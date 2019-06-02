Сборка самолетов Л-410 на УЗГА

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) реализуется инвестпроект «Локализация производства самолетов региональной авиации Л-410». Расширение выпуска данной модели входит в планы Минпромторга как один из факторов развития местной авиации.

Кроме того, российская сборка машины позволяет придать самолету качества, которые необходимы именно отечественным заказчикам.