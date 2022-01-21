Завод «Машиностроитель» вышел на проектные мощности по производству компонентов ПД-14

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«Пермский завод «Машиностроитель» вышел на проектные мощности по изготовлению компонентов для отечественного авиационного двигателя ПД-14. Средства на создание производственного комплекса в виде льготных займов на 844 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

ПД-14 — первый турбовентиляторный авиационный двигатель в современной России. Он создан для оснащения российских среднемагистральных гражданских самолетов МС-21. Лайнеры разрабатываются с двигателями двух типов: ПД-14 и американским Pratt & Whitney-PW1400G. Локализация производства двигателей ПД-14, по данным компании, составляет 100%.

С привлечением займа ФРП пермский завод на базе нового корпуса организовал серийное производство узлов и комплектующих двигателя ПД-14. После ввода в эксплуатацию всего оборудования мощности предприятия достигли проектных 16 комплектов в год.

Инвестиции в создание производства деталей для авиационного двигателя превысили 1,3 млрд рублей. Большую часть из них составили льготные займы федерального ФРП на сумму 844 млн рублей, еще 28 млн рублей предоставил региональный Фонд развития промышленности Пермского края.

«С привлечением средств ФРП оборудован новый корпус для серийного производства частей мотогондолы и узлов двигателя ПД-14. Сейчас мы вышли на проектную мощность, а к 2025 году планируем увеличить выпуск до 20-25 комплектов в год. После выхода на рынок самолетов МС-21 с двигательными установками ПД-14 Пермский завод «Машиностроитель» заместит 35% импорта», — рассказал генеральный директор АО «Пермский завод «Машиностроитель» Владимир Ломаев.

Готовые изделия компания направляет в «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель», которые отвечают за итоговую сборку двигателя. Эти предприятия также являются заемщиками ФРП в рамках своих инвестиционных проектов по созданию ПД-14.

АО «Пермский завод «Машиностроитель» выпускает продукцию оборонного, двойного и гражданского назначения. Предприятие основано в 1967 году, как «Пермский завод химического оборудования». Первоначально создавалось для производства баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а также твердотопливных ракетных двигателей и составных частей ракетно-космической техники.

В 80-90-е годы наряду с основной продукцией предприятие выпускало гражданские товары, в том числе автоприцепы для легковых автомобилей «СКИФ». В 2000-е годы завод изготавливал узлы и агрегаты для газоперекачивающих агрегатов серии «Урал», оборудование для нефтехимической и нефтедобывающей промышленности, а также товары народного потребления.

С 2012 года предприятие входит в структуру двух крупных военно-промышленных корпораций — «Тактическое ракетное вооружение» и «НПО Машиностроения». В рамках исполнения военных контрактов пермский завод принимает участие в создании новейшего высокоточного оружия, в том числе ракет авиационного, наземного и морского базирования.

Предприятие успешно участвует в главном проекте отечественного моторостроения — работах по созданию двигателя ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. В 2020 году пермский завод начал серийное изготовление узлов ПД-14. Для реализации этого проекта на предприятии отработаны новейшие технологии с применением полимерно-композиционных материалов (ПКМ). Параллельно ведутся работы по освоению двигателей следующих поколений ПД-35, ПД-8. Освоение изделий с применением полимерно-композиционных материалов (ПКМ) занимает одно из приоритетных мест конверсионной программы.

Стратегия развития предприятия на ближайшие годы в большой степени связана с диверсификацией производства и увеличением доли гражданской продукции. Согласно планам к 2025 году доля гражданской продукции в общем объеме должна вырасти с текущих 10% до 30%.