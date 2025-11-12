26 и 27 августа состоялись праздничные мероприятия в честь 50-летия со дня основания Когалыма. В торжественных мероприятиях приняли участие не только официальные представители Большой Тюменской области, известные артисты, но и пилотажная группа «Русские Витязи». К полувековому юбилею было приурочено открытие новых знаковых объектов, построенных при поддержке фонда «Наше будущее» и Компании «ЛУКойл». Развитие социальной инфраструктуры города будет способствовать дальнейшему увеличению туристического потока. По итогам 2024 года Когалым посетили более 150 тысяч гостей, а это почти в три раза больше населения города.

Накануне юбилея Банк России выпустил в обращение памятные золотую и серебряную монеты «50-летие основания Когалыма».

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 мм. На оборотной стороне рельефное изображение скульптурной композиции «Слава труду», посвященной первооткрывателям когалымской нефти, первопроходцам Тюменского Севера, на фоне нефтяной вышки и станка-качалки. Золотая монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба — 999) диаметром 30 мм. В центре золотой монеты — скульптурная композиция «Капля жизни», слева — храм святой мученицы Татианы, справа — городские дома.

Центральная городская площадь ведёт на набережную реки Ингу-Ягун и парк «Югорский очаг».

Набережная и парк «Югорский очаг» одно из самых любимых мест для прогулок жителей и гостей города. Они тянутся вдоль живописной реки Ингу-Ягун и дарят возможность насладиться свежим воздухом, красивыми видами и атмосферой уюта.

Здесь установлена 14-метровая смотровая вышка, уникальные игровые комплексы из натуральных материалов и экологическая тропа из лиственницы, проходящая прямо среди деревьев. «Югорский очаг» — отличное место для неспешных прогулок.

Рядом с парком Подворье Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

Завершает ул. Дружбы Народов «Дворец спорта».

Рядом с «Дворцом спорта» огромная стройка под эгидой ЛУКойла.

Первый за Уралом и пятый в России. Культурно-выставочный центр Русского музея в Когалыме, настоящая жемчужина и предмет гордости всего региона, в этом году отмечает свой пятилетний юбилей.

Жители Когалыма имеют уникальную возможность знакомиться с картинами известных художников на постоянной основе. Картины А.Васнецова, К.Юона, И.Репина, В.Верещагина и др. сменяют друг друга в экспозициях и помогают совершить путешествие от северных морей до южных гор, не покидая города.

Культурно-выставочный центр Русского музея пока небольшой. В его составе — экспозиционный зал, информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» и Ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями.

Всё изменится в 2027 году, к этому времени в Когалыме будет построен многофункциональный культурный центр.

Площадь здания будет более 11 тысяч квадратных метров. Будущий комплекс — это трёхэтажное здание из трёх корпусов, каждый из которых будет эксплуатироваться отдельно. Первый корпус — филиал Русского музея с кинотеатром и конференц-залом. Второй корпус — творческий образовательный центр для детей с библиотекой и возможностью проведения мастер-классов. Третий корпус вместит в себя сразу три отдельных музея (музей нефти, экспозиция самоваров, музей нумизматики) и планетарий.

Возведение такого комплекса значительно усилит туристический потенциал Когалыма, делая его ещё более привлекательным для гостей.

На ул. Сибирской есть интересный сквер, тут собраны памятники всем корифеям нефтяной отрасли, внёсшим весомый вклад в становление Когалыма.

Именем бурового мастера С.А.Повха названо не только месторождение вблизи города, но и одно из подразделений ЛУКойла — Повхнефтегаз.

На улице появляются георгиевские ленточки, а на фасадах муралы, это верный признак того, что мы приближаемся к «Парку Победы».

Парк Победы, это не только вечный огонь, но и очень интересная экспозиция военной техники.

В Когалыме полным ходом идёт строительство новой школы по улице Сибирской на 900 мест.

Школа по улице Сибирской — уникальный и современный проект. В учреждении будут актовый, спортивный и хореографический залы, стрелковый тир, бассейн и библиотека. На прилегающей территории: футбольное поле, беговая дорожка, площадки для волейбола, баскетбола и гимнастический городок.

Сегодня общая готовность школы составляет более 70%.

С 2019 года в Когалыме работает филиал Государственного академического Малого театра России. Разместился он в перестроенном здании культурно-досугового комплекса «Янтарь». Теперь спектакли Малого театра Москвы можно посмотреть и в Когалыме, при этом, уровень постановок не пострадает, ведь оснащённость филиала позволяет выдержать столичный технический уровень.

На этом сходства не заканчиваются, ведь экстерьер и интерьер театра также почти идентичен Московскому. Исключение составляет разве что зрительный зал. В Когалыме он может принять 300 человек. Так что местный театр вполне можно назвать камерным. Пока что это единственный филиал Малого театра в России.

Чуть дальше по улице расположена построенная в прошлом году музыкальная школа им. А.Н.Пахмутовой. Вход в школу украшает скульптура, посвященная творческому союзу Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

Рябиновый бульвар — это ещё одна визитная карточка города. На территории бульвара обустроены зоны для прогулки, установлены фонтаны и скамейки, разбиты клумбы, высажены тысячи рябин.

Начинается бульвар скульптурной композицией «Капля жизни», она установлена в 2001 году в честь 10-летия нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

«Капля жизни» — это символ неиссякаемой энергии, природного богатства и процветания. На стилизованных гранях нефтяной капли представлены сюжеты из жизни таежного города — молодожены на пороге ЗАГСа, коренное население, дети, нефтяная промышленность, природа.

Главным украшением бульвара является стела «Пламя». Она была установлена в 2020 году и уже стала обязательным местом для фотографирования, это подарок к 35-летию присвоения Когалыму статуса города.

Завершается бульвар перед главным офисом «ЛУКойл — Западная Сибирь».

Новым символом города станет памятник-стела высотой более 21 метра, стилизованная под буровую вышку — подарок к юбилею города от нефтяников. На монументе авторства народного художника России Андрея Ковальчука изображены четыре бронзовые тематические скульптуры — молодая семья, буровики, нефтяник, природа и человек.

К концу сезона в городе открылась «Экотропа», она реализована по инициативе жителей и преобразила живописный сосновый лес в современную рекреационную зону.

Длина тропы 1,3 километра, здесь оборудованы вело- и пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, тренажёры, а также уютные зоны для отдыха.

Экотропа огибает большой участок леса в углу между проспектом Шмидта и ул. Дружбы Народов. Совсем скоро здесь будет ещё один туристический центр города.

Здесь будет построен современный ЖК «Энергия».

Кто задумал этот проект? Ответ на фото.

Но не жилой комлекс будет привлекать гостей.

В Когалыме к 2030 году появится сад тропических лесов «Яранга» общей площадью 14 тысяч 694 квадратных метра.

В здании под стеклянным куполом высотой 73 метра будут представлены экспозиции экзотических растений, животных, птиц и насекомых. Также в состав «Яранги» войдёт музей коренных малочисленных народов Севера «Хантыкот». Это важный проект для города и всей Югры.

50 лет совсем немного для города, Когалым ещё молод и, конечно-же, здесь никогда не ходили паровозы. Современный Когалым подобен этому памятнику, на всех парах он мчится в светлое будущее, полное новых и ярких событий…

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

