Дмитрий Клименко уехал из Москвы в тверскую деревню Покров и стал единственным ее обитателем.

Пять лет назад москвич Дмитрий Клименко уехал из Москвы вместе со своей любимой. Купил землю, построил ферму. Однажды жизнь поделилась на «до» и «после». Бандиты убили жену Дмитрия, а дом и хозяйство сожгли дотла. Сейчас фермер живет один. На ближайшие 15 километров рядом нет никого. В гостях у Клименко побывала корреспондент телеканала телеканал «МИР 24» Анна Деркач.

Его день начинается с погони за маленьким стадом овец. Где-то рядом бродят еще и гуси. Разведением мясной линдовской породы Дмитрий занимается пять лет. Возрождает забытый в России промысел.

«Еще в дореволюционные времена было несколько миллионов гусей поголовье в России. По-моему, до 50 миллионов доходило. А сейчас, по-моему, миллион. То есть в 50 раз сократилось», — указал Клименко.

В стаде пока восемь гусей. К зиме будет тысяча. Птенцов переселит в гусятник. Построил сам. Каждый отсек метр на метр рассчитан на 25 особей.

«Они сбиваются в стаи. Если их много, то они топчут нижних. И вот мы опытным путем установили, что 25 это оптимальное количество, когда они еще не топчут друг друга», — отметил фермер.

Во дворе топчет первую весеннюю траву лошадь по кличке Хурма. Она в отличие от гусей и овец — не скот, а домашнее животное. Ее Дмитрий спас от убоя. Хозяин хотел сдать на мясокомбинат.

«К нам пришел местный житель и говорит: лошадь покупать будете. Мы говорим: будем», — сказал Клименко.

Хурма любит внимание и овес. Но в его производстве не участвует. Обрабатывает землю Дмитрий на тракторе. В его владении 80 гектаров.

«Сажаем мы порядка 20-30 гектар овса. Сажаем однолетние травы и косим потом сено», — фермер Дмитрий Клименко.

Когда-то фермер хотел конструировать самолеты. Закончил факультет аэромеханики. Еще в институте потянуло на природу. Положил диплом на полку и уехал в тверскую глушь.

Всего 300 километров от Москвы и совершенно другая цивилизация. Убитые сельские дороги, бескрайние поля и на 25 километров вокруг ни души. Сюда от городского шума сбежал Дмитрий Клименко. Он единственный житель деревни Покров Тверской области.

В вымирающую деревню Дима приехал не один. Но это уже другая, трагическая история. Свою маленькую ферму он строил с любимой девушкой Еленой. Они познакомились в одном из туристических походов. Вместе путешествовали, поднимались на Эльбрус. А два года назад ее не стало.

После трагедии Дима с головой ушел в хозяйство. Не бросил то, о чем мечтали они вдвоем. Построил новый дом, вместе с фермерами из соседних деревень создал кооператив. Освоил горячее копчение.

«Куча людей мне говорят, что мы не умеем готовить гусей, мы не хотим готовить, мы хотим уже готовое», — посетовал фермер.

Многие считали, что он уедет. Не выдержит боли от потери. Но Дмитрий чувствует себя счастливым на этом островке одиночества. Просто у него такой характер. В своем поле он воин, пусть даже и один.

Фермерство в России — одна из развивающихся отраслей. Только в Пензенской области начинающие селяне в прошлом году создали 40 проектов.