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Транспорт и логистика

Первый в Крыму отечественный электробус вышел на линию

  •  © ikstv.ru

В столице Крыма презентовали первый на полуострове электробус. Это машина «СитиРитм-12 ELF» производства российской компании Волгабас.

Машина в течении месяца будет проходить тестовую эксплуатацию в дорожных и климатических условиях Крыма на дорогах Симферополя по маршруту № 9 «Аэропорт — городская больница № 7»

Отечественный электробус оснащен произведенными в России литий-полимерными батареями. Производитель обещает их бесперебойную работу без потери первоначальных свойств в течении 10 лет. Запас хода электробуса составляет 220-250 км на одной зарядке. Батарея заряжается 6 часов.

Судя по эксплуатации таких машин в Санкт-Петербурге и Волгограде — одной зарядки батареи достаточно, чтобы автобус отработал весь день на маршруте и вернулся в парк для ночной зарядки. Это позволяет сэкономить на создании дорогостоящей и энергоемкой инфраструктуры (системы быстрой зарядки) на конечных станциях маршрутов.

На машине установлен отечественный электродвигатель мощностью 115 кВт и автоматическая коробка передач.

«Volgabus» планирует начать серийное производство электробусов «СитиРитм-12 ELF» в текущем году.

http://mtrans.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/389428.htm

Крым, транспорт, Волгабас
  • Denis Grabov
    30.03.1815:50:29

    На замену автобусам?

    А разве автобусы на метане, который сжигается по дизельному принципу намного хуже? Единственное, что они умеют хуже электротранспорта это разгоняться, а тем более в гору

    Но это устранимо с помощью гибридной техники.

    #1021502
    • Шачин Алексей Шачин Алексей
      30.03.1817:43:49

      Вроде бы хотят на замену троллейбусов

      #1021559
      • Denis Grabov
        30.03.1817:56:50

        Может для удлинения хода? Будет жалко, если демонтируют контактную сеть. Троллейбусы -это очень надежная техника, а электробусы еще далеко не ьакие зрелые, как говорят производители. По крайней мере, так я читал в немецком журнале про общественный транспорт. А уж на крутых подъемах аккумуляторы протянут еще меньше, т. к. токи разряда и заряда бешеные.

        #1021575
        • Александр Камашев
          30.03.1818:00:38

          Здравствуйте. Можете вспомнить название этого немецкого журнала?

          #1021577
          • Denis Grabov
            30.03.1818:06:06

            stadtverkehr, кажется в первой половине 2017 года. Это специализированный, в иагазинах нет, только в ценьральной библиотеке и специальных студенческих. Живу в Лейпциге, у нас тут самая главная библиотека Германии.

            #1021584
          • Denis Grabov
            30.03.1818:09:29

            А вы тоже в Германии живете или бываете?

            #1021588
            • Александр Камашев
              30.03.1818:24:48

              Нет. Заинтересовался электробусами, после того как прочел новость что в нашем городе (Ижевск, Республика Удмуртия, Поволжье) купили для теста 1 экземпляр электробуса (какого типа информации не нашел), сначала обрадовался — позиционируют экологичный транспорт. Стал копать что с экономической составляющей, прочел про опыт Минска, так там для экономии не установлены аккумуляторы для обогрева салона (не рентабельно, говорят, закупать, тк использоваться будут 3 месяца в году), вместо этого стоят канистры с соляркой, пассажиры жалуются что в конце рабочего дня, если ехать от конечной до конечной (40 минут), руки и ноги замерзают у взрослых мужиков. Как итог: решилиустановить канистры побольше. Мне показалось очень комичным, что используют солярку в электробусе, но видимо это неизбежная мера, увы. Вот заинтерсовался вашим комментом, чтобы понять какое отношение европейцев к данному виду транспорта. Если найду журнал, попрошу у кого-нибудь перевод.

              Отредактировано: Александр Камашев~18:26 30.03.18
              #1021604
              • Denis Grabov
                30.03.1819:01:47

                Я регулярно читаю на эту тему и могу вам рассказать. Политики, не имеющие технического образования форсируют электротранспорт, это модно в политических кругах. Люди же, разбирающиеся в технике, относятся настороженно к совремменному состоянию аккумуляторной техники. В частности, указывают на бессмысленность электробусов если из угля. В Германии от атомной энергетики хотят откпзаться, ГЭС составляют небольшую долю. А ветер и солнце пока запасать не умеют. Значит сеть перестанет быть стабильной. И еще пишут, что надежность и запас хода нынешних электробусов если и удовлетворительны, то только при выключенных кондиционерах и отопителях. И еще в журналах типа stadtverkehr иногда недоумеаают, почему альтернативные решения мало кому интересны. Например, топливные элементы, метан, троллейбусы, трамваи на аккумуляторах.

                Как по мне, так лучшее решение (в Германии) это бесплатный общественный транспорт обычной конструкции. Оплачивать за счет повышения цен на бензин и дизель. Если будут меньше использовать личные автомобили, то топливо подешевеет. И никакие электромобили столько наэкономят, как поездки на общественном транспорте.

                #1021620
                • Виталий Маврычев Виталий Маврычев
                  31.03.1813:19:07

                  Мне кажется, что сейчас мир стоит на пороге НТР в плане использования аккумуляторной техники. Например, вся альтернативная энергетика на ней завязана. Чтобы не потеряться в этих технологиях, нужно не только уметь производить, но и иметь опыт эксплуатации. Электробусы в этом плане очень хороши, они развивают и то и другое. Плюс отработанные батареи, хоть и не годятся как тяговые для транспорта, но отлично получают вторую жизнь как накопительные для альтернативной энергетики или для сглаживания дневных пиков потребления. Думаю, что развивать сеть электробусов в нынешних условиях очень уместно.

                  #1021851
                • Нет аватара Igor_U
                  31.03.1819:47:21

                  И еще в журналах типа stadtverkehr иногда недоумеаают, почему альтернативные решения мало кому интересны. Например, топливные элементы

                  Какая-то странная фраза.

                  Транспорт на топливных элементах явно будет дороже — помимо аналогичной электродвигательной установки требуется сам ЭХГ — очень дорогая вещь. Далее требуется инфраструктура по производству, хранению и снабжению водородом (водород в значительной степени производится электролизом, т. е. идут дополнительные затраты электроэнергии, и различные потери в результате производства, требует сжижения и охлаждения, взрывобезопасное газовое оборудование, специальные заправочные станции…), либо использования того же углеводородного топлива, что само по себе искажает идею экологического транспорта и усложняет процессы на борту, требует доп.оборудования, а это снова вес, место, цена)…

                  По сравнению с этим электротранспорт на аккумуляторах исключает лишние элементы системы (а это и цена, вес, пространство), лишние преобразования энергии (а это потери), лишнюю инфраструктуру (электроэнергия все-таки распространена больше чем водород, так что не надо строить принципиально новую инфраструктуру снабжения)…

                  Лет 15-20 назад это направление интересовало многие компании. Но сейчас в виду развития технологий аккумуляторов на это забили.

                  метан, троллейбусы, трамваи на аккумуляторах.

                  Метан на общественном транспорте довольно активно используется во многих городах России. У нас так вообще похоже тренд — довольно много транспорта в последнее время пересадили на газ. Но газовому транспорту присущи те же недостатки, что и дизельному, кроме конечно чистоты выбросов.

                  А какой смысл троллейбуса и трамвая на аккумуляторах — в чем альтернативность, если они не исключают необходимость прокладывания трасс? А для электробуса что-то обособленное делать не нужно.

                  Отредактировано: Igor_U~19:51 31.03.18
                  #1021953
        • OldFox OldFox
          01.04.1822:11:07

          Токи должны быть нормальными, т.к. компенсируются увеличением напряжения батареи. Если не ошибаюсь, 600 вольт. Собственно, ни чем не отличаются от токов того же троллейбуса, у которого на подъеме они тоже выше, но тем не менее всю контактную сеть не садят.

          Отредактировано: OldFox~22:13 01.04.18
          #1022249
  • As sa As sa
    30.03.1818:30:06

    Кто-нибудь что-нибудь о степени локализации может написать? Почему спрашиваю: если ситуация такая же, как с другими их проектами, то я предполагаю, что локализация не просто малая, а крайне малая.

    На их сайте есть по сути информация только о силовой установке, неком движке КРО-200М4Н. Интернет о нём ничего не знает.

    #1021607
    • Макс Южный
      30.03.1819:15:26

      В «Волгабасе» обычно на «Скании» делается; насколько эта разработка самостоятельно -- неясно. Двигательно похож на китайский; впрочем, ничего гениального в таких двигателях нет, поэтому такое надо бы делать у нас.

      #1021627
      • rvk rvk
        30.03.1822:39:38

        ну как я писал, украинцы закупают наши двигатели и электронику для своих троллейбусов. Так что у нас делают.

        #1021673
        • Макс Южный
          30.03.1822:48:25

          Хорошо, если так.

          Кстати, как американцы («Радио Свобода») раскрыли завод Порошенко, так он закупать наше прекратил; будут теперь что-то другое брать, но пока неизвестно, что именно.

          #1021675
          • rvk rvk
            30.03.1822:50:12

            Ну возможно они так говорят потому что больше заказов на их троллейбусы нет, а значит есть время пару лет до следующего заказа, что бы поискать замену.))

            Отредактировано: rvk~22:50 30.03.18
            #1021676
  • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
    30.03.1819:39:24

    Интересно, а почему выбрали литий-полимерный аккумулятор, а не литий-железо-фосфатный? Ведь последний тип аккумулятора более живучий и энергоёмкий. А также более безопасный.

    #1021633
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    31.03.1802:11:34

    Литий-полимерные аккумуляторы при температуре меньше нуля почти моментально садятся. А в Крыму такие температуры зимой бывают…

    #1021744
    • Нет аватара Solncevorot
      31.03.1808:20:33

      Аккумуляторы могут сами себя подогревать. Технически реализовать это несложно.

      #1021784
  • Нет аватара Лес
    31.03.1802:53:03

    Очень хорошая новость для компании-производителя и для транспортной отрасли в целом.     Еще один город займется опытной эксплуатацией электробусов.

    #1021751
  • Нет аватара Мафусаил
    31.03.1808:44:31

    Огромный и жирный плюс +++

    #1021796
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