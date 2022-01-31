Импортозамещение. Январь 2022 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1666 проектов импортозамещения!

1. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал литий-ионные аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу устройств при температурах от -50 до +50 °C. Изделия предназначены для телекоммуникаций, медицины, робототехники, нефтегазового сектора, авиации, различного вооружения и войсковой техники. Опытные образцы батарей уже прошли предварительные испытания, запуск серийного производства запланирован на первый квартал 2022 года.

Литий-ионные аккумуляторы разработаны НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» в рамках реализации стратегической задачи по развитию и совершенствованию отечественной электронной компонентной базы, а также обеспечения импортозамещения в соответствии с постановлением Правительства РФ № 616.

2. ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650 В

Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели. К тому же есть планы по созданию на базе ВК-650 В гибридной силовой установки для перспективных летательных аппаратов.

3. «Метафракс Кемикалс» — входит в химический холдинг «Метафракс Групп» — запустил в городе Губахе Пермского края новую установку по производству концентрированного формалина. Это стало возможным благодаря льготному займу в размере 500 млн рублей от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Новая установка по производству 55-процетного формалина увеличит суммарные мощности компании на 181 тысячу тонн — до 450 тысяч тонн в год. Продукция новой установки формалина будет использоваться для собственного производства параформа и смол

Общие инвестиции предприятия в увеличение производства формалина и запуск производства параформальдегида составили 6,3 млрд рублей.

Концентрированный формалин будет преимущественно использоваться в качестве сырья для производства параформальдегида, который предназначен для изготовления пластмасс, красок, смол, клеев и изоляции.

В настоящее время, по данным компании, параформальдегид в России не производится и полностью импортируется из-за рубежа. После запуска собственной установки по выпуску параформальдегида компания целиком закроет потребности России в этом продукте.

4. В рамках встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым было сделано заявление о новых возможностях России отслеживать ситуацию в Арктике.

Как отметил учёный, Арктика — это куб непогоды, где тают льды и происходят прочие важные процессы. Поэтому запуск русского спутника (о событии и было доложено Мишустину) сейчас позволяет увидеть всю Арктику. Раньше у страны таких спутников не было, и специалисты пользовались информацией с иностранных устройств.

5. Крупный производитель зеркал — компания «Призма» — запустила в Димитровграде Ульяновской области новое производство усовершенствованных зеркал для автомобилей «АвтоВАЗа». Это стало возможным благодаря льготному займу Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Мощность производства составляет 240 тысяч зеркал в год.

Инвестиции в создание нового производства составили 112 млн рублей, из них 76 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). В рамках реализации проекта создано 20 высокопроизводительных рабочих мест.

На новом производстве налажен выпуск современных эргономичных зеркал с электроскладыванием, обогревом, датчиком температуры, электроприводом регулировки зеркального элемента, боковым указателем поворота с применением световода, улучшенным обзором и современным дизайном.

На сегодняшний день, по данным компании, рынок автозеркал в России оценивается в 5 млрд рублей, из них порядка 50% занимают зарубежные производители. В результате реализации проекта предприятие заместит до 12% импорта.

6. Одно из старейших металлургических предприятий России — «Кушвинский завод прокатных валков» (КЗПВ) — запустило в городе Кушва Свердловской области первый отечественный комплекс полного цикла по производству прокатных валков для станов 5000 массой более 60 тонн. Инвестиции в проект превысили 458 млн рублей, в том числе, льготный заём предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Стан 5000 — прокатный стан для получения листового проката шириной до 5 метров и длиной до 24 метров. Валки массой более 60 тонн используются на стане 5000 для проката толстого листа, который применяется при производстве труб для нефтегазопроводов, при строительстве мостов и в судостроении.

Ранее в России отсутствовало производство чугунных валков для станов 5000. Создание нового производства снизит долю импорта на этом рынке со 100% до 65%.

7. «Пермский завод «Машиностроитель» вышел на проектные мощности по изготовлению компонентов для отечественного авиационного двигателя ПД-14. Средства на создание производственного комплекса в виде льготных займов на 844 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

С привлечением займа ФРП пермский завод на базе нового корпуса организовал серийное производство узлов и комплектующих двигателя ПД-14. После ввода в эксплуатацию всего оборудования мощности предприятия достигли проектных 16 комплектов в год.

Инвестиции в создание производства деталей для авиационного двигателя превысили 1,3 млрд рублей. Большую часть из них составили льготные займы федерального ФРП на сумму 844 млн рублей, еще 28 млн рублей предоставил региональный Фонд развития промышленности Пермского края.

«С привлечением средств ФРП оборудован новый корпус для серийного производства частей мотогондолы и узлов двигателя ПД-14. Сейчас мы вышли на проектную мощность, а к 2025 году планируем увеличить выпуск до 20-25 комплектов в год. После выхода на рынок самолетов МС-21 с двигательными установками ПД-14 Пермский завод «Машиностроитель» заместит 35% импорта», — рассказал генеральный директор АО «Пермский завод «Машиностроитель» Владимир Ломаев.

8. В Энгельсе Саратовской области 21 января состоялось открытие Саратовского завода полимерных материалов.

После выхода на полную производственную мощность СЗПМ будет производить 20 тыс. т полимерных композиционных материалов в год на основе полипропилена (ПП) и полиамида (ПА) для замещения импорта конструкционных пластмасс на внутреннем рынке.

Общий объем инвестиций в основной капитал при реализации проекта «Саратовского завода полимерных материалов» составил более 420 млн рублей.

9. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха создала систему автоматического управления (САУ) для нового авиационного двигателя ПД-8, которым планируется оснащать пассажирский лайнер SSJ-NEW. Оборудование, контролирующее работу силовой установки, в том числе параметры тяги и расход топлива, собрано на основе 100% российских комплектующих и материалов.

10. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал первый полностью российский микродисплей на органических электролюминесцентных светодиодах (OLED). Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры.

«Россия вошла в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Нам удалось не только освоить сложнейшую технологию изготовления, но и добиться высокого качества выпускаемых изделий. Наше предприятие готово ежегодно выпускать до 5000 устройств», — сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко.

11. На Торжокской обувной фабрике (Тверская область) — одном из старейших обувных российских предприятий, входящих в Группу компаний «Восток-Сервис» — состоялось открытие производства специальной обуви для персонала медицинских, лечебно-профилактических и других учреждений. Средства на организацию новой линии предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

По данным компании, сегодня в России отсутствует производство полного цикла, которое выпускало бы аналогичную продукцию высокого качества в среднем ценовом диапазоне.

12. Красногорский механический завод (Москавская обл.) продемонстрировал полностью отечественный офтальмологический хирургический комплекс ЛС-02 «Зенит».

Многофункциональная компактная YAG-лазерная система отличается простотой и безопасностью в применении. В офтальмологии она используется как офтальмодеструктор, а также применяется в микрохирургии.