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Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/o1e8PSazAsY

Эта неделя порадовала «космическими» новостями и, конечно же, пользуясь юбилейной датой, мы не могли не рассказать про модернизацию БАМа в разрезе большого плана инфраструктурных преобразований в нашей стране. Традиционная сводка промышленных новостей тоже присутствует. Приятного просмотра!
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https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • Нет аватара
    14.07.1919:55:51

    Отличный проект. Я всегда даже не глядя сразу плюсую    

    #1143496
  • Дмитрий-Фрегат
    14.07.1921:03:13

    Евгений, огромное вам спасибо за очередной выпуск!     Сегодня на просторах нашей большой страны ведётся буквально как мне кажется огромная стройка, а вы компактно и информативно, а самое главное с объяснениями и конкретными примерами показываете суть огромной и кропотливой работы над всеми этими проектами. Впереди очень много дел и работы, но дружно, объединив все усилия, каждый на своём рабочем месте будем же помогать и вносить свой вклад в развитие нашей страны, а нытики и вспепропальщики пусть строчат «всё пропало», «разворовали», «распил» ещё чуть-чуть и конец, разруха и прочие либеральные мантры. Как говорится «собака лает-караван идёт». Неужели не понятна простая, азбучная, я бы сказал вещь, что нужно работать и быть целеустремлённым, жить по совести и честно трудиться, а не ныть на просторах интернета, ведь это тупиковый, глупый и никчёмный путь, который так старательно порой навязывают нынешней молодёжи.

    Отредактировано: Дмитрий-Фрегат~21:03 14.07.19
    #1143502
  • Нет аватара
    14.07.1921:36:03

    Чем отличается патриот от всепропальщика?

    Патриот трудится и кормит других.

    Всепропальщик орет и ждет когда его кто-то накормит   

    (он думает, что на его ор обратят внимание и дадут червячка, но это довольно часто — избыточные надежды!)

    #1143512
  • Нет аватара
    14.07.1921:44:49

    БАМ изначально был стратегической магистралью. К сожалению, БЖРК не стали развивать. А, если быть совсем точным, то там достраивают второй путь. Необходимо закончить электрификацию отдельных участков. Что касается, привлечения людей, то это не простая тема. Зачем нужен он сейчас тоже понятно, все месторождения там в частных руках. Не понятно, почему его надо достраивать за гос.деньги? Вообще БАМ тема большая и сложная.

    #1143514
  • Нет аватара
    14.07.1921:50:49

    40 лет бам жрал народные деньги, и ещё ему дай .

    щас словлю минусов …

    Патриоты щас вышли в Москве.

    #1143516
    • Евгений Беспалов
      14.07.1921:55:54

      сектанты «карма»     редакция сама породила выкидышей

      Отредактировано: Евгений Беспалов~21:56 14.07.19
      #1143519
    • Нет аватара
      14.07.1922:23:50

      Вы там были, работали? Или как обычно, суслик-агроном?

      #1143525
  • Нет аватара
    14.07.1922:17:32

    Платите мне пол-зарплаты начальника РЖД, так и быть приеду вам БАМ строить

    #1143523
    • Нет аватара
      14.07.1922:26:12

      А чего только половину? Хорошо, что таких как Вы там не бывает. Там настоящие люди,а не диванные торгаши.

      #1143526
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