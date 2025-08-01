Обзор: В июле 2025 года в России были открыты 10 новых школ и детских садов

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«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В июле открыто новых — 8, реконструировано — 2. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Лебедяни завершилось строительство нового корпуса школы № 3

Новый учебный корпус возвели на месте снесенного аварийного здания 1957 года постройки. Современное трехэтажное здание примет первых учеников уже 1 сентября — на три месяца раньше запланированного срока. В корпусе созданы комфортные условия для обучения старшеклассников (5-11 классы) с просторными кабинетами, оснащенными интерактивными досками и эргономичной мебелью.

Инфраструктура включает оборудованные мастерские с токарными станками, кабинеты домоводства и кулинарии, современный актовый зал с продуманной акустикой, просторную столовую, спортивный зал и тир. Особое внимание уделено зонам отдыха — они расположены на каждом этаже и украшены граффити-портретами классиков русской литературы.

Детский сад на 120 мест открылся в Московской области

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В ЖК «Одинцово-1» открылся новый детский сад, рассчитанный на 120 малышей в возрасте от 3 до 7 лет — это уже шестое дошкольное учреждение в комплексе. Здание примыкает к корпусу 1.23 и состоит из двух частей: пристроя с двумя надземными и одним подземным этажом, а также встроенной части, которая расположилась на первом этаже корпуса.

В Лодейном Поле завершена реконструкция школы № 68

Работы проводились в рамках региональной программы «Современное образование Ленинградской области». В ходе реконструкции полностью заменены инженерные коммуникации, выполнена перепланировка помещений, возведена новая пристройка с актовым залом и центром диагностики. Общая площадь здания увеличилась с 5 до 8,5 тыс. кв. метров. Обновлённая школа рассчитана на 350 учащихся и сможет дополнительно принимать 100 посетителей центра консультирования. Особое внимание уделено созданию комфортной образовательной среды: полностью обновлены фасад и кровля здания, установлено современное оборудование.

В Коммунарке завершилось строительство новой школы на 1100 мест

В жилом районе Коммунарка открылась современная школа на 1100 учеников. Здесь созданы все условия для обучения детей с 1 по 11 класс. В школе оборудованы ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, бассейн, спортивные залы, медицинский блок, медиатека и зоны для самостоятельных занятий. Инфраструктура полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Астраханской области открылся новый детский сад

Современное дошкольное учреждение, рассчитанное на 120 мест, построено в Камызяке в рамках национального проекта «Демография». Двухэтажное здание полностью соответствует всем необходимым нормам. В нем созданы условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, а также медицинские кабинеты.

В детском саду «В гостях у Сказки» работают 16 педагогов. Учреждение оснащено современной мебелью, оборудованы кабинеты для кружковой работы, а также спортивный и музыкальный залы. На территории сада расположены 8 игровых и спортивных площадок.

В Астрахани открыли новый детский сад

Новый детсад на 140 мест торжественно открыли в микрорайоне Бабаевского Ленинского района Астрахани.

Тематика «Город будущего» стала визитной карточкой дошкольного учреждения. Вместо привычных интерьеров детей и родителей встречает футуристическое пространство, стилизованное под город высоких технологий. Дизайн включает элементы робототехники и искусственного интеллекта, что сразу настраивает на инновационный подход к образованию детей. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 6 групп, в которых смогут воспитываться 140 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Важно отметить, что детский сад является структурным подразделением СОШ № 27, что даст его выпускникам преимущественное право зачисления в первый класс этой школы.

Приморский край завершил ремонт школы в подшефном Торезе к новому учебному году

К началу учебного года в школе № 24 посёлка Рассыпное (городской округ Торез, ДНР) завершились ремонтные работы, выполненные при поддержке Приморского края. В образовательном учреждении заменили около 200 окон, отремонтировали полы и полностью обновили санузлы.

В Челябинской области открылся новый детский сад

Детский сад на 230 мест гостеприимно распахнул свои двери для детишек посёлка Терема Сосновского района. Территория украшена ландшафтным дизайном с использованием природного озеленения, у каждой группы своя площадка, выполненная из натурального дерева и других природных материалов.

В Воронеже открылся новый детский сад «Изумрудный город» на 600 мест

В Воронеже завершилось строительство современного детского сада «Изумрудный город» вместимостью 600 мест. Учреждение примет 24 группы детей от 1,5 до 7 лет, предлагая воспитанникам всесторонние условия для развития и обучения.

Детский сад оснащен музыкальными и спортивными залами, кабинетами логопеда и психолога, сенсорными комнатами, конструкторским бюро, инженерно-технической и опытно-экспериментальной лабораториями. Для творческого развития детей предусмотрены различные мастерские и художественные помещения, а также современный информационно-библиотечный центр.

В Славянске-на-Кубани открылся новый детский сад

В г.Славянске-на-Кубани открылся детский сад № 11 на 320 мест. Он получил название «Академия детства».

Новое дошкольное образовательное учреждение построено в рамках реализации подпрограммы «Создание объектов общественной инфраструктуры» краевой госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Общая стоимость объекта составила 543 миллиона 900 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета — 515 миллионов 400 тыс. рублей, а средства муниципального бюджета — 28 миллионов 500 тыс. рублей.

На площади почти 9 000 квадратных метров расположены три блока, включающих в себя групповые ячейки, дополнительные помещения для работы с детьми, медицинский блок, пищеблок, прачечную и служебно-бытовые помещения для персонала. В медблоке оборудован процедурный кабинет, кабинеты врача, медсестры, психолога и логопеда, выполнены все требования доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и оборудование пандусами и лифтами.

Дошкольное образование здесь дети будут получать в 5-ти ясельных группах для детей от 1 года до 3-х лет и 11 группах для детей от 3 до 7 лет.

Всего было построено школ и детских садов — 10, среди них 8 новых.

— новых школ — 2 (реконструировано 2)

— новых детских садов — 6

— других образовательных учреждений — 0

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