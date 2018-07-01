В обзор вошли объекты введенные в эксплуатация в период с 1 января по 30 июня 2018-го года.

1. В Московской области открыта развязка на трассе М-5 «Урал»





© Фото из открытых источников

Движение по развязке на пересечении федеральной трассы М-5 «Урал» с Лыткаринским шоссе открыли 12 января в Московской области.

Общая протяженность проезжей части на развязке с учетом съездов составляет 6,8 километра. На строительство объекта было выделено 3,8 млрд рублей. Планируется, что интенсивность движения по развязке составит 67 тыс. автомобилей в сутки с расчетной скоростью до 120 км/ч.

2. В Оренбурге частично открыли новую развязку дороги «Обход Оренбурга»





© Фото из открытых источников

В Оренбурге частично открыли новую развязку дороги «Обход Оренбурга».

Объект полностью сдадут летом 2018 года.

Строительство «Шелкового пути» начали четыре года назад. Уже сегодня движение пустили в режиме Т-образного перекрестка. Водители могут проезжать по двум из четырех «лепестков клевера». Автомобилисты получили возможность свободно уходить на восточное, на западное и северное направления.

Новая дорога «Обход Оренбурга» значительно разгрузила развязку, идущую по направлению Акбулак-Сагарчин, Соль-Илецк — Казань. Также можно проехать в Казань, не заезжай в областной центр.

3. В Москве открыта эстакада через Варшавское шоссе в Щербинке





© Фото из открытых источников

Длина сооружения — 606 метров, работают две полосы движения. Длина подъездов и съездов по земле — 440 метров.

Новую эстакаду построили в рамках проекта реконструкции Варшавского шоссе на участке от Проектируемого проезда № 728 до обводной дороги на Подольск. Протяженность реконструируемого участка составляет 6,8 километра.

4. В Мордовии открылся объект транспортной инфраструктуры «Восточный обход Саранска»





© Фото из открытых источников

12 мая в Саранске открылся объект транспортной инфраструктуры «Восточный обход Саранска», новая дорога позволит разгрузить столицу Мордовии от транзитного транспорта и освободит городские дороги от большегрузов.

Дорога протяженностью более 16 километров представляет собой современную автомагистраль II технической категории с находящимися на ней двумя транспортными развязками в разных уровнях типа «Клеверный лист», 6 мостами и 4 путепроводами. Настоящим украшением автодороги является мост-эстакада через железную дорогу и реку Инсар длиной 400 метров.

Общая стоимость работ по проекту составила около 6 млрд рублей.

Путепровод соединил между собой трассы федерального значения — подъезд к городу Саранску от автодороги М-5 «Урал», 1Р 158 «Нижний Новгород — Саратов», 1Р 178 «Саранск — Сурское — Ульяновск», а также автодороги регионального значения «Саранск — Большие Березники — Дубенки», «Саранск — Кочкурово — граница Пензенской области», «Саранск-Рузаевка». Это самый масштабный транспортный объект в Саранске. Настоящим украшением автодороги является мост-эстакада, который проходит над железной дорогой и рекой Инсар.

5. В Петербурге после капитального ремонта открыли второй Елагин мост Подробнее:





© Фото из открытых источников

В Петербурге вечером 1 июня после капитального ремонта открыли второй Елагин мост — пешеходную переправу, соединяющую Крестовский и Елагин острова.

Второй Елагин мост соединяет два острова — Елагин и Крестовский — и является продолжением Рюхиной улицы. Длина переправы составляет около 142 м, ширина — 114,5 м.

На мосту разобрали и уничтожили все деревянные конструкции, заменили их металлическими, возвели новые фундаменты всех опор и устоев. Также пешеходную переправу оснастили светодиодными осветительными приборами. Работы произвел ЗАО «Стройинвест» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Второй Елагин мост закрыли осенью 2017 года, когда комитет решил, что переправа небезопасна для пешеходов.

https://neva.today/news/v...toroy-elagin-most-153271/

6. Завершен ремонт 20-километрового участка трассы в Саратовской области

В Краснокутском и Советском районах завершен ремонт первых 20 км трассы Урбах — Александров Гай.

Эта дорога регионального значения является одной из самых протяженных в Саратовской области, она обеспечивает транспортную доступность 5 заволжских районов — Советского, Краснокутского, Питерского, Новоузенского и Александрово-Гайского, с общей численностью населения -140 тыс. человек. Трасса длиной в 174 км строилась в конце 70-х годов, и с тех пор на ней ни разу не проводился сплошной ремонт.

Первый отремонтированный участок проходит через села Лебедевка и Ждановка, обеспечивает прямой выход жителям города Красный Кут на федеральную трассу Саратов — Озинки. Здесь был уложен новый защитный слой из асфальтобетона, обустроены обочины, заменены дорожные знаки, нанесена разметка.

https://saratov.gov.ru/ne..._urbakh_aleksandrov_gay_/

7. В столице Мордовии Саранске открыт после реконструкции мост





© Фото из открытых источников

В Саранске после капитальной реконструкции открылся мост на ул. Титова (автодорога № 8 в районе ДСК), который является важной транспортной артерией, соединяющей два жилых района.

С момента его постройки прошло 46 лет. Протяженность моста — 111,89 метров, высота — около 12 метров. В декабре прошлого года он был закрыт из-за аварийного состояния. Эксперты установили, что произошла деформация опор путепровода. Стал рушиться защитный слой бетона, коррозия повредила арматуру. Стоит отметить, что объект был введен в эксплуатацию в 1971 году и за это время ни разу капитально не ремонтировался.

https://stolica-s.su/lifestyle/auto/137283

8. Завершился капитальный ремонт Мучного моста





© Фото из открытых источников

В Центральном районе Санкт-Петербурга завершились работы по капитальному ремонту Мучного моста. Переправа через канал Грибоедова является пешеходной и расположена в створе Мучного переулка.

Работы выполнялись по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» подрядной организацией ООО «Карст». Стоимость государственного контракта составила 17,7 млн рублей.

В ходе ремонта мостовики произвели сооружение железобетонных устоев, устройство свайного фундамента, демонтаж старого пролетного строения моста и монтаж нового, в том числе произведена покраска перильного ограждения. Так, выполнено переустройство магистрали теплосети, ремонт асфальтобетонного покрытия прилегающей проезжей части (благоустройство) и переустройство наружного освещения.

https://www.gov.spb.ru/go.../tr_infr_kom/news/131285/

9. Запущено движение по мосту в Раменском районе Московской области

Строители завершили капитальный ремонт моста через р. Велинку на трассе «Москва-Челябинск» вблизи г. Бронницы Московской области. Рабочее движение для всех видов транспорта открыто в последних числах мая.

Ремонтные работы велись подразделением «Мосавтодора» с осени прошлого года.

10. В Кудрово открыт обновленный участок Центральной улицы

Для движения автомобилей открыт обновленный участок Центральной улицы в Кудрово, где закончен ремонт региональной дороги, соединяющей Мурманское шоссе и въезд со стороны проспекта Солидарности.

Укладка нового асфальтового покрытия была выполнена меньше, чем за месяц: все работы, требующие ограничения проезда автомобилей, сделаны в максимально короткие сроки — подрядная организация работала в том числе и по ночам.

https://ivbg.ru/7914194-v...tok-centralnoj-ulicy.html

11. Завершена реконструкция обхода города Тверь





© Фото из открытых источников

На федеральной трассе М-10 «Россия», в полном объеме запустили движение по 23-километровому участку в обход города Тверь. После реконструкции был открыт участок трассы со 156-го км по 178-й км. Завершение работ на указанных объектах существенно повысит пропускную способность участка трассы М-10 «Россия» в обход Твери. Если до реконструкции в сутки по участку беспрепятственно могло проезжать свыше 40 тыс. автомобилей, то теперь он сможет обеспечить свободный пропуск около 100 тыс. транспортных средств.

Ранее сообщалось что на реконструкцию 23-километрового участка в обход города Тверь запланированы инвестиции в размере 15,1 млрд рублей.

В рамках реконструкции число полос на окружной Твери до Волоколамской развязки увеличили до 4-х, а до северного подъезда к Твери — до 6-ти. На 164-м км и 173-м км подрядчики построили развязки с Тургиновским и Старицким шоссе, мосты через реки Тьмака и Межурка реконструировали, как и путепровод через Октябрьскую железную дорогу.

12. Открыт самый протяженный участок скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург»





© Фото из открытых источников

6 июня открыт более чем 200-километровый участок новой скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в Тверской и Новгородской областях — от 334-го до 543-го километра. В результате больше половины протяженности 669-километровой дороги будет сдано в эксплуатацию.

13. Новую развязку открыли на пересечении Дмитровского и Рогачевского шоссе в Подмосковье

Рабочее движение открыли по двухуровневой транспортной развязке на пересечении федеральной трассы А-104 Москва — Дмитров — Дубна (Дмитровское шоссе) и Рогачевского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

В целях безопасности на самой развязке и подходах к ней дорожники устроили наружное электроосвещение, а также установили металлическое барьерное ограждение.

Новый двухполосный путепровод длиной 108 метров входит в состав проекта реконструкции пяти километров трассы А-104 на границе Москвы и Подмосковья, которые разделяет Клязьменская переправа.

Первый участок (с 23-го по 25-й км) расположен в городском округе Долгопрудный. Второй (с 26-го по 29-й км) проходит по территории городского округа Мытищи в границах деревень Капустино, Красная Горка и поселка Птицефабрики.

https://riamo.ru/article/...go-shosse-v-podmoskove.xl

14. Ремонт моста над трассой М‑9 «Балтия» завершили в Истре

Строители завершили ремонт путепровода над федеральной трассой М-9 «Балтия» в городском округе Истра, заказчиком работ выступило предприятие ГБУ МО «Мосавтодор», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе работ на путепроводе провели ремонт пролетных строений и опор, устройство современной гидроизоляции, также дорожники заменили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку. Для обеспечения безопасного и комфортного движения по краям проезжей части возвели металлическое барьерное ограждение. Кроме того, установлены новые лестничные сходы и заменены водоотводные лотки.

Ремонтные работы начались в сентябре 2017 года и завершились в июне этого года.

https://riamo.ru/article/...iya-zavershili-v-istre.xl

15. В Жуковском завершили капитальный ремонт участка Туполевского шоссе

В городском округе Жуковский завершился капитальный ремонт участка Туполевского шоссе, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты подрядной организации завершили капитальный ремонт Туполевского шоссе (ул. Туполева с 0 по 1,5 км) протяженностью 1,5 километра. Работы начались в августе прошлого года и завершились в июне 2018 года.

В рамках капитального ремонта выполнено переустройство инженерных сетей, усиление существующего нижнего слоя и устройство нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Для комфортного передвижения пешеходов вдоль участка автодороги построены тротуары. Для обеспечения безопасности дорожного движения установили дорожные знаки и щитки со световозвращающей поверхностью, искусственные неровности, перильное ограждение, наружное освещение, а также заменили светофор на пересечении Туполевского шоссе с улицей Горького.

http://mosreg.ru/sobytiya...e-zavershili-v-zhukovskom

16. Движение по второму выезду из жилого комплекса «Путилково» открыли в четверг в подмосковном Красногорске



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РИАМО — 21 июн. Движение по второму выезду из жилого комплекса «Путилково» открыли в четверг в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Это вторая дорога, которая соединяет ЖК «Путилково» с Путилковским шоссе.

https://riamo.ru/article/...tilkovo-v-krasnogorske.xl

17. В Москве состоялось открытие новой дороги от Киевского шоссе до Южного Бутова





© Фото из открытых источников

Открыто движение по новой четырёхполостной автомобильной дороге М3 Украина — город Московский — Калужское шоссе — Южное Бутово, протяжённостью 19,6 км. Строительство дороги было начато в декабре 2015 г. и завершено в июне 2018 г. Количество полос для движения — две в каждом направлении. Вдоль трассы обустроены дублеры и съезды, а также тротуары для пешеходов; сделаны 33 остановки общественного транспорта, создано освещение. Также установлено 30 светофорных объектов, шумозащитные экраны в местах примыкания жилой застройки.

Дорога улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и сделает более доступным для автомобилистов и пассажиров строящийся административно-деловой центр в Коммунарке. Также новая трасса частично разгрузит МКАД от Калужского до Варшавского шоссе, и обеспечит выход в Московскую область в район Минского шоссе.

18. Мост через реку Которосль открыт в Ярославле





© Фото из открытых источников

Открытие автодорожного моста через реку Которосль состоялось в Ярославле. Реконструкция моста, признанного аварийным, началась в 2017 году. Фактически, старый мост был снесен и вместо него был построен новый. За 57 лет эксплуатации объект износился более чем на 70%, отдельные конструкции — на 100%. Перед ремонтом мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.

Стоимость нового моста составила 642 миллиона рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета.

Автодорожный мост через реку Которосль рядом с Комсомольской площадью имеет важное значение для Ярославля. Он связывает три района города, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры».

Предыдущие статьи:

Дорожное строительство. Декабрь 2017: https://sdelanounas.ru/blogs/102425/

Строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры в 2017-м: https://sdelanounas.ru/blogs/102479/

Новые мосты в 2017-м году: https://sdelanounas.ru/blogs/102108/