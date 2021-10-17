Обзор: в августе 2021 года в России открылось 11 новых производств

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Российская промышленность в августе продолжала увеличивать производство. Индекс промышленного производства в августе составил 104,7%.

В августе 2021 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылось 11 новых производств с инвестициями в каждое более 100 млн рублей, из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий объём инвестиций в запущенные в августе предприятия можно оценить в 24,8 млрд рублей (ещё по 1 производству объём инвестиций неизвестен).

В Подмосковье запустили 4-ю линию по выпуску субстанций для производства пробиотиков

3 августа российская биотехнологическая компания «Пробиофарм» запустила в Подмосковье четвертную линию по выпуску субстанций для производства пробиотиков, которые используются и при лечении COVID-19.

© Фото из открытых источников

В 2020 году «ПроБиоФарм» получила льготный заём по программе «Проекты развития» в размере 415 млн рублей от Фонда развития промышленности.

Общий бюджет проекта превысил 900 млн рублей. В ходе реализации проекта создано 201 новое высокопроизводительное рабочее место.

Плановая мощность запущенной линии составляет 1100 кг субстанций в год, что увеличит выпуск пробиотических препаратов в 1,5 раза.

Компания выпускает пробиотики «Флорин форте», «Гепафор» и входящие в список ЖНВЛП «Пробифор», «Бифидумбактерин форте». Они используются для быстрой помощи при инфекционных заболеваниях, в том числе заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В Башкирии открыто предприятие по производству белого цемента

6 августа в Абзелиловском районе Башкирии состоялся запуск крупного предприятия, специализирующегося на выпуске белого цемента. Это второй подобный завод в стране.

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Общий объём инвестиций составил 5,7 млрд рублей.

Сейчас на заводе трудится 145 человек, 40 процентов из них — это жители Абзелиловского района. Реализация проекта позволит создать 220 новых рабочих мест.

В рамках инвестпроекта на площадке организовали производство мощностью 240 тысяч тонн цемента и 100 тысяч тонн микрокальцита (помол известнякового камня) в год. В перспективе также планируют запуск цеха подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.

В Свердловской области начал работать новый цементный завод

12 августа под Сысертью Свердлоской области дан старт полномасштабной работе нового цементного завода по выпуску дефицитных марок цемента — ООО «АТОМ Цемент». Предприятие создано ведущим застройщиком региона — компанией «Атомстройкомплекс» при поддержке правительства Свердловской области.

© Фото из открытых источников

Общий объем инвестиций в проект составил 4,5 млрд рублей.

Заявленные объемы производства — 550 тысяч тонн в год — позволят обеспечить доступными материалами значительную часть строительного рынка региона. Снижение стоимости белого цемента может составить до 30%. Кроме того, завод позволит ликвидировать дефицит этого материала и организовать на его основе новые производства.

На площадке уже работает более 330 человек.

Барнаульский завод мехпрессов запустил линии производства стальных колёсных дисков

Барнаульский завод мехпрессов запустил линии производства стальных колёсных дисков для сельхозтехники всех трёх размеров, что предусматривал инвестпроект предприятия (первая линия была установлена в январе). В первых числах августа на заводе стали изготавливать самые крупные по диаметру изделия.

© Фото из открытых источников

Инвестиции в проект составили на сегодняшний день 349 млн рублей.

Мощность производства стальных колесных дисков — 80 тыс. штук в год. Этот объём даст возможность закрыть потребность рынка России на 95%. Новое производство позволит заместить продукцию зарубежных поставщиков аналогичной продукции из Европы и Китая.

Основные потребители — Петербургский тракторный завод и «Ростсельмаш».

В Дагестане открыли крупнейшую в регионе фабрику по производству гофротары

© Фото из открытых источников

14 августа крупнейшее в Дагестане предприятие по производству гофрокартона и гофротары для разных отраслей промышленности открыли в дагестанском Каспийске.

Фабрика будет производить около 50 млн м2 продукции в год, сообщил генеральный директор ООО «Экотар» Руслан Мурсалов.

В настоящее время фабрика позволяет обеспечить производство лотков для овощей, фруктов, винограда, пиццы, 4-клапанные коробки, многослойный гофрокартон, лотки для выпечки и др.

Общий объем инвестиций составил 330 млн рублей.

Полная загрузка мощностей фабрики даст возможность трудоустроить не менее 90 человек при работе в несколько смен.

В Самарской области запустили производство пазлов, экспортируемых в 101 страну мира

16 августа в индустриальном парке «Преображенка» Самарской области дан старт работе массового производства по созданию пазлов ООО «ВЭЛТ».

© Фото из открытых источников

Экспортно-ориентированное производство, созданное в 2014 году, выпускает более 90 наименований инновационных развивающих пазлов под брендом Unidragon, декоративные карты из дерева и акрила, сувенирные изделия, товары для хобби, сувенирные деревянные коробки.

Новое производство способно выпускать до 35% общемирового рынка деревянных пазлов и декоративных карт и производить до 250 000 единиц различной продукции в месяц.

На данный момент здесь работает 180 человек. Всего планируется создать до 450 новых рабочих мест.

Инвестиции в проект не раскрываются.

В Ростове-на-Дону открыли новую трикотажную фабрику

© Фото из открытых источников

Новое производство трикотажных изделий в августе открылось в Северном жилом массиве Ростова. Инвестор — ростовское АО «Элис Фэшн Рус». Это третья на Дону производственная площадка компании.

Новая фабрика уже приступила к работе. Её проектная мощность — 250 тыс. изделий в год. Согласно заявленным планам, на такие объемы предприятие выйдет примерно через 6 лет.

Инвестиции составили около 600 млн рублей.

Первое время на фабрике будут работать 120 человек, затем штат увеличат до 180.

В Ульяновской области запустили первую очередь завода гофроупаковки

20 августа в Заволжском районе Ульяновска открыта первая очередь завода гофроупаковки АО «Архбум». Номенклатура выпускаемой продукции представлена гофрокартоном и четырехклапанными коробками.

© Фото из открытых источников

Предприятие расположилось на месте реконструированных корпусов бывшего завода «Электромаш» в Заволжском районе Ульяновска. При выходе на полную мощность завод будет выпускать более 190 миллионов м2 продукции в год.

Общий объём капиталовложений инвестора в организацию производства на территории Ульяновской области составит 4,7 млрд рублей.

© Фото из открытых источников

Для ульяновцев будет создано 300 новых рабочих мест.

В Тульской области открыто новое производство азотных удобрений

В Новомосковске Тульской области компания «ЕвроХим» запустила новое производство карбамидо-аммиачной смеси — жидкого азотного удобрения для сельхозкультур.

© Фото из открытых источников

Мощность производства составит 423 тысячи тонн в год. Данная производительность позволит полностью закрыть старое производство карбамидо-аммиачной смеси.

Стоимость работ составила почти 700 млн рублей.

«Куйбышевазот» запустил новое производство минеральных удобрений

27 августа состоялось открытие нового производства комплексного удобрения — сульфат-нитрат аммония, пуск которого позволит увеличить мощности предприятия по выпуску минеральных удобрений в рамках реализации инвестиционной программы с внедрением современных технологий.

© Фото из открытых источников

Мощность нового производства составит 360 тыс. тонн в год (1 100 тонн/сутки).

Инвестиции в проект — 4,3 млрд рублей. Создано 42 рабочих места.

В Хабаровском крае завершено строительство завода по производству пеллет

© Фото из открытых источников

Крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока RFP Group завершил строительство завода по производству топливных гранул (пеллет) в Амурске Хабаровского края.

Общие инвестиции в строительство завода превысили 2,5 млрд рублей.

Плановая мощность нового завода по выпуску пеллет составляет 100 тысяч тонн в год. В ходе реализации проекта было создано 76 рабочих мест.

Для RFP Group новый завод является третьим и завершающим этапом по созданию дальневосточного центра глубокой переработки древесины в Хабаровском крае. На первом этапе компания в 2013 году запустила завод по производству лущеного хвойного шпона объемом 300 тысяч кубометров в год, на втором этапе в 2017 году был открыт завод по производству пиломатериалов хвойных пород объемом 250 тысяч кубометров в год.

Итого за август 2021 года:

11 новых производств:

— из них 5 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 21,7 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций около 25 млрд рублей

— по 1 производствам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка и металлургия — 1

— Стройматериалы и строительные изделия — 2

— Деревообрабатывающая промышленность — 1

— Бумажная промышленность — 2

— Текстильная промышленность — 1

— Химическая промышленность — 2

— Медицина и фармацевтика — 1

— Другое — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 8 (14,4 млрд рублей),

— смешанный — 2 (4,7 млрд рублей),

— иностранный — 1 (5,7 млрд рублей).