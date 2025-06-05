Тюменское импортозамещение (часть 17)

Тепличный комбинат "ТюменьАгро"

Работа по реализации ключевых инвестпроектов в Тюменской области идёт по плану, это позволило привлечь в экономику региона инвестиции в размере 1 триллиона 324 миллиардов рублей. В число проектов входят не только освоение трудноизвлекаемых запасов в Уватском районе компанией «Роснефть», комплексное развитие Тобольской промышленной площадки компанией «СИБУР», комплексная застройка территории жилых районов Мыс и Юго-Западный, строительство тепличного комбината «ТюменьАгро» и проект по созданию в областной столице межуниверситетского кампуса мирового уровня, но и множество небольших объектов.

Начать этот выпуск следует с событий Дня химика, который Россия отмечала 24 мая. Этот праздник, наряду с Днём работников нефтяной и газовой промышленности, для Тюменской области по праву стал региональным.

Благодаря СИБУРу регион стал центром отечественной нефтихимии. Полимерные производства Тобольска, газоперерабатывающие предприятия Ямала и Югры, и обьединяющая их разветвлённая транспортная сеть, сформировали на территории Тюменской области химическое производство , не имеющее аналогов во всём мире. Отрадно, что в этот же день холдинг СИБУР отметил и свой 30-летний юбилей.

В День химика пиролизное производство Тобольска перешагнуло отметку по выработке 8 миллионов тонн этилена. В 2019 году начали с нуля, а теперь новая миллионная тонна. И это благодаря людям, для которых химия — не просто работа, а призвание. Каждая тонна тобольского этилена — это уверенность в завтрашнем дне. Из этого сырья создаются материалы, которые делают жизнь миллионов людей во всём мире удобнее и безопаснее.

Компания — один из крупнейших налогоплательщиков в региональный бюджет. СИБУР — надёжный и ответственный партнёр, который отличается комплексным подходом к развитию Тобольска. Это подтверждают масштабные вложения в производство, создание высокооплачиваемых рабочих мест, миллиарды налоговых отчислений.

Компания активно инвестирует в развитие образования, участвует в создании современной городской среды и, следовательно, в повышении туристической и инвестиционной привлекательности. Благодаря компании Тобольск стал современным и комфортным для жизни городом, в котором берегут историческое наследие. Благодаря совместным программам в Тобольске появились новые школы, спортивные объекты, аэропорт, благоустроенные общественные пространства. Инвестиции СИБУРа в Тобольск уже превысили 1 триллион рублей!

В День химика в Тобольске приступили к строительству концертного зала площадью 10 тыс. 660 кв. м на 714 зрительских мест. Зал предназначен для масштабных городских мероприятий, праздников, выступления музыкальных коллективов, артистов, проведения фестивалей и гастролей. Концертный зал важен для города, это один из главных проектов программы Тобольск настоящий. Объект даст новый импульс для жизни и развития Нижнего посада, а это тоже своеобразное импортозамещение — переориентация туриндустрии на внутренний туризм.

Тюменская установка исследования пенных систем в разы превосходит иностранный аналог.

Установку исследования пенных систем разработали и собрали в тюменской компании «НеоМаш». Отличием является то, что тут две видеокамеры, а ячейки выполнены из кислотостойкого сплава. Если у немцев приборы рассчитаны на 180 градусов, то тюменская — до 250. И давление у них ограничено до 220 бар, у «НеоМаша» — 350. Установка предназначена для изучения систем пен, которые образуются в дожимных и простых скважинах, составов гидроразрыва пластов.

Агрегат способен определять время жизни и объем пены. В нем имеются держатель образцов кернов, три сапфировых смотровых окна с различным спектром. Его возможно подключить к разным линиям и установкам. Сложностей с поставкой комплектующих не было, тем более, что основные детали, конструктивы изготовлены в цехах предприятия.

Основные узлы сделали сами: ячейка, обвязка, корпус. Программное обеспечение тоже самостоятельно написали. Таких установок в мире всего пять, вместе с тюменской. Но если те на 30 миллилитров, то у тут- на 300. Тюменская компания «Неомаш» за неполные четыре года получила девять патентов на свои разработки.

Потенциал и компетенции компании позволяют им брать большие объемы, для этого намерены расширить производственные площади. Развитию производства помогает и новое оборудование. Недавно на предприятии установили новый фрезерный станок с числовым программным управлением. Он весит более девяти тонн, имеет пять осей, для Тюмени это уникальное оборудование. Станок позволит увеличить производственную мощность в разы. Он дает возможность отказаться от сторонних компонентов и определённые виды изделий, которые тут ранее даже не могли и подумать изготавливать, станут доступны.

Передовые технологии повышают эффективность нефтедобычи в Югре.

Крупнейший нефтедобывающий актив Роснефти, РН-Юганскнефтегаз, играет важную роль в реализации стратегии «Роснефть-2030». Компания активно внедряет передовые технологии для повышения эффективности добычи и освоения сложных месторождений углеводородов.

Одним из ярких примеров инновационного подхода стал запуск в эксплуатацию уникальной многоствольной скважины с двумя горизонтальными стволами, построенной по технологии TAML 4-го уровня сложности. Эта технология позволяет значительно увеличить площадь охвата месторождения и одновременно добывать нефть из двух продуктивных пластов. По данным предприятия, приток этой скважины достиг 95 тонн нефти в сутки.

Ботов-экскурсоводов для Эрмитажа создают в тюменской компании.

Ботов-экскурсоводов для Эрмитажа создают в тюменской компании ОКАС. Программа способна понимать вопросы, отвечать на них и беседовать с посетителями. Его разработкой заняты математики, психологи, лингвисты и другие специалисты.

Разработкой продуктов с применением искусственного интеллекта ОКАС занимается 10 лет. За это время создано множество продуктов. В их числе — корпоративные агенты, чат-боты, которые консультируют сотрудников, клиентов компаний. Специалисты создают системы по поддержке репутации компаний в социальных сетях. Нейросетевые установки контролируют практически все мессенджеры и соцсети. Потребителями продукции от тюменцев являются ведущие ресурсоснабжающие и перерабатывающие компании страны, МФЦ, контакт-центры и другие.

В ОКАС трудятся более 100 сотрудников, среди которых математики, программисты, инженеры, нейробиологи, психологи, лингвисты и другие. Помимо взрослых, в процессы разработки продуктов привлекают подростков. Они в основном занимаются дата-сетами по речи. Внутри компании работает мощный компьютерный кластер, который позволяет создавать решения для клиентов в облаке.

На Сургутской ГРЭС-2 завершилась модернизация энергоблока № 6.

На Сургутской ГРЭС-2 завершились модернизация и капитальный ремонт энергоблока № 6: новое оборудование более мощное и при этом не менее надежное, срок его эксплуатации составляет 40 лет. Модернизация прошла в рамках государственной программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод).

Выполнена полная замена ресурсоопределяющих узлов паровой турбины, среди которых: цилиндры высокого и среднего давления, блоки стопорных и регулирующих клапанов высокого давления, стопорные и регулирующие клапаны среднего давления. Также выполнена замена турбогенератора со вспомогательным генератором и системой возбуждения, токопровода от генератора до блочного трансформатора, общеблочных систем релейной защиты и противоаварийной автоматики. Обновлено значительное количество электротехнического оборудования, проведен капитальный ремонт энергоблока.

Мощность блока увеличилась до 830 МВт. Результаты работы прошли все аттестационные испытания. Блок уже проработал 72 часа на номинальной нагрузке без каких-либо аварий и иных происшествий. Следующий шаг: модернизация энергоблока № 4, которую начнут до конца первого полугодия этого года, чуть ранее на Сургутской ГРЭС-2 был модернизирован энергоблок № 1.

В Сургуте на Югорском тракте достроили логистический центр.

В Сургуте построили новый логистический центр площадью 17 тысяч квадратных метров. Универсальный склад будет предназначен для хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Сам склад принадлежит торговой компании X5 Group, известной по брендам «Перекресток» и «Пятерочка».

На заводе «Орион» в Тюменском районе планируют увеличить производственные площади.

Увеличить производственные площади минимум в два раза планируют на заводе металлических конструкций «Орион», расположенном в селе Ембаево Тюменского района. Предприятие выпускает изделия из проволоки и арматуры для монолитно-каркасного и кирпичного домостроения.

Завод организован в 2004 году. На сегодняшний день в распоряжении предприятия находится 4,5 тысячи квадратных метров отапливаемых производственных площадей где трудится около 80 человек. В основном это жители села Ембаево и близлежащих населённых пунктов по Тобольскому тракту. Завод вырос и есть острая необходимость в увеличении производственных площадей.

В 2025 году на предприятии планируют нарастить объемы и выпустить 11 тыс. тонн продукции. Для сравнения: за 2023 год на предприятии произвели 6,2 тыс. тонн, в прошлом году — уже 9,5 тыс. тонн.

Клиентами завода являются компании, специализирующиеся на строительстве мостов, федеральные дистрибьюторы, крупные застройщики Тюмени и Тюменской области. С новыми видами продукции, которые тут начали производить в прошлом году, вышли на рынок Санкт-Петербурга и Москвы. Речь идёт о треугольном арматурном каркасе, так называемом тригоне, используемом для производства оконных перемычек и в межэтажном перекрытии.

Тюменский завод выпускает огнеупорные фасады для жилых домов.

Производство огнеупорного фасада — имитация клинкерной плитки — началось на Тюменском заводе фасадного декора. В основе фасада — пенополистирол. Он одновременно утепляет и украшает дом.

Технология производства изделий из стеклофибробетона одна из самых сложных. Рабочие создают формы с закладными металлическими деталями, утрамбовывают их в тело бетона. Затем производят напыление из специальных нитей, армируют бетон. Выпускают до 1 тыс. кв. метров в месяц.

В портфеле Тюменского завода фасадного декора — заказы от девелоперов, торговых компаний, частных лиц и компаний, которые работают с госзаказами. Спрос на продукцию с каждым годом увеличивается. Руководство Тюменского завода фасадного декора планирует расширять номенклатуру, масштабировать производство.

Тюменский производитель сухих смесей внедрил робота-укладчика.

Робот-укладчик появился в тюменской компании «Меланж» — производителе сухих смесей. Благодаря модернизации скорость укладки мешков с готовой продукцией увеличили в полтора раза.

Повысили и качество продукции: мешки стали более ровно складываться, они упаковываются компактно, повреждения при транспортировке уменьшились. Возможность робота — 758 мешков в час. При этом разной фасовки. Сейчас оборудование может производить 400-450 мешков в час, так что запас ещё есть.

Китайский партнёр поставил ООО «Меланж» руку робота, все остальное, примерно на 90%, — отечественное оборудование. Стоимость робота составляет 8 млн 200 тыс. рублей, а окупится он уже через 2 года.

Губкинские предприятия производят строительные материалы.

Губкинский один из немногих городов Ямала, где развито производство строительных материалов. Так, компания «Информа-авто» выпускает брусчатку, бордюры, которые были использованы, в частности, для капитального ремонта ул. Магистральной. Сейчас её продукция распространяется по всему округу. ООО «Экология» производит конструкции для объектов благоустройства города.Губкинский завод «Ямалжелезобетон» производит дорожную плиту, сваи, брусчатку, фундаментные и стеновые блоки, товарный бетон, а ООО «Кирилл» выпускает фасадные термопанели.

Конечно же, на многочисленных губкинских стройках используются местные стройматериалы.

Ямальская косметика удостоилась сертификата «Сделано в России»

Ямальский бренд «Сила Севера» стал первым в регионе обладателем сертификата «Сделано в России». Эта продукция включает косметику на основе экстрактов дикорастущих растений и натурального коллагена северной рыбы. Полученный сертификат подтверждает высокое качество товаров и открывает для компании дополнительные возможности по продвижению на зарубежных рынках.

Программа «Сделано в России» предоставляет отечественным производителям маркетинговую поддержку, помогает участвовать в международных выставках и размещать продукцию на крупных зарубежных маркетплейсах. Теперь бренд «Сила Севера» сможет продвигать уникальную ямальскую косметику далеко за пределами региона.

Рыбные консервы из Нижневартовска вышли на рынок Китая.

На прилавки Поднебесной направилась партия из восьми тысяч консерв комбината «Санта Мария» из Нижневартовска. Компания подписала контракт о поставке своей продукции с Харбинской сельскохозяйственной научно-технической компанией «Лэши». С представителями китайского бизнеса югорчане познакомились в Харбине на фестивале-ярмарке российских товаров «Сделано в России», где вартовчане продали четыре тысячи рыбных консерв всего за три дня. Мероприятие помогает российским производителям повышать узнаваемость в b2c-сегменте и наладить деловые контакты с крупнейшими дистрибьюторами Китая. Чуть ранее рыбные консервы комбината «Санта Мария» начали поставляться на рынки исламского мира: Саудовской Аравии, Кувейта, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов благодаря получению сертификата «Халяль».

В публикации использованы сведения из открытых источников.

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