Чёрная металлургия. Проекты года
2019 г. стал историей, но тем не менее стоит оглянуться назад и посмотреть, каким он был для отечественной чёрной металлургии.
Основные капиталовложения в металлургии шли в модернизацию производства. Также был открыт ряд новых цехов. Крупнейшим проектом года стал запуск металлургического завода «Тула-Сталь» с инвестициями 55 млрд рублей.
Февраль
«ЧерМК» завершил очередной этап масштабной программы обновления
Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в мире, завершил модернизацию коксоаглодоменного производства. Капиталовложения составили 252 млн рублей.
Во время монтажа смесителя участники обновили загрузочную систему, смонтировали зубчатое зацепление нового типа и частотный преобразователь. С его помощью планируется увеличение производства агломерата в агломерационном цехе № 2 на 30 тысяч т/год. Во время замены окомкователя обновили фундамент, установили разгрузочную и загрузочную камеры агрегата, барабан и ролики, а также заменили воздуховоды, отводящие продукты сгорания газа.
На Ижстали капитально отремонтировали основной прокатный стан
Специалисты Ижстали капитально отремонтировали мелкосортно-проволочный стан 250, который производит около 40% всего объема готового проката завода.
Заменены изношенные детали и узлы стана. Проверены и отремонтированы механическая, электрическая и гидравлическая системы. Особое внимание уделили обновлению элементов нагревательной печи с шагающим подом, настройке параметров автоматизированной системы управления и оборудованию, непосредственно влияющему на качество готового проката. Ремонт позволит безаварийно работать на протяжении следующего межремонтного периода и выполнять плановые производственные показатели.
Март
На Абинском электрометаллургическом заводе открыт сталепроволочный цех
Абинский электрометаллургический завод из Краснодарского края стал первым производителем проволоки в ЮФО. На предприятии открыли четвертую очередь — метизный цех. Здесь выпускают рифленую, оцинкованную и сварочную проволоку, изготовленную методом волочения. Объём производства на первый год составит 60-65 тысяч тонн.
Цех построен за 2,5 года. Объём инвестиций в проект составил 1,2 млрд рублей. На заводе уже трудятся 3500 человек, ещё 600 рабочих мест дала четвертая очередь.
Завод точного литья запустил новое производство в Рязани
27 марта в Рязани ввели в эксплуатацию цех производства литейной продукции на заводе точного литья. Создано 58 дополнительных рабочих мест. Мощность цеха составит 8 тысяч тонн литья в год. Благодаря новому цеху рязанское предприятие увеличило мощность выпуска литья на 4 тыс. т — до 15 тыс. т в год.
Цех оборудовали в рамках проекта «Расширение производства литейной продукции» федерального Фонда развития промышленности, который выдал льготный займ в размере 350 млн рублей. Общий размер инвестиций в производство превысил 527 млн рублей.
Северсталь оснастила технологией комбинированной продувки стали все конвертеры ЧерМК
Северсталь завершила перевод трех конвертеров в сталеплавильном производстве Череповецкого меткомбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») на комбинированную продувку стали.
Общая стоимость инвестиционного проекта составила более 350 млн рублей.
Апрель
На волгоградском предприятии «Северсталь канаты» запущено новое производство
Канаты для автодорожного комплекса, строительной, добывающей и других отраслей теперь производятся на площадке волгоградского филиала компании «Северсталь канаты» — здесь завершили инвестпроект общей стоимостью более 1,3 млрд рублей.
Реализация проекта заняла четыре года. За это время на волгоградской площадке установили девять канатных машин, девять перемоточных линий и экструдер для покрытия канатов полимером. 5 апреля введена линия по производству многопрядных малокрутящихся канатов — запуск уникальной для России машины завершил проект.
Май
В Волгограде и Ижевске после капитального ремонта запущены металлургические объекты
На «Красном Октябре» в Волгограде запущена после ремонта сталеплавильная печь
На металлургическом заводе «Красный Октябрь» состоялся официальный запуск сталеплавильной печи № 5 ёмкостью 200 тонн. Многотонный агрегат работал в пусконаладочном режиме с конца мая, а сейчас вошёл в график работ.
Металлурги сегодня провели первую плавку. Печь № 5 в электросталеплавильном цехе № 2 была остановлена в мае 2018 года, когда кровля над агрегатом была разобрана для установки системы сухой газоочистки. Кровлю в цехе восстановили, а печь № 5 отремонтировали впервые за 10 лет.
С увеличением объема производства на «Красном Октябре» появилась потребность в новых сотрудниках. Уже в течение июня-августа текущего года предприятие планирует принять на работу 150 человек.
«Ижсталь» капитально отремонтировала прокатный стан
Завод «Ижсталь» в Удмуртии завершил ремонт прокатного стана 450.
Это обеспечит выполнение производственной программы по прокату и безаварийную работу стана в межремонтный период. В 2018 г. стан прокатал 135 тыс. т стали, что на 17% больше, чем годом ранее.
Июнь
На ЧерМК запустили агрегат перемотки рулонов
Череповецкий металургический комбинат (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»), завершил пуско-наладочные работы и ввёл в технологический процесс агрегат перемотки рулонов (АПР-650) годовой производительностью 650 тыс. т. По графику выход АПР-650 на проектную мощность запланирован в третьем квартале 2019 г.
Общая стоимость проекта с учетом всей дополнительной инфраструктуры составляет около 1,2 млрд рублей.
Металлоинвест развивает мощности по производству стального проката на ОЭМК
После модернизации во втором сортопрокатном цехе Оскольского электрометаллургического комбината в Белгородской области заработал новый редукционно-калибровочный блок. Теперь Оскольский электрометаллургический комбинат увеличит производство высококачественного проката, востребованного при производстве станков, автомобилей, мостов и морских платформ, на 67 тысяч тонн в год. Новый РКБ способен производить высокоточный прокат без дополнительной механической обработки.
Инвестиции в проект компания «Металлоинвест» составили более 600 млн рублей.
«Северсталь» завершила комплекс капитальных ремонтов крупнейших доменных печей «ЧерМК»
Череповецкий металлургический комбинат завершил линейку капитальных ремонтов доменных печей №№ 4 и 5 («Вологжанка» и «Северянка»).
Работы выполнял персонал коксоаглодоменного производства, сотрудники ремонтных подразделений дивизиона «Северсталь Российская сталь» — Центров «Домнаремонт» и «Промсервис», Машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш», а также подрядных организаций. Во время капремонта третьего разряда доменной печи № 5 специалисты заменили горновой холодильник, отремонтировали бункерную эстакаду, предназначенную для приема шихтовых материалов, и другие важные технологические узлы агрегата.
Июль
«Уральская кузница» освоила производство крупногабаритных поковок весом более 60 т
Завод «Уральская кузница», расположенный в г. Чебаркуль Челябинской области (входит в «Мечел») впервые изготовил крупногабаритную поковку из стального слитка массой более 60 т. Это уникальная продукция, которую в России никто не делает.
Поковка предназначена для поставки предприятиям Группы «Мечел», что позволит снизить затраты на закупку комплектующих для металлургического производства у третьих лиц. В ближайших планах — освоение слитка массой 80 тонн для полного обеспечения нужд предприятий «Мечела» в прокатных валках.
Запущена вторая очередь новой агломерационной фабрики ММК
Запущена в эксплуатацию вторая очередь агломерационной фабрики № 5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит 5,5 млн тонн стабилизированного охлажденного агломерата в год. Доменный цех ММК будет обеспечен высококачественным сырьем с более высоким содержанием железа, что позволит повысить производительность и снизить расход кокса, заметно сократить затраты на выплавку 1 т чугуна.
Строительство было начато в конце 2016 года, первая очередь аглофабрики введена в строй в апреле этого года, инвестиции в проект — около 30 млрд рублей.
В Оренбургской области запущена линия производства металлургических брикетов
23 июля в Новотроицке Оренбургской области состоялся запуск линии брикетирования — современного, полностью автоматизированного производства металлургических брикетов, которое внедряет и намерена развивать Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания.
Производственная мощность новой линии 30 тонн брикетов в час, или 150 тысяч тонн в год.
Первая линия брикетирования — только начало. Сегодня это 16 новых рабочих мест. В перспективе данный проект предполагает в целом 3 млрд руб. инвестиций и создание до 90 рабочих мест.
Август
На базе ОРМЕТО-ЮУМЗ в Оренбургской области запущено новое производство
4 августа на промышленной площадке МК ОРМЕТО-ЮУМЗ в г. Орск Оренбургской области успешно произведена первая пробная плавка стали в 50-тонной электропечи.
По словам Алексея Дегая, генерального директора ООО «Уралмаш-Горное оборудование», которое обеспечивает восстановление машиностроительного комплекса, горячее апробирование оборудования — дуговой электропечи емкостью 50 т стали — прошло успешно: качество первой плавки полностью соответствует предъявленным требованиям.
Запуск электропечи — первого передела металлургического комплекса — позволяет начать полный цикл изготовления изделий: от производства стали до выпуска конечной продукции.
Состоялось официальное открытие завода «Тула-Сталь»
В середине июля, в Туле официально запущен металлургический завод «Тула-Сталь» (предприятие компании «Промышленно-металлургический холдинг»). Инвестиции в строительство завода составили 55 млрд рублей.
Тула-Сталь стал первым в истории России интегрированным производителем качественного сортового проката из конвертерной стали. Продукция завода будет использоваться в строительстве, машиностроении и метизной промышленности. Ежегодно завод сможет выпускать около 1,8 млн тонн проката.
Проект «Тула-Сталь» позволит создать 1800 рабочих мест и обеспечит порядка 35 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 2030 г.
На волгоградском «Красном Октябре» после 9-месячного простоя запущен стан «1600»
В листопрокатном цехе «Красного Октября» после длительного простоя запущен стан «1600» для производства холоднокатаного листа из никельсодержащей стали толщиной от 0,8 до 3 мм.
Этому способствовало увеличение общего объема производства и получение специализированных заказов от предприятий авиапромышленности и атомной энергетики: продукция «Красного Октября» занимает прочную нишу на рынке спецсталей. Технология холодной прокатки листа в сочетании с термической обработкой позволяет удовлетворить потребность заказчиков в тонколистовой стали с высоким качеством поверхности, точными размерами и заявленными физико-механическими свойствами.
Сентябрь
Крупнейший в России комплекс порошковой металлургии официально запущен
Опытно-промышленные испытания комплекса по производству металлических порошков, гранул и изделий из них ООО «Гранком» (дочернее предприятие ПАО «Русполимет») начаты в городе Кулебаки Нижегородской области. На новом производстве создано около 150 рабочих мест. Из 1,3 млрд рублей инвестиций в проект, 750 млн составил льготный займ Фонда развития промышленности.
Это первая в России установка, которая называется газовый атомайзер, для промышленного получения порошков и гранул, в том числе для аддитивных технологий. Металлические порошки российские предприятия пока почти в полном объёме покупают за рубежом. Благодаря реализации проекта этот показатель снизится примерно до 50%.
Производство продукции из металлических порошков отличается меньшей трудоемкостью, материалоемкостью и меньшей себестоимостью — в 2-2,5 раза ниже, чем традиционные методы производства металлоизделий.
Ноябрь
НЛМК ввел в эксплуатацию обновленную доменную печь № 6
После масштабной реконструкции введена в строй доменная печь № 6 (ДП-6) на Новолипецком металлургическом комбинате. В мае 2019 года печь была остановлена. Ее демонтировали и заново отстроили из заранее собранных блоков. Инвестиции в проект составили 35 млрд рублей.
Мощность печи увеличилась на 8% до 3,4 млн тонн чугуна в год. Новые системы очистки воздуха после обновления будут улавливать до 99,9% пыли, обеспечивая остаточную запыленность на уровне наилучших доступных технологий — 5 мг/м3.
Весь доменный газ, который образуется при выплавке чугуна, используется для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентрали, а доменный шлак перерабатывается в продукцию для строительной отрасли.
ЧерМК завершил крупнейший в истории капитальный ремонт стана 2000
Череповецкий металургический комбинат (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская сталь») завершил капитальный ремонт стана 2000 в производстве плоского проката. В рамках ремонта был реализован крупный инвестиционный проект, стоимостью 2 млрд рублей, — модернизация установки ламинарного охлаждения.
За 14 дней был выполнен комплекс строительных и монтажных работ, проведены холодные испытания нового оборудования. Мероприятие направлено на повышение стабильности текущей технологии. Новое оборудование позволяет увеличить точность охлаждения по длине и ширине полосы, а также ускорить этот процесс.
Сегодня стан 2000 является одним из самых производительных агрегатов горячей прокатки в России. Он выпускает более шести млн тонн металлопроката в год, обеспечивая 65% объема товарной продукции предприятия.
Новую печь обжига запустили на Новочеркасском электродном заводе
Кольцевая печь первичного обжига электродов Riedhammer введена в эксплуатацию на крупнейшем в РФ предприятии по выпуску графитированных электродов — Новочеркасском электродном заводе (ЭПМ-НЭЗ) в Ростовской области.
Графитированные электроды используются в производстве стали, основные потребители продукции — машиностроительные заводы. В 2017 году группа «ЭПМ» произвела 42 тыс. тонн графитированных электродов, а в 2018 году планировала произвести 55 тыс. тонн.
Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит не только увеличить выпуск готовой продукции, но и повысить энергоэффективность производства, а также сократить уровень экологической нагрузки на окружающую среду.
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