Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/o1e8PSazAsY
Эта неделя порадовала «космическими» новостями и, конечно же, пользуясь юбилейной датой, мы не могли не рассказать про модернизацию БАМа в разрезе большого плана инфраструктурных преобразований в нашей стране. Традиционная сводка промышленных новостей тоже присутствует. Приятного просмотра!
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