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Авиация

Двигатель ПД-14 получил сертификат ИКАО

Фото: Марина Лысцева / ОАКФото: Марина Лысцева / ОАК © rostec.ru

Конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, получило дополнение к сертификату типа двигателя ПД-14 образца 2020 года. Перспективный двигатель, который разработан и производится ОДК, полностью удовлетворяет требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (ИКАО) по выбросам вредных веществ.

Двигатель ПД-14 был впервые сертифицирован Росавиацией в 2018 году и на тот момент соответствовал нормам ИКАО. В январе 2020 года вступил в действие новый международный стандарт, в котором были изменены нормы дымности и эмиссии нелетучих частиц, что потребовало дополнительной сертификации.

Измерение выбросов ПД-14 было выполнено c привлечением специалистов Высшей школы прикладных наук Цюриха, Швейцария (ZHAW). Совместная работа показала, что российский двигатель соответствует требованиям Тома II Приложения 16 ИКАО. Это подтверждено сертификатом соответствия, выданным Федеральным офисом гражданской авиации Швейцарии (FOCA).

Авиадвигатель ПД-14 имеет запас по показателям массовой концентрации нелетучих частиц и готов к будущим изменениям стандартов. Так, с 1 января 2023 года войдут в силу новые, более жесткие нормы эмиссии нелетучих частиц. По ним ПД-14 имеет запас 85%.

АО «ОДК-Авиадвигатель» первым в России получило опыт сертификации двигателя ПД-14 на соответствие новым и перспективным стандартам ИКАО по эмиссии нелетучих частиц. Руководство Объединенной двигателестроительной корпорации рассматривает инициативу о создании на базе «ОДК-Авиадвигателя» центра компетенций по измерению эмиссии авиационных двигателей.

«Дополнение к сертификату типа двигателя ПД-14 — важный этап для развития всей российской авиационной отрасли, — отметил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин. — Самолеты МС-21-310 с двигателями ПД-14 получат возможность выполнять международные рейсы. Второй важный момент заключается в том, что Россия теперь сможет поставлять на международный рынок воздушные суда с двигателями, произведенными ОДК».
Источник: https://rostec.ru/news/dvigatel-pd-14-poluchil-sertifikat-ikao/

ОДК-Авиадвигатель, МС-21-310, ПД-14, сертификат ИКАО
  • Нет аватара srustemr
    08.02.2113:00:04

    Вот это прорыв!!! Это историческое событие!   

    #1224713
    • Александр Маслов Александр Маслов
      08.02.2113:14:04

      Не спешите ! Запад введёт ещё один какой нибудь норматив ,затем ещё какой нибудь препон ,только чтобы не допустить наши самолёты на международный рынок ))

      В отличии от нас ,"Запад выигрывает всегда по правилам, когда правила их не устраивают и они начинают проигрывать ,они просто выбрасывают эти правила и вводят другие правила ,сказал как-то один спортивный деятель…Но фактически это касается не только спорта ,но и другие сферы…

      Отредактировано: Александр Маслов~13:21 08.02.21
      #1224715
      • Виктор Гюго Виктор Гюго
        08.02.2113:21:28

        Запад не монолит. На каждого, кто не хочет упустить шанс заработать на нас и вместо нас, найдётся тот, кто захочет заработать вместе с нами. Пословица «Ничего личного это бизнес» всегда наготове и работает в обе стороны.

        #1224718
      • Нет аватара srustemr
        08.02.2114:02:06

        Надо самим быть самодостаточными, без оглядки на Запад! Введение нового запрета — это новый вызов для нас, т. е. ещё один шанс стать лучше и успешнее!

        #1224729
      • Нет аватара mmx
        08.02.2114:29:43

        Какой такой «запад»? ИКАО это учреждение ООН. Её членом был СССР, а сегодня это 191 страна мира, то есть все.

        #1224741
  • Виктор Гюго Виктор Гюго
    08.02.2113:19:41

    Ждали!

    #1224717
  • Нет аватара Zzepp
    08.02.2113:47:12

    Завидую Швейцарии.

    Самолётов и двигателей к ним особо не делают, а сертификаты выдают   .

    #1224727
  • Нет аватара Scooter
    08.02.2114:24:43

    Мне кажется, что дымность и количество нелетучих частиц — это ещё задача к топливу. Если двигатель уже не будет соответствовать, то можно пробовать решать вопрос по составу топлива.

    #1224738
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