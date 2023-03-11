Обзор: в феврале 2023 года в России открылись 8 новых производств

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В феврале 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 8 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 1 производство с инвестициями более 1 млрд рублей.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 2,2 млрд рублей (по 3 объектам объём вложенных средств не озвучен).

В Пермском крае открыли цеха по выпуску деталей для комбайнов и тракторов

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Научно-производственная компания «Изуран» открыла два производственных цеха и почти в три раза увеличила мощности по выпуску импортозамещающих комплектующих для сельскохозяйственной техники. Продукция поставляется «Комбайновому заводу «Ростсельмаш», который ранее использовал импортные аналоги.

Инвестиции в расширение производства комплектующих превысили 400 млн рублей. Из них 150 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности. В новых цехах создано 90 рабочих мест.

РУСАЛ начал производство лигатур для высокотехнологичных сплавов

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Новое производство организовано в Красноярске на территории Красноярского алюминиевого завода.

Инвестиции в проект составили более 500 млн рублей.

Мощность предприятия — более 5 тысяч тонн плавленых лигатур в год.

Лигатура — это сплав из двух и более компонентов, предназначенный для введения в жидкий металл тугоплавких элементов.

Потребителями продукции нового производства являются в первую очередь заводы РУСАЛа. Среди внешних клиентов — крупные металлургические предприятия России.

На базе АО «ОКБМ Африкантов» открылся Центр аддитивных технологий Росатома

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В Нижнем Новгороде на базе Опытного конструкторского бюро машиностроения им. И.И. Африкантова (АО «ОКБМ Африкантов», входит в Машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») открылся Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Росатома, сообщает медиа-центр АО «Атомэнергомаш».

Центр оборудован промышленными 3D-принтерами, которые работают по самым современным технологиям прямого лазерного выращивания DMD (печать нержавеющей сталью), селективного лазерного сплавления SLM, а также пластиковой печати.

В Челябинской области начал работу новый металлургический завод

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Новое производство запущено в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Инвестором выступает ООО «Стил Армор». Первую партию товарной продукции металлурги отгрузят в конце первого квартала текущего года. На проектную производительность ООО «Стил Армор» выйдет в 2023 году. Предприятие создаст в Кыштыме более 500 рабочих мест и обеспечит стабильные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Новый завод полного технологического цикла будет производить сталь и готовую продукцию — конуса дробилок и стальные футеровки. Оба наименования продукции широко востребованы в горнорудной и угольной промышленности.

Годовая производительность предприятия достигает 35 тысяч тонн товарной продукции. Потребителями продукции завода станут крупнейшие горно-обогатительные комбинаты России и стран СНГ.

Вторую линию по производству геотекстиля запустили в Нижегородской области

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7 февраля в Ильиногорске Володарского района Нижегородской области была запущена новая производственная линия по производству геотекстиля.

Геотекстиль применяется для увеличения прочности оснований различных конструкций, гидроизоляций фундамента, для защиты коммуникаций и в дорожном строительстве.

Новая производственная линия сможет выпускать до 4 380 тонн продукции в год. Этого хватит для укладки более 4,3 тысячи километров дорожного полотна.

Инвестиции в проект составили 125 млн рублей.

Группа «Аквилон» запустила завод ЖБИ в Архангельске

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Новый производственно-логистический комплекс, включающий завод по производству железобетонных изделий и конструкций, Группа «Аквилон» открыла в столице Поморья в конце лета прошлого года. Сейчас он не только обеспечивает все стройплощадки компании, но и выпускает продукцию для других застройщиков региона.

Общий объём инвестиций в производственную базу предприятия превысил 130 млн рублей.

В Шатойском районе Чечни открыли горный дробильный цех

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В Шатойском районе открылся новый горный дробильный цех акционерного общества «Чеченцемент». Стоимость проекта составила 1,2 млрд рублей. Разработчик дробильного отделения — компания PSP Engineering.

Производительность цеха 1000 тонн в час, он был построен в рамках II этапа модернизации АО «Чеченцемент». Это позволит выйти Чири-Юртовскому цемзаводу на новые производственные мощности.

«Слотекс» запустил производство мебельных компонентов на бывшей площадке «Форд» в Ленобласти

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АО «Слотекс» (Петербург) запустило производство мебельных компонентов на бывшей площадке завода Ford во Всеволожске (Ленинградская область).

Компания «Слотекс» реализует на арендованной площади в промзоне «Кирпичный завод» инвестпроект по производству мебельных плит. В рамках этого проекта уже запущена первая очередь — производство мебельных компонентов. Вторая очередь — производство декоративных бумажно-слоистых пластиков и мебельных плит на их основе ожидается к запуску позднее в этом году.

Итого за февраль 2023 года открыто 8 новых производств:

— из них 1 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (1,2 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций более 2,2 млрд рублей

— по 3 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Металлургия, металлообработка, машиностроение — 4

— Производство строительных материалов — 3

— Мебельная промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 8

— иностранный и смешанный — 0