Чёрная металлургия. Проекты года

2019 г. стал историей, но тем не менее стоит оглянуться назад и посмотреть, каким он был для отечественной чёрной металлургии.

Основные капиталовложения в металлургии шли в модернизацию производства. Также был открыт ряд новых цехов. Крупнейшим проектом года стал запуск металлургического завода «Тула-Сталь» с инвестициями 55 млрд рублей.

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Февраль

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«ЧерМК» завершил очередной этап масштабной программы обновления

Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в мире, завершил модернизацию коксоаглодоменного производства. Капиталовложения составили 252 млн рублей.

Во время монтажа смесителя участники обновили загрузочную систему, смонтировали зубчатое зацепление нового типа и частотный преобразователь. С его помощью планируется увеличение производства агломерата в агломерационном цехе № 2 на 30 тысяч т/год. Во время замены окомкователя обновили фундамент, установили разгрузочную и загрузочную камеры агрегата, барабан и ролики, а также заменили воздуховоды, отводящие продукты сгорания газа.

На Ижстали капитально отремонтировали основной прокатный стан

Специалисты Ижстали капитально отремонтировали мелкосортно-проволочный стан 250, который производит около 40% всего объема готового проката завода.

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Заменены изношенные детали и узлы стана. Проверены и отремонтированы механическая, электрическая и гидравлическая системы. Особое внимание уделили обновлению элементов нагревательной печи с шагающим подом, настройке параметров автоматизированной системы управления и оборудованию, непосредственно влияющему на качество готового проката. Ремонт позволит безаварийно работать на протяжении следующего межремонтного периода и выполнять плановые производственные показатели.

Март

На Абинском электрометаллургическом заводе открыт сталепроволочный цех

Абинский электрометаллургический завод из Краснодарского края стал первым производителем проволоки в ЮФО. На предприятии открыли четвертую очередь — метизный цех. Здесь выпускают рифленую, оцинкованную и сварочную проволоку, изготовленную методом волочения. Объём производства на первый год составит 60-65 тысяч тонн.

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Цех построен за 2,5 года. Объём инвестиций в проект составил 1,2 млрд рублей. На заводе уже трудятся 3500 человек, ещё 600 рабочих мест дала четвертая очередь.

Завод точного литья запустил новое производство в Рязани

27 марта в Рязани ввели в эксплуатацию цех производства литейной продукции на заводе точного литья. Создано 58 дополнительных рабочих мест. Мощность цеха составит 8 тысяч тонн литья в год. Благодаря новому цеху рязанское предприятие увеличило мощность выпуска литья на 4 тыс. т — до 15 тыс. т в год.

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Цех оборудовали в рамках проекта «Расширение производства литейной продукции» федерального Фонда развития промышленности, который выдал льготный займ в размере 350 млн рублей. Общий размер инвестиций в производство превысил 527 млн рублей.

Северсталь оснастила технологией комбинированной продувки стали все конвертеры ЧерМК

Северсталь завершила перевод трех конвертеров в сталеплавильном производстве Череповецкого меткомбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») на комбинированную продувку стали.

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Общая стоимость инвестиционного проекта составила более 350 млн рублей.

Апрель

На волгоградском предприятии «Северсталь канаты» запущено новое производство

Канаты для автодорожного комплекса, строительной, добывающей и других отраслей теперь производятся на площадке волгоградского филиала компании «Северсталь канаты» — здесь завершили инвестпроект общей стоимостью более 1,3 млрд рублей.

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Реализация проекта заняла четыре года. За это время на волгоградской площадке установили девять канатных машин, девять перемоточных линий и экструдер для покрытия канатов полимером. 5 апреля введена линия по производству многопрядных малокрутящихся канатов — запуск уникальной для России машины завершил проект.

Май

В Волгограде и Ижевске после капитального ремонта запущены металлургические объекты

На «Красном Октябре» в Волгограде запущена после ремонта сталеплавильная печь

На металлургическом заводе «Красный Октябрь» состоялся официальный запуск сталеплавильной печи № 5 ёмкостью 200 тонн. Многотонный агрегат работал в пусконаладочном режиме с конца мая, а сейчас вошёл в график работ.

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Металлурги сегодня провели первую плавку. Печь № 5 в электросталеплавильном цехе № 2 была остановлена в мае 2018 года, когда кровля над агрегатом была разобрана для установки системы сухой газоочистки. Кровлю в цехе восстановили, а печь № 5 отремонтировали впервые за 10 лет.

С увеличением объема производства на «Красном Октябре» появилась потребность в новых сотрудниках. Уже в течение июня-августа текущего года предприятие планирует принять на работу 150 человек.

«Ижсталь» капитально отремонтировала прокатный стан

Завод «Ижсталь» в Удмуртии завершил ремонт прокатного стана 450.

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Это обеспечит выполнение производственной программы по прокату и безаварийную работу стана в межремонтный период. В 2018 г. стан прокатал 135 тыс. т стали, что на 17% больше, чем годом ранее.

Июнь

На ЧерМК запустили агрегат перемотки рулонов

Череповецкий металургический комбинат (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»), завершил пуско-наладочные работы и ввёл в технологический процесс агрегат перемотки рулонов (АПР-650) годовой производительностью 650 тыс. т. По графику выход АПР-650 на проектную мощность запланирован в третьем квартале 2019 г.

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Общая стоимость проекта с учетом всей дополнительной инфраструктуры составляет около 1,2 млрд рублей.

Металлоинвест развивает мощности по производству стального проката на ОЭМК

После модернизации во втором сортопрокатном цехе Оскольского электрометаллургического комбината в Белгородской области заработал новый редукционно-калибровочный блок. Теперь Оскольский электрометаллургический комбинат увеличит производство высококачественного проката, востребованного при производстве станков, автомобилей, мостов и морских платформ, на 67 тысяч тонн в год. Новый РКБ способен производить высокоточный прокат без дополнительной механической обработки.

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Инвестиции в проект компания «Металлоинвест» составили более 600 млн рублей.

«Северсталь» завершила комплекс капитальных ремонтов крупнейших доменных печей «ЧерМК»

Череповецкий металлургический комбинат завершил линейку капитальных ремонтов доменных печей №№ 4 и 5 («Вологжанка» и «Северянка»).

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Работы выполнял персонал коксоаглодоменного производства, сотрудники ремонтных подразделений дивизиона «Северсталь Российская сталь» — Центров «Домнаремонт» и «Промсервис», Машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш», а также подрядных организаций. Во время капремонта третьего разряда доменной печи № 5 специалисты заменили горновой холодильник, отремонтировали бункерную эстакаду, предназначенную для приема шихтовых материалов, и другие важные технологические узлы агрегата.

Июль

«Уральская кузница» освоила производство крупногабаритных поковок весом более 60 т

Завод «Уральская кузница», расположенный в г. Чебаркуль Челябинской области (входит в «Мечел») впервые изготовил крупногабаритную поковку из стального слитка массой более 60 т. Это уникальная продукция, которую в России никто не делает.

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Поковка предназначена для поставки предприятиям Группы «Мечел», что позволит снизить затраты на закупку комплектующих для металлургического производства у третьих лиц. В ближайших планах — освоение слитка массой 80 тонн для полного обеспечения нужд предприятий «Мечела» в прокатных валках.

Запущена вторая очередь новой агломерационной фабрики ММК

Запущена в эксплуатацию вторая очередь агломерационной фабрики № 5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

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При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит 5,5 млн тонн стабилизированного охлажденного агломерата в год. Доменный цех ММК будет обеспечен высококачественным сырьем с более высоким содержанием железа, что позволит повысить производительность и снизить расход кокса, заметно сократить затраты на выплавку 1 т чугуна.

Строительство было начато в конце 2016 года, первая очередь аглофабрики введена в строй в апреле этого года, инвестиции в проект — около 30 млрд рублей.

В Оренбургской области запущена линия производства металлургических брикетов

23 июля в Новотроицке Оренбургской области состоялся запуск линии брикетирования — современного, полностью автоматизированного производства металлургических брикетов, которое внедряет и намерена развивать Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания.

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Производственная мощность новой линии 30 тонн брикетов в час, или 150 тысяч тонн в год.

Первая линия брикетирования — только начало. Сегодня это 16 новых рабочих мест. В перспективе данный проект предполагает в целом 3 млрд руб. инвестиций и создание до 90 рабочих мест.

Август

На базе ОРМЕТО-ЮУМЗ в Оренбургской области запущено новое производство

4 августа на промышленной площадке МК ОРМЕТО-ЮУМЗ в г. Орск Оренбургской области успешно произведена первая пробная плавка стали в 50-тонной электропечи.

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По словам Алексея Дегая, генерального директора ООО «Уралмаш-Горное оборудование», которое обеспечивает восстановление машиностроительного комплекса, горячее апробирование оборудования — дуговой электропечи емкостью 50 т стали — прошло успешно: качество первой плавки полностью соответствует предъявленным требованиям.

Запуск электропечи — первого передела металлургического комплекса — позволяет начать полный цикл изготовления изделий: от производства стали до выпуска конечной продукции.

Состоялось официальное открытие завода «Тула-Сталь»

В середине июля, в Туле официально запущен металлургический завод «Тула-Сталь» (предприятие компании «Промышленно-металлургический холдинг»). Инвестиции в строительство завода составили 55 млрд рублей.

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Тула-Сталь стал первым в истории России интегрированным производителем качественного сортового проката из конвертерной стали. Продукция завода будет использоваться в строительстве, машиностроении и метизной промышленности. Ежегодно завод сможет выпускать около 1,8 млн тонн проката.

Проект «Тула-Сталь» позволит создать 1800 рабочих мест и обеспечит порядка 35 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 2030 г.

На волгоградском «Красном Октябре» после 9-месячного простоя запущен стан «1600»

В листопрокатном цехе «Красного Октября» после длительного простоя запущен стан «1600» для производства холоднокатаного листа из никельсодержащей стали толщиной от 0,8 до 3 мм.

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Этому способствовало увеличение общего объема производства и получение специализированных заказов от предприятий авиапромышленности и атомной энергетики: продукция «Красного Октября» занимает прочную нишу на рынке спецсталей. Технология холодной прокатки листа в сочетании с термической обработкой позволяет удовлетворить потребность заказчиков в тонколистовой стали с высоким качеством поверхности, точными размерами и заявленными физико-механическими свойствами.

Сентябрь

Крупнейший в России комплекс порошковой металлургии официально запущен

Опытно-промышленные испытания комплекса по производству металлических порошков, гранул и изделий из них ООО «Гранком» (дочернее предприятие ПАО «Русполимет») начаты в городе Кулебаки Нижегородской области. На новом производстве создано около 150 рабочих мест. Из 1,3 млрд рублей инвестиций в проект, 750 млн составил льготный займ Фонда развития промышленности.

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Это первая в России установка, которая называется газовый атомайзер, для промышленного получения порошков и гранул, в том числе для аддитивных технологий. Металлические порошки российские предприятия пока почти в полном объёме покупают за рубежом. Благодаря реализации проекта этот показатель снизится примерно до 50%.

Производство продукции из металлических порошков отличается меньшей трудоемкостью, материалоемкостью и меньшей себестоимостью — в 2-2,5 раза ниже, чем традиционные методы производства металлоизделий.

Ноябрь

НЛМК ввел в эксплуатацию обновленную доменную печь № 6

После масштабной реконструкции введена в строй доменная печь № 6 (ДП-6) на Новолипецком металлургическом комбинате. В мае 2019 года печь была остановлена. Ее демонтировали и заново отстроили из заранее собранных блоков. Инвестиции в проект составили 35 млрд рублей.

© www.metalinfo.ru

Мощность печи увеличилась на 8% до 3,4 млн тонн чугуна в год. Новые системы очистки воздуха после обновления будут улавливать до 99,9% пыли, обеспечивая остаточную запыленность на уровне наилучших доступных технологий — 5 мг/м3.

Весь доменный газ, который образуется при выплавке чугуна, используется для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентрали, а доменный шлак перерабатывается в продукцию для строительной отрасли.

ЧерМК завершил крупнейший в истории капитальный ремонт стана 2000

Череповецкий металургический комбинат (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь») завершил капитальный ремонт стана 2000 в производстве плоского проката. В рамках ремонта был реализован крупный инвестиционный проект, стоимостью 2 млрд рублей, — модернизация установки ламинарного охлаждения.

© www.metalinfo.ru

За 14 дней был выполнен комплекс строительных и монтажных работ, проведены холодные испытания нового оборудования. Мероприятие направлено на повышение стабильности текущей технологии. Новое оборудование позволяет увеличить точность охлаждения по длине и ширине полосы, а также ускорить этот процесс.

Сегодня стан 2000 является одним из самых производительных агрегатов горячей прокатки в России. Он выпускает более шести млн тонн металлопроката в год, обеспечивая 65% объема товарной продукции предприятия.

Новую печь обжига запустили на Новочеркасском электродном заводе

Кольцевая печь первичного обжига электродов Riedhammer введена в эксплуатацию на крупнейшем в РФ предприятии по выпуску графитированных электродов — Новочеркасском электродном заводе (ЭПМ-НЭЗ) в Ростовской области.

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Графитированные электроды используются в производстве стали, основные потребители продукции — машиностроительные заводы. В 2017 году группа «ЭПМ» произвела 42 тыс. тонн графитированных электродов, а в 2018 году планировала произвести 55 тыс. тонн.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит не только увеличить выпуск готовой продукции, но и повысить энергоэффективность производства, а также сократить уровень экологической нагрузки на окружающую среду.