На юге Волгограда ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции

СЭС "Светлая" © solarsystems.msk.ru

«К волгоградской подстанции 220 кВ „Кировская“ подключили две новые солнечные электростанции „Светлая“ и „Луч“ с 166 тыс. фотоэлектрических солнечных модулей, обеспечив возможность выдачи до 50 МВт электроэнергии в Волгоградскую энергосистему», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети» .

Уточняется, что реконструированную, но фактически новую «Кировскую» ввели в работу «Россети ФСК ЕЭС» в конце 2019 года. Это ключевой центр питания южных районов Волгограда с населением более 100 тыс. человек. Подстанция заменила одноименный объект, который располагался в зоне подтопления вблизи Волги — вместо старой, работавшей с 1967 года, на возвышенности с нуля построена современная подстанция. Она обеспечена автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии.

«90% оборудования — российское, инвестиции составили 3,3 млрд рублей. Мощность увеличена на 15% до 560 МВА», — отмечается в сообщении.

В целом «Россети» планируют к концу 2024 году выдавать через свои сети 3,8 тыс. МВт мощности ВИЭ-генерации. Это почти в 20 раз больше, чем сейчас.