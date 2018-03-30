Первый в Крыму отечественный электробус вышел на линию

В столице Крыма презентовали первый на полуострове электробус. Это машина «СитиРитм-12 ELF» производства российской компании Волгабас.

Машина в течении месяца будет проходить тестовую эксплуатацию в дорожных и климатических условиях Крыма на дорогах Симферополя по маршруту № 9 «Аэропорт — городская больница № 7»

Отечественный электробус оснащен произведенными в России литий-полимерными батареями. Производитель обещает их бесперебойную работу без потери первоначальных свойств в течении 10 лет. Запас хода электробуса составляет 220-250 км на одной зарядке. Батарея заряжается 6 часов.

Судя по эксплуатации таких машин в Санкт-Петербурге и Волгограде — одной зарядки батареи достаточно, чтобы автобус отработал весь день на маршруте и вернулся в парк для ночной зарядки. Это позволяет сэкономить на создании дорогостоящей и энергоемкой инфраструктуры (системы быстрой зарядки) на конечных станциях маршрутов.

На машине установлен отечественный электродвигатель мощностью 115 кВт и автоматическая коробка передач.

«Volgabus» планирует начать серийное производство электробусов «СитиРитм-12 ELF» в текущем году.