Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в феврале 2023 года

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Агропромышленный комплекс продолжает уверенно развиваться. Производство продукции сельского хозяйства в России в начале 2023 года по предварительной оценке выросло на 2,7%, говорится в материалах Росстата.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в феврале 2023 года было открыто 8 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено и модернизировано 4 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 10 млрд рублей (к сожалению, по 1 объекту объём инвестиций не озвучены).

В обзор вошли:

— свиноводство — 3

— птицеводство — 2

— производство молока — 1

— пищевая промышленность — 1

— хранение и переработка зерна — 1

Новый элеватор построили в посёлке Заречный Амурской области

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Комплекс предназначен для приёма, очистки, сушки и хранения зерна кукурузы, его мощность — 120 тонн в час.

Пока запущена первая очередь элеватора — она включает приём, очистку кукурузы и сушку зерна. В дальнейшем планируется строительство второго этапа — под хранение до 50000 тонн зерна.

«Сибагро» завершило строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса

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Завершилось строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса «Сибагро», инвестиционного проекта, который реализуется на территории опережающего развития «Бурятия». Новая производственная площадка состоит из двух цехов первичной переработки и 8 корпусов репродукторной и откормочной ферм, которые оборудованы автоматизированными системами контроля микроклимата, поения и кормления животных. Комплекс был построен с нуля всего за два года.

Объём инвестиционных вложений в реализацию проекта по производству и первичной переработке мяса уже превысил 1,9 млрд рублей.

Изваринская птицефабрика провела модернизацию убойного цеха

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Изваринская птицефабрика («Сельскохозяйственная фирма «Агроптаха») в Луганской Народной Республике начала обновление производственных цехов.

Предприятие в 2022 году получило субсидию в размере 180 млн руб.

«Основная часть этих средств вложена в реконструкцию убойного цеха, а также в укрепление материальной базы инкубационного производства», — сказал гендиректор предприятия Сергей Хворостененко.

Новая птицефабрика «Войсковицы» начала свою работу в Ленинградской области

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Птицефабрика «Войсковицы» начала работать в г. Любань Тосненского района Ленинградской области.

На птицефабрику доставили более 53 тысяч цыплят. Почти 47 тысяч из них — молодки, а 6,3 тысячи — петушки. Специалисты ветеринарной службы проверили птиц, чтобы убедиться в их безопасности.

Менее чем через полгода они будут нести до двух миллионов яиц в неделю.

Всего предприятие по содержанию бройлеров и производству в Тосненском районе предполагает производить 44,4 млн шт. инкубационных яиц в год.

Общая стоимость проекта составляет 2,6 млрд рублей, предусмотрено создание 125 новых рабочих мест.

Новый свинокомплекс открылся в Рязанской области

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Новый комплекс СПФ «Рязань» открылся в Скопинском районе Рязанской области. На территории объекта создан племенной репродуктор, лагуны для хранения и переработки отходов, участки для доращивания и откорма.

Производственная мощность комплекса составит 19,7 тысяч тонн свиней в год.

Инвестиции в создание комплекса составили более 5 миллиардов рублей. Благодаря запуску предприятия на нём смогут работать свыше 160 человек.

Производимую продукцию будут поставлять на мясокомбинаты Рязанской, Курской, Московской, Ленинградской, Воронежской и Калужской областей, а также в Мордовию.

«Мираторг» ввёл в эксплуатацию свинокомплекс в Брянской области

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16 февраля в Почепском районе Брянской области состоялось открытие свиноводческого комплекса «Семцы», построенного компанией «Мираторг».

В структуру комплекса входит станция искусственного осеменения, корпуса для воспроизводства поголовья и откормочные площадки.

Сумма инвестиций превысила 708 млн рублей.

На комплексе будет создано 63 рабочих места.

Все биологические отходы будут направляться на собственный ветсанутильзавод «Мираторга».

«Русская Нива» открыла новые корпуса на молочном комплексе в Удмуртии

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17 февраля в с. Рябиновка Сарапульского района Удмуртии были открыты 4 новых корпуса для молодняка КРС.

Возведение четырех корпусов для молодняка и нескольких вспомогательных объектов было начато на территории «Русской нивы» летом прошлого года. Строительство выполнено в рамках крупного проекта, основными целями которого является повышение продуктивности коров за счет качества содержания молодняка.

Всего в реализацию проекта вложено более 280 млн рублей.

Крупное производство хлебобулочных изделий запустили в Московской области

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В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» введено в эксплуатацию производственное здание площадью более 8 тысяч кв.м., компания займется производством замороженных хлебобулочных изделий.

«Компания «Фрозен Бек» является резидентом ОЭЗ «Ступино Квадрат» с 2018 года.

Инвестиции в проект — свыше 1 млрд рублей.

На предприятии создадут более 90 рабочих мест для жителей Подмосковья.