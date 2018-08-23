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Авиация

Ростех создает двигатель для нового поколения ракетоносцев Ту-95МС

  •  © rostec.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию Ростех, создает новую модификацию мощнейшего в мире турбовинтового двигателя НК-12 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Благодаря модернизированной силовой установке самолет, который за габариты, скорость и ударную мощь называют «Крылатым медведем», существенно усилил летно-технические характеристики, в том числе увеличил дальность полета.

Двигатель НК-12МПМ разработки Самарского ПАО «Кузнецов» (входит в ОДК, Ростех) является модификацией НК-12МП, самого мощного в мире (15 000 л.с.) серийного турбовинтового двигателя. Он позволяет улучшить взлетные характеристики самолета, увеличить грузоподъемность и дальность полета бомбардировщика-ракетоносца. В новой силовой установке используются более мощные винты, созданные НПП «Аэросила», при этом благодаря новым конструкторским решениям уровень вибраций от двигателя уменьшился почти в два раза.

«Создание этого двигателя — еще один значимый шаг на пути к масштабному переоснащению российской армии и боевой авиации. НК-12МПМ обеспечивает новый уровень характеристик знаменитого „Крылатого медведя“, который до сих пор остается самым быстрым в мире турбовинтовым самолетом. Инновационные конструкторские решения, использованные при создании двигателя, делают ракетоносец еще более мощным, быстрым и эффективным. При этом уровень наших разработок в сфере турбовинтовых двигателей остается недосягаемым для зарубежных конкурентов», — прокомментировал индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

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http://rostec.ru/news/rostekh-sozdaet-dvigatel-dlya-novogo-pokoleniya-raketonostsev-tu-95ms/

авиастроение, двигателестроение, Ростех
  • Нет аватара VMichael
    23.08.1815:32:52

    Из статьи непонятно. Новый двигатель создают или уже создали?

    #1063315
  • АНС АНС АНС АНС
    23.08.1817:27:52

    создает двигатель для нового поколения ракетоносцев

    В названии статьи наверно нужно написать: «создает двигатель нового поколения для ракетоносцев…»

    Отредактировано: АНС АНС~17:28 23.08.18
    #1063345
    • Нет аватара Tcheluskin
      23.08.1818:05:03

      Более правильно «создаёт двигатель для модернизированных ракетоносцев».

      Это всё же не новое поколение (хотя авионика значительно обновляется); но оно и не нужно.

      Да и в двигателе то, судя по информации в интернете, слега изменены геометрические размеры лопастей винта, виброизоляция и пр. Т. е. модернизация малой кровью.

      Отредактировано: Tcheluskin~18:08 23.08.18
      #1063365
  • АНС АНС АНС АНС
    23.08.1817:29:59

    При этом уровень наших разработок в сфере турбовинтовых двигателей остается недосягаемым для зарубежных конкурентов

    Когда полетит Ил-112?

    #1063346
    • Нет аватара Русь
      23.08.1820:13:39

      АНС АНС, осенью обещал Рогозин младший

      #1063430
  • s-t-a-l-k-e-r s-t-a-l-k-e-r
    23.08.1820:21:38

    «Крылатый медведь» это что-то новенькое…)

    Почему не «Винни-Пух»? Тот помнится тоже летал за медом.

    Пятачек его ещё никак не мог сбить из Стингера…)))

    Автору на заметку Ту-95 получил в НАТО

    кодовое название «Bear»… Что в переводе на русский

    означает просто медведь. Медведь! Это название закрепилось

    за стратегом… И кстати достаточно чётко характеризует

    ЛА. Однако одному Вышнему известно, что сподвигло

    наших «партнеров» придумать ему такой ник…

    Возможно это связано не с размерами, а с характерной

    формой носовой части… Дело в том, что в

    комиксах англосаксов, медведи зачастую изображаются

    с массивной нижней челюстью. Присмотритесь

    к стратегу и вы найдёте очевидное сходство…

    Во всяком случае, назвать стратега «крылатым медведем"

    это какой-то нонсенс. Так и хочется процетировать

    крылатую фразу, ставшую известной благодаря,

    достаточно известной личности в политических кругах.)))

    «Скучно девочки?»

    #1063435
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