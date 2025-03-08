Импортозамещение. Февраль 2025 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2161 проект импортозамещения!

1. Первый из двух заказанных на Обуховском заводе тоннелепроходческих комплексов готов.

«Только что Обуховский завод собрал и представил первый из двух заказанных нами проходческих щитов диаметром 5,6 метра», — сообщили в Администрации Санкт-Петербурга.

Таким образом в России возрождено производство горнопроходческих щитов для метро. Долгое время мы использовали только импортные щиты.

2. ОДК получила сертификат типа на авиадвигатель ВК-650 В для легких вертолетов. Силовые установки такого класса в России ранее не производились. Мотор готов к серийному производству и может эксплуатироваться в составе перспективных отечественных и зарубежных летательных аппаратов легкого класса — взлетной массой до 4 тонн.

ВК-650 В установка заменит иностранные аналоги и предназначена для вертолетов «Ансат» и Ка-226Т.Ц

3. Компания «Элтемикс Лаб» первой в России разработала и внедрила в производство автоматические пробоотборники для зерновых и масличных культур с каротажным щупом. Первые пробоотборники с каротажным щупом уже вышли с производства. Установка оборудования на агропредприятиях планируется в первом полугодии 2025 года.

Директор компании «Элтемикс Лаб» Игорь Пикалов: «Изначально в планах было попытаться сделать аналог зарубежного пробоотборника, чтобы он был ниже по цене. Средняя стоимость импортных пробоотборников начинается от 30 000 евро и заканчивается далеко за 70 000. Скажем честно, не всем предприятиям это по карману. Но в какой-то момент мы немного сместили вектор своей стратегии в сторону производства достойного технологичного оборудования для наших аграриев, без задачи получить какую-то сверхприбыль. Так и вышло. Так же как и любые другие производителя, мы стараемся по максимуму модифицировать наше оборудование с течением времени.»

4. Ростех показал один из ключевых элементов управления для импортозамещенного SJ-100.

На базе лазерных гироскопов КРЭТ создает бортовые инерциальные навигационные системы (БИНС), необходимые для современных летательных аппаратов.Такие БИНС приходят на смену навигационным системам на базе «классических» механических гироскопов, которые не удовлетворяют современным требованиям по времени готовности, ресурсу, надежности и точности. Подобное оборудование либо комбинируется со спутниковыми системами, либо заменяет их.

5. Холдинг «СОЮЗНАБ» запустил в подмосковном Красногорске первое в России производство криогранулированных заквасочных культур на базе подмосковной компании ООО «Зелёные линии», входящей в его состав.

Технология включает 8 высокоточных стадий. Предприятие стало третьим в мире, освоившим эту технологию, укрепив позиции страны в области биотехнологий.

Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в условиях импортозамещения запуск производства является значительным шагом вперёд.

6. Холдинг «Нацимбио» (входит в Ростех) разработал первую российскую комбинированную вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых. Препарат, названный аАКДС-М, уже прошел клинические испытания, подтвердившие его безопасность и эффективность. Документы для регистрации вакцины поданы в Минздрав России.

После регистрации вакцину начнут выпускать на заводе в Перми. Это важный шаг для импортозамещения, так как ранее подобные препараты завозились из-за рубежа.

7. Специалисты научного института «Роснефти» в Москве впервые в России разработали рецептуру и технологию производства нового продукта малотоннажной химии* — пероксидного инициатора полимеризации. Этот продукт полностью создан из отечественного сырья и не только соответствует лучшим мировым аналогам, но и превосходит их по ряду ключевых параметров.

Инициаторы полимеризации широко применяются в промышленности для производства присадок к дизельным топливам, а также различных полимеров, таких как пластмассы, каучуки, краски, клеи и многое другое. Успешные испытания нового продукта уже проведены на производственных площадках «Роснефти» — Ангарском заводе полимеров и Ангарском заводе катализаторов и органического синтеза.

8. Станкостроительный холдинг «СТАН», входящий в состав Госкорпорации Ростех, представил первый полностью российский пятиосевой станок с ЧПУ VMB 800, предназначенный для обработки литых корпусных деталей, используемых в авиационной и вертолетной промышленности. Как об этом сообщила пресс-служба Ростеха, этот станок способен эффективно обрабатывать сложные авиационные компоненты, где критически важна высокая точность изготовления. VMB 800 не имеет аналогов среди российского оборудования и является значимым достижением в области станкостроения.

Обрабатывающий центр VMB 800 оснащен высокоскоростным шпинделем и системой числового программного управления, разработанными и произведенными в России. Также на станке установлен безынерционный гидравлический тормоз поворотных осей отечественного производства.

9. Партия конвертеров озона, разработанных химиками Томского государственного университета, произведена на площадке Инжинирингового химико-технологического центра и поставлена на Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев». Конвертеры будут устанавливаться на гражданские авиалайнеры. В течение 2024 года эти устройства, входящие в систему безопасности самолета, проходили сертификационные испытания. Разработка ТГУ получила литеру О 1 и полностью готова к внедрению в российский авиапром.

Лидерами по производству конвертеров в мире являются американская AeroSpace и немецкая BASF, но теперь своё производство есть и у России. Это поможет решать одну из стратегически важных для страны задач по развитию отечественного авиастроения.

10. В РФ начато собственное производство компонента для зубной пасты.

ТОМСК, 28 февраля. /ТАСС/. Технологию производства порошкового силикагеля, разработанного учеными Томского государственного университета (ТГУ), масштабировали для внедрения российскими предприятиями. Вещество не уступает импортному аналогу и необходимо для производство зубных паст, косметических и гигиенических средств, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В условиях санкций российские производители зубной пасты и косметических средств столкнулись с нехваткой обязательного компонента — порошкового силикагеля. Он обеспечивает нужную консистенцию и чистящие свойства гигиенических средс

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