Выпуск продукции сельского хозяйства в октябре ускорил рост до + 7,0% после 4,2% в сентябре. По итогам 10 месяцев 2025 года выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился на 2,8%.

Согласно публикциям «Сделано у нас» в ноябре 2025 года в стране открыто 7 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 3 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 19,4 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 20 млрд рублей. По 2 объектам объём финансирования не озвучен.

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 5

— молочные комплексы — 1

— овцеводство — 1

В Ростовской области заработали три новые овцефермы мощностью 36 тысяч голов

Ростовская зерновая компания «Ресурс» завершила строительство трёх овцеводческих объектов в Белой Калитве Ростовской области. Речь идет о комплексах «Белокалитвинский-1», «Белокалитвинский-2» и «Белокалитвинский-3» .

Производственная мощность предприятия составляет 36 тыс. голов в год. Единовременно на объектах содержится 12,6 тыс. ягнят.

Тогда компания реализовывала на Дону несколько овцеводческих проектов, выращивая 26 тыс. голов мелкого рогатого скота. Планировалось, что к 2024 году у предприятия будет 54 тыс. голов маточного стада и до 96 тыс. молодняка на откорме.

Общий объём инвестиций оценивался в 1,5 млрд руб.

«АСТОН» запустил завод по производству растительного масла в Оренбургской области

Группа компаний «АСТОН» ввела в эксплуатацию новый завод по производству растительного масла в г. Бузулуке Оренбургской области.

Предприятие стало самым мощным в структуре компании: производственные мощности превышают 660 тыс. тонн маслосемян в год.

Общий объём инвестиций в проект составил около 15 млрд рублей.

Завод перерабатывает сырье, поступающее из регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, а ежегодный выпуск готовой продукции превысит 270 тыс. тонн подсолнечного масла.

На территории в 28 гектаров размещены маслоэкстракционный комплекс, элеватор на 100 тыс. тонн единовременного хранения, склад подсолнечного шрота на 16 тыс. тонн, маслобаковое хозяйство на 20 тыс. тонн, а также собственная ТЭЦ, работающая на экологичном топливе — лузге подсолнечника. Для обеспечения логистики построено около 7,5 км железнодорожных путей.

Завод углубленной переработки мяса птицы запустили в Сергиевом Посаде

Мощность подмосковного предприятия «Серволюкс Посад» составляет 24 тысячи тонн готовой продукции в год. Комплекс специализируется на выпуске полуфабрикатов, в том числе наггетсов и филе, для поставки в крупные федеральные торговые сети и предприятия общественного питания.

Объем частных инвестиций в реконструкцию и создание объекта составил 2,9 миллиарда рублей, за счёт чего было создано 200 новых рабочих мест.

В Подмосковье открылся новый завод по производству фермерских колбас

В городском округе Мытищи начала работу новая производственная площадка КФХ «Еремино поле».

Инвестиционный проект по созданию завода «Фермерские колбасы Подмосковья» мощностью до 3600 тонн колбасной продукции в год реализован с объёмом вложений свыше 500 миллионов рублей.

На предприятии создано 100 рабочих мест.

Производственный комплекс включает три объекта: производственный корпус площадью 2 641,3 кв. м, здание магазина и котельную. На территории завода также работают пекарня и кафе, где можно приобрести готовую продукцию.

На заводе «Саянмолоко» в Хакасии открыли новый цех

В Саяногорске состоялось открытие третьей линии розлива на крупнейшем молокозаводе Хакасии «Саянмолоко».

Новый цех оснащён современным оборудованием, включающим автомат для выдува ПЭТ-бутылки, униблок для стерилизации и розлива, а также этикетировочную машину. Производительность линии достигает до 6 тысяч упаковок продукции в час.

Инвестиции в создание цеха составили 300 миллионов рублей.

Компания активно выходит на рынки восточных регионов, налаживая поставки в Иркутскую область и Бурятию, где наблюдается дефицит качественной молочной продукции.

В перспективе «Саянмолоко» планирует строительство нового сырного цеха.

В Евпатории запустили новое мукомольное производство

Новое предприятие по изготовлению муки с мощностью до 150 тонн в сутки запущено в Евпатории в Крыму.

Оно разместилось на базе Евпаторийского элеватора, который специализировался на приеме, очистке, сушке, хранении и отгрузке зерновых и масличных культур. Отмечается, что производственная мощность элеватора достигает 250 тонн зерна в час, а объем хранения — 50 тысяч тонн.

Теперь мукомольное производство позволяет расширить функции элеватора: от хранения зерна до выпуска готовой продукции. В ассортимент вошла мука высшего и первого сорта.

В селе Тырыш РТ в отделении общества «Вахитово» открылась новая ферма

В Тарышском отделении общества «Вахитово» в Кукморском районе Татарии введена в эксплуатацию новая мегаферма, туда уже завезли животных.

Ферма состоит из двух коровников, рассчитанных на 500 голов каждый, и доильного зала.

Новая ферма обеспечит работой 15 человек.