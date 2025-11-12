MAX
Конечно, Когалым! (часть 2)

Конечно, Когалым! (фото автора) © admkogalym.ru

26 и 27 августа состоялись праздничные мероприятия в честь 50-летия со дня основания Когалыма. В торжественных мероприятиях приняли участие не только официальные представители Большой Тюменской области, известные артисты, но и пилотажная группа «Русские Витязи». К полувековому юбилею было приурочено открытие новых знаковых объектов, построенных при поддержке фонда «Наше будущее» и Компании «ЛУКойл». Развитие социальной инфраструктуры города будет способствовать дальнейшему увеличению туристического потока. По итогам 2024 года Когалым посетили более 150 тысяч гостей, а это почти в три раза больше населения города.

Накануне юбилея Банк России выпустил в обращение памятные золотую и серебряную монеты «50-летие основания Когалыма».

© admkogalym.ru

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 мм. На оборотной стороне рельефное изображение скульптурной композиции «Слава труду», посвященной первооткрывателям когалымской нефти, первопроходцам Тюменского Севера, на фоне нефтяной вышки и станка-качалки. Золотая монета номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба — 999) диаметром 30 мм. В центре золотой монеты — скульптурная композиция «Капля жизни», слева — храм святой мученицы Татианы, справа — городские дома.

Конечно, Когалым! (фото автора) © admkogalym.ru
Лыжная база "Снежинка" (фото автора) © admkogalym.ru

Центральная городская площадь ведёт на набережную реки Ингу-Ягун и парк «Югорский очаг».

© admkogalym.ru

Набережная и парк «Югорский очаг» одно из самых любимых мест для прогулок жителей и гостей города. Они тянутся вдоль живописной реки Ингу-Ягун и дарят возможность насладиться свежим воздухом, красивыми видами и атмосферой уюта.

Парк "Югорский очаг" (фото автора) © admkogalym.ru

Здесь установлена 14-метровая смотровая вышка, уникальные игровые комплексы из натуральных материалов и экологическая тропа из лиственницы, проходящая прямо среди деревьев. «Югорский очаг» — отличное место для неспешных прогулок.

Парк "Югорский очаг" (фото автора) © admkogalym.ru
Парк "Югорский очаг" (фото автора) © admkogalym.ru
Парк "Югорский очаг" (фото автора) © admkogalym.ru

Рядом с парком Подворье Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (фото автора) © admkogalym.ru
Подворье Пюхтицкого Успенского женского монастыря (фото автора) © admkogalym.ru
Памятная стела в честь освящения храма Успения Пресвятой Богородицы (фото автора) © admkogalym.ru

Завершает ул. Дружбы Народов «Дворец спорта».

Дворец спорта (фото автора) © admkogalym.ru

Рядом с «Дворцом спорта» огромная стройка под эгидой ЛУКойла.

Строительство культурно-выставочного центра Русского музея (фото автора) © admkogalym.ru

Первый за Уралом и пятый в России. Культурно-выставочный центр Русского музея в Когалыме, настоящая жемчужина и предмет гордости всего региона, в этом году отмечает свой пятилетний юбилей.

Культурно-выставочный центр Русского музея (фото автора) © admkogalym.ru

Жители Когалыма имеют уникальную возможность знакомиться с картинами известных художников на постоянной основе. Картины А.Васнецова, К.Юона, И.Репина, В.Верещагина и др. сменяют друг друга в экспозициях и помогают совершить путешествие от северных морей до южных гор, не покидая города.

"Сибирь", А.Васнецов (фото автора) © admkogalym.ru
"Шторм на Волге", И.Репин (фото автора) © admkogalym.ru
"Тёплый весенний день. Лигачёво", К.Юон (фото автора) © admkogalym.ru

Культурно-выставочный центр Русского музея пока небольшой. В его составе — экспозиционный зал, информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» и Ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями.

Культурно-выставочный центр Русского музея (фото автора) © admkogalym.ru

Всё изменится в 2027 году, к этому времени в Когалыме будет построен многофункциональный культурный центр.

Многофункциональный культурный центр © admkogalym.ru
© admkogalym.ru
© admkogalym.ru

Площадь здания будет более 11 тысяч квадратных метров. Будущий комплекс — это трёхэтажное здание из трёх корпусов, каждый из которых будет эксплуатироваться отдельно. Первый корпус — филиал Русского музея с кинотеатром и конференц-залом. Второй корпус — творческий образовательный центр для детей с библиотекой и возможностью проведения мастер-классов. Третий корпус вместит в себя сразу три отдельных музея (музей нефти, экспозиция самоваров, музей нумизматики) и планетарий.

© admkogalym.ru
© admkogalym.ru

Возведение такого комплекса значительно усилит туристический потенциал Когалыма, делая его ещё более привлекательным для гостей.

© admkogalym.ru

На ул. Сибирской есть интересный сквер, тут собраны памятники всем корифеям нефтяной отрасли, внёсшим весомый вклад в становление Когалыма.

Памятник министру газовой промышленности В.И.Черномырдину (фото автора) © admkogalym.ru

Именем бурового мастера С.А.Повха названо не только месторождение вблизи города, но и одно из подразделений ЛУКойла — Повхнефтегаз.

Памятник С.А. Повху (фото автора) © admkogalym.ru

На улице появляются георгиевские ленточки, а на фасадах муралы, это верный признак того, что мы приближаемся к «Парку Победы».

Конечно, Когалым (фото автора) © admkogalym.ru

Парк Победы, это не только вечный огонь, но и очень интересная экспозиция военной техники.

"Парк Победы" (фото автора) © admkogalym.ru
"Парк Победы" (фото автора) © admkogalym.ru
"Парк Победы" (фото автора) © admkogalym.ru
"Парк Победы" (фото автора) © admkogalym.ru
"Парк Победы" (фото автора) © admkogalym.ru
"Парк Победы" (фото автора) © admkogalym.ru

В Когалыме полным ходом идёт строительство новой школы по улице Сибирской на 900 мест.

Новая школа (фото автора) © admkogalym.ru

Школа по улице Сибирской — уникальный и современный проект. В учреждении будут актовый, спортивный и хореографический залы, стрелковый тир, бассейн и библиотека. На прилегающей территории: футбольное поле, беговая дорожка, площадки для волейбола, баскетбола и гимнастический городок.

Новая школа (фото автора) © admkogalym.ru
Новая школа (фото автора) © admkogalym.ru

Сегодня общая готовность школы составляет более 70%.

© admkogalym.ru
Скульптурная композиция "Летописи России" (фото автора) © admkogalym.ru

С 2019 года в Когалыме работает филиал Государственного академического Малого театра России. Разместился он в перестроенном здании культурно-досугового комплекса «Янтарь». Теперь спектакли Малого театра Москвы можно посмотреть и в Когалыме, при этом, уровень постановок не пострадает, ведь оснащённость филиала позволяет выдержать столичный технический уровень.

Филиал Малого театра (фото автора) © admkogalym.ru

На этом сходства не заканчиваются, ведь экстерьер и интерьер театра также почти идентичен Московскому. Исключение составляет разве что зрительный зал. В Когалыме он может принять 300 человек. Так что местный театр вполне можно назвать камерным. Пока что это единственный филиал Малого театра в России.

Филиал Малого театра (фото автора) © admkogalym.ru
Филиал Малого театра (фото автора) © admkogalym.ru

Чуть дальше по улице расположена построенная в прошлом году музыкальная школа им. А.Н.Пахмутовой. Вход в школу украшает скульптура, посвященная творческому союзу Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

Музыкальная школа им. А.Н.Пахмутовой (фото автора) © admkogalym.ru
Новостройки Когалыма (фото автора) © admkogalym.ru

Рябиновый бульвар — это ещё одна визитная карточка города. На территории бульвара обустроены зоны для прогулки, установлены фонтаны и скамейки, разбиты клумбы, высажены тысячи рябин.

Рябиновый бульвар (фото автора) © admkogalym.ru
Рябиновый бульвар (фото автора) © admkogalym.ru

Начинается бульвар скульптурной композицией «Капля жизни», она установлена в 2001 году в честь 10-летия нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

"Капля жизни" (фото автора) © admkogalym.ru

«Капля жизни» — это символ неиссякаемой энергии, природного богатства и процветания. На стилизованных гранях нефтяной капли представлены сюжеты из жизни таежного города — молодожены на пороге ЗАГСа, коренное население, дети, нефтяная промышленность, природа.

"Капля жизни" (фото автора) © admkogalym.ru
"Капля жизни" (фото автора) © admkogalym.ru
Рябиновый бульвар (фото автора) © admkogalym.ru

Главным украшением бульвара является стела «Пламя». Она была установлена в 2020 году и уже стала обязательным местом для фотографирования, это подарок к 35-летию присвоения Когалыму статуса города.

Стела "Пламя" (фото автора) © admkogalym.ru
Стела "Пламя" (фото автора) © admkogalym.ru
Стела "Пламя" (фото автора) © admkogalym.ru

Завершается бульвар перед главным офисом «ЛУКойл — Западная Сибирь».

"ЛУКойл - Западная Сибирь" © admkogalym.ru

Новым символом города станет памятник-стела высотой более 21 метра, стилизованная под буровую вышку — подарок к юбилею города от нефтяников. На монументе авторства народного художника России Андрея Ковальчука изображены четыре бронзовые тематические скульптуры — молодая семья, буровики, нефтяник, природа и человек.

Юбилейная стела (фото автора) © admkogalym.ru
Новостройки на проспекте Шмидта (фото автора) © admkogalym.ru

К концу сезона в городе открылась «Экотропа», она реализована по инициативе жителей и преобразила живописный сосновый лес в современную рекреационную зону.

Экотропа (фото автора) © admkogalym.ru

Длина тропы 1,3 километра, здесь оборудованы вело- и пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, тренажёры, а также уютные зоны для отдыха.

Экотропа (фото автора) © admkogalym.ru
Экотропа (фото автора) © admkogalym.ru

Экотропа огибает большой участок леса в углу между проспектом Шмидта и ул. Дружбы Народов. Совсем скоро здесь будет ещё один туристический центр города.

ЖК "Энергия" © admkogalym.ru

Здесь будет построен современный ЖК «Энергия».

© admkogalym.ru

Кто задумал этот проект? Ответ на фото.

© admkogalym.ru

Но не жилой комлекс будет привлекать гостей.

© admkogalym.ru

В Когалыме к 2030 году появится сад тропических лесов «Яранга» общей площадью 14 тысяч 694 квадратных метра.

Макет "Яранги" в сквере "Город на ладони" (фото автора) © admkogalym.ru

В здании под стеклянным куполом высотой 73 метра будут представлены экспозиции экзотических растений, животных, птиц и насекомых. Также в состав «Яранги» войдёт музей коренных малочисленных народов Севера «Хантыкот». Это важный проект для города и всей Югры.

Конечно, Когалым! (фото автора) © admkogalym.ru
Паровоз Л-4305 (фото автора) © admkogalym.ru

50 лет совсем немного для города, Когалым ещё молод и, конечно-же, здесь никогда не ходили паровозы. Современный Когалым подобен этому памятнику, на всех парах он мчится в светлое будущее, полное новых и ярких событий…

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

Источник: admkogalym.ru

Комментарии 1

  • Нет аватара oaroma13.11.25 07:58:30

    Как всегда — очень красивые фото и интересный рассказ!          

    #1308435