Сборка самолетов Л-410 на УЗГА
На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) реализуется инвестпроект «Локализация производства самолетов региональной авиации Л-410». Расширение выпуска данной модели входит в планы Минпромторга как один из факторов развития местной авиации.
Кроме того, российская сборка машины позволяет придать самолету качества, которые необходимы именно отечественным заказчикам.
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