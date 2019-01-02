Итоги 2018 года: Наиболее крупные новые спортивные сооружения (часть II)
Спорткомплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами открылся в Великих Луках Псковской области
Новые спортивные комплексы открылись в Нижегородской области и Северной Осетии
В Брянске открыт плавательный бассейн
В Татарстане открыт спортивно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами
Бассейн открыли в Ставропольском крае
В Кирове открыт легкоатлетический манеж «Вересники»
Спортивные комплексы открылись в Краснодарском крае и Северной Осетии
В Саратовской области открыта вторая очередь физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия»
В Ставрополе открыта первая в городе ледовая арена
В Туле открыты детская футбольная академия Дмитрия Аленичева и лыжный комплекс
В брянском поселке Климово открыта новая ледовая арена
В Новом Уренгое открылся спортивный комплекс «Арктика»
В Новосибирске открыли Центр подготовки по спортивной гимнастике
Дворец спорта с ледовой ареной построили в Бутырском районе Москвы
- termometrix
- 02.01.201902:58
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