На крупнейшей мировой выставке коммерческого транспорта «IAA-2018» в Ганновере впервые представлена новая разработка Ярославского моторного завода и группы ГАЗ — дизельный двигатель экологического стандарта Евро-6.

Рядный 4-цилиндровый двигатель ЯМЗ-53426 рабочим объемом 4,43 л имеет оптимальные технико-экономические показатели по расходу масла и топлива, диапазон мощности — 170 — 210л.с., крутящий момент — 664 — 780 Н.м.

До экологических норм Евро-6 двигатель доработан совместно с компанией Bosch. Система подачи топлива двигателей ЯМЗ-534 Евро-6 — микропроцессорная, аккумуляторного типа, с давлением впрыска топлива 2000 Бар. Для достижения экологического уровня Евро-6 в двигателях ЯМЗ-534 применяется система рециркуляции отработавших газов EGR с электрическим приводом заслонки и система подачи мочевины SCR, а также модернизированная система турбонаддува.