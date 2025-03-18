Обзор: В январе 2025 года в России открылись 9 новых производств

Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В январе 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 9 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей. Из них 3 крупные с инвестициями более 1 млрд рублей.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» открыл цех по производству электронных медизделий

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Медплант» увеличила производственные мощности и открыла модернизированный цех по выпуску электронных модулей, используемых при изготовлении медицинских изделий.

Общая площадь нового объекта составила 600 квадратных метров. Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать 20 тысяч таких модулей.

Благодаря новым площадям предприятие смогло реорганизовать производственное пространство: перенести швейный цех в новые помещения, а на его месте разместить модернизированный цех по производству электронных медицинских изделий.

В Рязани запустили производство деталей для вагонов метро и электропоездов

Завод точного литья запустил цех механической обработки литейной продукции — комплектующих для вагонов метро, электропоездов, магистральных и маневровых тепловозов. Общий объем производства нового цеха составляет 23 тыс. деталей в год. Уровень локализации продукции составляет 100%, при изготовлении используются только отечественные сырье и материалы.

Предприятие для подвижного состава, выпускаемого заводами ТМХ, начало производство корпусов редуктора колесной пары, крышек цилиндра двигателя, корпусов тележек и других комплектующих. Продукция устанавливается в вагоны метро «Москва-2020», «Москва-2024» и «Балтиец», на электропоезда «Иволга 3.0» и «Иволга 4.0», а также современные тепловозы и электровозы, среди которых «Витязь», «Ермак», «Пересвет» и другие.

Инвестиции в приобретение оборудования превысили 520 млн рублей. Из них 362 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

В Новоспасском Ульяновской области открылся новый завод по производству прицепов

В рабочем поселке Новоспасское Ульяновской области начал работу новый машиностроительный завод «Фортис». Предприятие специализируется на выпуске прицепов и полуприцепов для перевозки нефтепродуктов, технических и пищевых жидкостей.

В планах развития района — создание индустриального парка, который может привлечь более 10 новых производств в сфере сельхозтехники, стройматериалов, кормов и переработки рапса.

Проект удалось реализовать менее чем за год благодаря государственной поддержке, в том числе льготному займу федерального Фонда развития промышленности на сумму более 147 миллионов рублей. Эти средства позволили заводу оперативно приобрести необходимое оборудование и выпустить первую партию продукции.

Мощность завода составляет 120 единиц техники в год. Запуск производства обеспечил создание 55 новых рабочих мест.

В Барнауле запущен «Завод тяжёлых колёсных дисков»

Новое предприятие расположилось на территории «Барнаульского завода механических прессов» (БЗМП) в Алтайском крае.

Создавали новый завод шесть лет, участвовали в процессе подготовки все службы и подразделения БЗМП. Работу проделали колоссальную: запустили линию изготовления обода, линию резки ребра, роботизированные линии катафореза и покраски, построили очистные сооружения, собственную химическую лабораторию и склад готовой продукции.

Общая площадь завода составляет 16 тыс. м2.

Сегодня здесь проходит полный цикл изготовления колёсных дисков для специальной и сельскохозяйственной техники — от средних 20-дюймовых до огромных, диаметром в 54 дюйма. Колёсные диски барнаульского производства закупают промышленные гиганты со всей России и не только, например, «Петербургский тракторный завод», «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш» (Беларусь).

Итоговая сумма вложений составила около 1 млрд рублей.

В Кургане запустили новый цех деревообрабатывающего производства

В Кургане торжественно запустили цех гражданской продукции производства «Леспромпресс».

Деревообрабатывающий цех ООО «Леспромпресс» заработал на базе индустриального парка «Территория областного развития». Ещё два года назад здесь было чистое поле и заброшенные и разграбленные в 90-е цеха. Теперь работают станки и расширяется ассортимент продукции. Здесь будут выпускать клеёный и профилированный брус. Его зауральцы смогут использовать для строительства и отделочных работ.

Вместе с двумя цехами, реконструированными ранее, новый цех будет выпускать до 2000 куб. м обрезной доски в месяц. Всего с господдержкой введено 3100 кв. м.

Запуск новых производственных площадей позволит выпускать не только деревянную тару для оборонной промышленности, но с этого года наладить выпуск гражданской продукции.Отметим, на предприятии внедрено безотходное производство, благодаря строительству котельной, которая работает от опила и других пиломатериалов, оставшихся от переработки древесины.

Общий объём инвестиций на реализацию двух этапов составит более 1 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге открылся научно-производственный комплекс гражданских беспилотников

Новый научно-производственный комплекс беспилотных авиационных и морских систем (НПК БАМС) открылся 17 января на предприятии «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, научно-производственный комплекс беспилотных авиационных и морских систем «Радар ммс» расположился на площади более 4 тысяч квадратных метров.

Комплекс имеет несколько цехов — сборки, металлообработки, комплексной проверки. Речь прежде всего идёт о создании дронов для гражданского предназначения — геологоразведки, метеорологии, экологии и доставки различных грузов. Помимо проектирования и разработки изделия здесь же будут проходить испытания.

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» — один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения и программного обеспечения.

Наряду с авиационной беспилотной техникой его инженеры и конструкторы производят и разрабатывают системы гидрометеообеспечения и магнитометрии, различные сенсоры и датчики.

Под Воронежем открыли завод по производству сухих строительных смесей

В селе Кривоборье Рамонского района торжественно открыли предприятие по производству сухих строительных смесей ООО «Стройсантехмонтаж». Запуск нового производства стал значимым шагом в развитии промышленности региона.

Строительство завода дало возможность создать новые рабочие места, укрепить налоговую базу и внедрить экологически безопасное безотходное производство.

Завод по производству сухих строительных смесей работает по безотходной технологии. Проектная мощность составляет 80 тыс. т продукции в год и производит широкий ассортимент товаров.

В Тольятти запущено новое производство литий-ионных аккумуляторов для дронов

Производство литий-ионных аккумуляторов мощностью 20 МВт.ч/год для беспилотных авиационных систем (БАС) официально запущено в Тольятти Самарской области.

Цех по выпуску таких изделий открыт в научно-производственном центре БАС «Самара» (г. Тольятти). Он будет обеспечивать аккумуляторами дроны, а также станет «одним из ключевых R&D-центров по направлению электрохимии и материаловедения в стране.

Технологию производства АКБ разработала дочерняя компания «Транспорта будущего» — «ИНЭСИС».

Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб.

Новый цех по производству комплектующих для ВЭС открыт во Владимирской области

ООО «ВладПолиПром» открыло новый цех по производству стеклопластика в селе Лемешки Суздальского района Владимирской области.

Производство будет выпускать комплектующие для ветряных электростанций. Для этого подписаны контракты с компаниями АО «РосАтом Возобновляемая энергия» и АО «РусАтом Ветролопасти» на поставки продукции в 2025-2026 годах.

Со дня запуска предприятия в 2012 году по 2025 год его производственные площади выросли с арендованных 220 кв. м и превысили 7 тыс. кв. м

В планах дальнейшее развитие. Генплан подразумевает строительство еще около 2 тыс. м2.

Производственная площадка предприятия увеличилась на 1,5 тыс. м2. На заводе появилось 50 новых рабочих мест.

Итого за январь 2025 года открыто 9 новых производств:

— из них 3 крупных производства с общими инвестициями более 1 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил более 4 млрд рублей

— по 5 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка — 4

— Лёгкая промышленность — 5

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 9

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