создание отечественной линейки современных легковых двигателей и АКПП. Но вот как раз об этом и никакой информации, в смысле того где как и для кого будут их производить.

        #998447
  • Watcorg Сидоров Watcorg Сидоров
    18.01.1816:41:04

    Вот статья на сайте НАМИ nami.ru/news/v12-for-the-tuple

    Там только 8 цилиндровый движок делали совместно с проше, все остальные полностью разработка НАМИ.

    #998443
  • Нет аватара mikr
    18.01.1817:03:33

    К основным техническим параметрам двигателя ч бы добавил такую характеристику, как время наработки на отказ, или гарантированный пробег до полного износа. Ведь с помощью форсировки можно даже с малого рабочего объема получить высокие тяговые характеристики. Но остается неясным вопрос, сколько такой двигатель сможет прослужить в среднем режиме эксплуатации. И только совместная оценка тяговых показателей, надежности и себестоимости дает реальное представление о качестве продукта.

    #998460
  • asskassk100 . asskassk100 .
    18.01.1817:15:53

    Ну теперь ГАЗель с таким двиглом фиг догонишь!!! Да и УАЗик станет зажигалкой…

    Отредактировано: asskassk100 .~17:16 18.01.18
    #998464
    • Сергей Кирьянов Сергей Кирьянов
      18.01.1818:02:58

      Такой движок требует и новой трансмиссии. Старую большим крутящим моментом порвёт нафиг.

      #998477
  • Russian Community Russian Community
    18.01.1818:02:41

    для четырех цилиндрового это «жестоко»    

    В Volvo 850 (старушка) шведы вогнали движок Т5R 2.3 литра 250 л.с. турбина одна.но там пятицилиндровый

    #998476
  • Нет аватара Захарка
    18.01.1818:29:06

    Ура! Наконец-то мощный движок для наших автомобилей появился!

    #998491
  • Юрий Тимчук
    18.01.1819:07:01

    Как-то несколько несвоевременно заниматься разработкой ДВС. Гораздо круче если бы «Кортеж» сделали электромобилем, на самых пафосных и передовых батарейках и двигателях на постоянных магнитах к примеру, чтобы графен все такое вот. V12? Морда в стилистике ЗиМов? ((

    #998513
    • Андрей Богатырев Андрей Богатырев
      18.01.1820:00:32

      Вот -вот ,полностью согласен .От ДВС пора избавляться ,в городе дышать не возможно от выхлопов…

      #998528
  • Саша Рошка Саша Рошка
    18.01.1819:18:43

    Что там слышно с ВАЗовским 1,4T? Есть какие то новости?

    #998516
  • Нет аватара Голован
    18.01.1819:37:56

    Массово производящихся автомобилей,на которые могли бы устанавливаться эти двигатели, в России нет.Плохо,если только проектом останутся.

    #998523
  • Андрей Богатырев Андрей Богатырев
    18.01.1819:57:34

    Меня больше интересует когда будут производить электродвигатели для электромобилей.Пора бы уже…

    #998527
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