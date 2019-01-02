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Спортивные объекты

Итоги 2018 года: Наиболее крупные новые спортивные сооружения (часть II)

Спорткомплекс с ледовой ареной и двумя бассейнами открылся в Великих Луках Псковской области

  •  © www.minsport.gov.ru

Новые спортивные комплексы открылись в Нижегородской области и Северной Осетии

  •  © www.minsport.gov.ru

В Брянске открыт плавательный бассейн

  •  © www.minsport.gov.ru

В Татарстане открыт спортивно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами

  •  © www.minsport.gov.ru

Бассейн открыли в Ставропольском крае

  •  © 360tv.ru

В Кирове открыт легкоатлетический манеж «Вересники»

  •  © www.minsport.gov.ru

Спортивные комплексы открылись в Краснодарском крае и Северной Осетии

  •  © www.minsport.gov.ru

  •  © www.minsport.gov.ru

  •  © www.minsport.gov.ru

  •  © www.minsport.gov.ru

В Саратовской области открыта вторая очередь физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия»

  •  © www.minsport.gov.ru

В Ставрополе открыта первая в городе ледовая арена

  •  © www.minsport.gov.ru

  •  © www.minsport.gov.ru

  •  © www.minsport.gov.ru

  •  © www.minsport.gov.ru

В Туле открыты детская футбольная академия Дмитрия Аленичева и лыжный комплекс

  •  © www.minsport.gov.ru

В брянском поселке Климово открыта новая ледовая арена

  •  © www.minsport.gov.ru

В Новом Уренгое открылся спортивный комплекс «Арктика»

  •  © www.minsport.gov.ru

  •  © www.minsport.gov.ru

В Новосибирске открыли Центр подготовки по спортивной гимнастике

  •  © www.minsport.gov.ru

Дворец спорта с ледовой ареной построили в Бутырском районе Москвы

  •  © www.minsport.gov.ru

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итоги 2018, спортивные объекты, обзор
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