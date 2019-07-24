Трансмашхолдинг получил сертификат соответствия на рельсовый автобус РА-3

Новый рельсовый автобус РА-3 успешно прошел комплекс испытаний и получил сертификат, подтверждающий его соответствие требованиям, предъявляемым к безопасности железнодорожного транспорта и пассажирских перевозок. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Трансмашхолдинг».

Рельсовый автобус РА-3 создан на предприятии «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Это современные комфортабельные поезда, которые могут эффективно использоваться для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных как низкими, так и высокими платформами. При создании рельсового автобуса использован целый ряд новых технических решений. Благодаря новому кузову, по сравнению с предшествующими моделями, возросло количество мест для пассажиров. В одном из головных вагонов предусмотрены места для маломобильных граждан, подъёмники для инвалидных колясок, универсальные санитарные комплексы. Специально для РА-3 создан новый интерьер салона, соответствующий самым современным требованиям эстетики, пожарной и санитарно-гигиенической безопасности. Пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования с обеззараживателями воздуха, информационными табло. Используется энергосберегающее светодиодное освещение.

17 двухвагонных составов и 1 состав в трехвагонном исполнении завод должен изготовить и поставить «Центральной ППК» до конца 2019 года, 5 составов в трехвагонном исполнении — в 2020 году. Завод «Метровагонмаш» занимается разработкой и производством рельсовых автобусов и дизель-поездов с 1997 года. Рельсовые автобусы РА-1 и РА-2 эксплуатируются в России, Сербии, Венгрии, Монголии, Литве и на Украине.