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На Донбассе завершилась реставрация мемориального комплекса Саур-Могила. Здесь во время Великой Отечественной шли ожесточенные бои Красной армии с немецко-фашистскими захватчиками. В 2014-м комплекс был фактически разрушен во время боев ополченцев ДНР с вооруженными силами Украины.

В 1959-м на высоте поставили первый памятник погибшим. На монументе, сооруженном из местного известняка, сообщалось, что 5-я ударная армия потеряла 23 238 солдат и офицеров.

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А в сентябре 1965-го, 55 лет назад, на Саур-Могиле состоялось открытие масштабного мемориального комплекса, на которое собралось десятки тысяч человек не только из Донбасса — со всего Советского Союза.

Это был проект скульпторов Флориана Коцюбинского, Ивана Горового и Ксанфия Кузнецова. Рядом с лестницей, по которой можно подняться к стеле, расположили пилоны, посвященные пехоте, танкистам, артиллеристам и летчикам. Также тут появилась большая надпись: «Берегите, берегите, берегите мир!».

Название Саур-Могила получила, очевидно, от имени Саур, а «могилой» во времена Древней Руси называли также холм, гору, возвышенность. Собственно, и над погребением человека тоже образовывают небольшой холмик…

В 1941-м, когда немецкие войска оккупировали Донбасс, ими была занята и высота с отметкой 277,9 метров. Она являлась господствующей в округе и имела стратегическое значение. В ясную погоду с Саур-Могилы можно увидеть Азовское море, до которого отсюда примерно 100 километров.

На вершине Саур-Могилы после оккупации Донбасса фашисты устроили укрепленный пункт 6-й армии вермахта. Его в июле 1943-го и начали штурмовать советские солдаты, прорвавшие фронт у реки Миус. Это название — Миус-фронт — тоже укоренилось в истории освобождения Донбасса. Но занятую высоту нашим воинам удержать не удалось — к концу месяца фашисты ценой больших потерь опять заняли Саур-Могилу.

Однако к исходу августа 1943-го красноармейцы вновь смогли выбить противника с господствующей высоты. Красная армия при этом понесла огромные потери, штурмуя ее «в лоб». Чтобы защититься от летящих в них гранат и пуль, советским бойцам приходилось прикрываться телами своих убитых однополчан. В последние дни августа 1943-го Саур-Могила стала братской могилой для советских воинов. Тела бойцов собирали женщины из соседних поселков.

В 1959-м на высоте поставили первый памятник погибшим. На монументе, сооруженном из местного известняка, сообщалось, что 5-я ударная армия потеряла 23 238 солдат и офицеров.

В 2014-м мир сберечь не удалось. Ополченцы, вставшие на защиту Саур-Могилы, оказались достойными потомками своих дедов и прадедов. С 12 июня и до конца августа 2014 года ополченцы ДНР героически отбивали атаки противника.

Мемориальный комплекс на Саур-Могиле был фактически разрушен во время боев ополченцев ДНР и вооруженных сил Украины. Здесь появились новые захоронения…

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До 2022 года мемориал находился в руинах, но за несколько месяцев, к Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, был отреставрирован.

8 сентября военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ доложил о завершении восстановительных работ. Всё лето (90 дней) 270 человек работали над тем, чтобы восстановить и дополнить мемориальный комплекс «Саур-Могила».

И

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© rossaprimavera.ru

© cdnstatic.rg.ru

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