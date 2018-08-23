Ростех создает двигатель для нового поколения ракетоносцев Ту-95МС

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию Ростех, создает новую модификацию мощнейшего в мире турбовинтового двигателя НК-12 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Благодаря модернизированной силовой установке самолет, который за габариты, скорость и ударную мощь называют «Крылатым медведем», существенно усилил летно-технические характеристики, в том числе увеличил дальность полета.

Двигатель НК-12МПМ разработки Самарского ПАО «Кузнецов» (входит в ОДК, Ростех) является модификацией НК-12МП, самого мощного в мире (15 000 л.с.) серийного турбовинтового двигателя. Он позволяет улучшить взлетные характеристики самолета, увеличить грузоподъемность и дальность полета бомбардировщика-ракетоносца. В новой силовой установке используются более мощные винты, созданные НПП «Аэросила», при этом благодаря новым конструкторским решениям уровень вибраций от двигателя уменьшился почти в два раза.

«Создание этого двигателя — еще один значимый шаг на пути к масштабному переоснащению российской армии и боевой авиации. НК-12МПМ обеспечивает новый уровень характеристик знаменитого „Крылатого медведя“, который до сих пор остается самым быстрым в мире турбовинтовым самолетом. Инновационные конструкторские решения, использованные при создании двигателя, делают ракетоносец еще более мощным, быстрым и эффективным. При этом уровень наших разработок в сфере турбовинтовых двигателей остается недосягаемым для зарубежных конкурентов», — прокомментировал индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.