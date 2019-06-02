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Фотофакты

Сборка самолетов Л-410 на УЗГА

  •  © agenda-u.org

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) реализуется инвестпроект «Локализация производства самолетов региональной авиации Л-410». Расширение выпуска данной модели входит в планы Минпромторга как один из факторов развития местной авиации.

Кроме того, российская сборка машины позволяет придать самолету качества, которые необходимы именно отечественным заказчикам.

  •  © agenda-u.org

  •  © agenda-u.org

  •  © agenda-u.org

  •  © agenda-u.org

  •  © agenda-u.org

  •  © agenda-u.org

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http://agenda-u.org/news/polpred-i-zamglavy-administracii-prezidenta-pobyvali-na-uralskom-aviazavode-foto

Л-410, УЗГА, Екатеринбург
  • Нет аватара Snowmage
    02.06.1923:52:53

    Какой % локализации в результате?

    #1133265
    • Clausson Clausson
      03.06.1901:05:23

      Максимум обещают чуть больше 70%

      Но тут на самом деле вопрос как считать полностью принадлежащий УЗГА завод в Чехии который занимается «жестянкой» планера? Движок на подходе, винт уже есть, электроника наша. Остальное видимо импорт.

      #1133283
  • Нет аватара mrrhyde
    02.06.1923:59:02

    так это не L-410NG?

    #1133268
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