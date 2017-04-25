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В Казани испытали самый большой в России конвертоплан

Конструкторы КНИТУ-КАИ за 9 месяцев «родили» самый большой в России конвертоплан. В КНИТУ-КАИ испытали в полноценном полете 70-килограммовый беспилотный конвертоплан. Ничего подобного в России до сих пор не делали. Впрочем, и за границей, где, казалось бы, уже несколько лет серийно выпускают пилотируемый гибрид самолета и вертолета — Osprey, это все еще экзотический вид летательного аппарата, который пока рискуют использовать только военные. Зачем он вообще нужен, выяснил корреспондент «БИЗНЕС Online», а заодно добыл видео испытаний.

Об испытаниях конвертоплана «БИЗНЕС Online» рассказали на кафедре конструкции и проектирования летательных аппаратов (КиПЛА) КНИТУ-КАИ. Научно-исследовательская работа (НИР) проходила под шифром «Аэробус-КНИТУ». Подчеркнем, что это не инициативная «хотелка» ученых авиационного университета — казанский вуз выбрал исполнителем заказчик со стороны, однако, кто это, не раскрывается.

Планер аппарата проработан спецами Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). За казанцами была вся начинка, математическое, программное обеспечение и, собственно, «обучение» аппарата полету. «Срок нам поставили невероятный: на разработку и постройку ушло всего 9 месяцев», — рассказывают на кафедре. А выбрали КНИТУ-КАИ потому, что он одним из первых в стране начал разрабатывать тематику беспилотных конвертопланов.


конвертоплан, казань,
  • Нет аватара Orchard
    25.04.1709:43:07

    Это что за ахинея? Какая-то игрушка на радиоуправлении. Если этот самый большой, то Ка-22 самый маленький значит тогда?

    #905639
    • Нет аватара treins
      25.04.1709:48:01

      Ка-22 винтокрыл

      #905641
    • krotozer krotozer
      25.04.1713:11:31

      Это — испытательная модель для отработки управления. На ней экспериментировать проще и дешевле, чем на полноразмерном аппарате. Тем более, что так убиваются сразу два зайца: можно разработать варианты для БПЛА и пассажирский. У них разные задачи и сферы применения.

      #905697
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