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Авиация

Первый самолет МС-21 вышел из сборочного цеха

Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на авиационном заводе корпорации «Иркут». Об этом в четверг, 4 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По информации издания, МС-21 завершил очередной этап тестовых испытаний, и начался финальный этап подготовки к первому испытательному полету. Лайнер, заявленный как конкурент Boeing-737 MAX и Airbus A320neo, должен был подняться в воздух в феврале-марте 2017 года, однако срок был отодвинут.

В октябре 2016 стало известно, что на поддержку продаж МС-21 до 2025 года потребуется около 200 миллиардов рублей. Почти 100 миллиардов нужно в качестве субсидий лизинговым компаниям для того, чтобы они устанавливали на МС-21 конкурентоспособную процентную ставку, еще 75 миллиардов пойдет производителю лайнера на создание системы послепродажного техобслуживания и гарантию остаточной стоимости.

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 создается на смену устаревшим судам типа Ту-154. Воздушное судно способно взять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние полета — до пяти тысяч километров. В конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».

https://lenta.ru/news/2017/05/04/ms21/

МС-21
  • koshmar koshmar
    04.05.1705:38:08

    МС-21 Боингу и Аэробусу не конкурент, а аналог. Тут вопрос не только в технологиях, но и в экономике с логистикой. Если хотя бы половину внутреннего рынка до 2030 года освоят — будет уже хорошо.

    #908085
    • plus.google.comu0113920134711383727074 plus.google.comu0113920134711383727074
      04.05.1706:24:56

      При чем здесь доля рынка? Если его будут брать, да хотя бы отечественные компании, из-за лучших экономических показателей и рублевого лизинга гсс, это как называется, не конкуренция?

      #908092
  • SergeySeverny SergeySeverny
    04.05.1705:39:28

    На предстоящем предполетном этапе подготовки самолет ожидает первая заправка авиакеросином, прогон двигателей на разных режимах работы, предполетное тестирование работы всех бортовых систем, движение по рулежным дорожкам, разбег с торможением, разбег с отрывом передней стойки шасси и, наконец, взлет. Все заключительные этапы работ, включая первый испытательный полет, будут проводиться в режиме секретности. Средства массовой информации пока не планируется приглашать на первый полет. Публичная презентация будет организована позднее.

    Построенному опытному образцу со специальным оборудованием, которое фиксирует в полете сотни различных параметров, предстоит пройти полный комплекс летных испытаний. После завершения летных испытаний и получения сертификата типа (выдается Росавиацией) начнется серийное производство, поставка самолетов заказчику и их регулярная эксплуатация.

    Первым эксплуатантом самолетов МС-21 станет крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот». Первые поставки новых самолетов ожидаются в конце 2018 — начале 2019 года. Лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» заказала у «Иркута» 50 МС-21 для «Аэрофлота». Как сообщили «Известиям» в «Иркуте», корпорация уже сейчас обсуждает с заказчиком конкретные детали технического облика самолетов МС-21.

    — Согласуются параметры пассажирского салона, соответствующие стандартам авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» по обслуживанию пассажиров: выбор кресел бизнес- и экономкласса, гардеробов, кухонь, туалетных модулей, аварийно-спасательного оборудования. Также обсуждается опциональное оборудование, в частности системы развлечения пассажиров, — рассказал представитель «Иркута». — Проходят встречи со специалистами авиакомпании, отвечающими за качество обслуживания, пилотами, бортпроводниками, техниками. Также обсуждаются условия послепродажного обслуживания.

    Первый прототип МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney. В перспективе предусматривается альтернативная силовая установка — российский двигатель ПД-14.

    Справка «Известий"

    МС-21 — пассажирский самолет российского производства, который пока будет производиться в двух версиях: МС-21-200 (150 посадочных мест) и МС-21-300 (180 мест). Полномасштабные работы над МС-21 были развернуты в 2008 году с открытием госфинансирования. Интерес к самолету проявляют как российские, так и зарубежные авиакомпании. Портфель заказов на сегодня составляет 175 машин, по всем из них уже получены авансы.​​​​​​​

     http://izvestia.ru/news/696494 

    Отредактировано: SergeySeverny~05:42 04.05.17
    #908086
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    04.05.1706:50:04

    мда… нехилая такая поддержка… я б еще понял если бы эту поддержку направили на МС-21 с двигателями ПД… но они походу неизвестно когда будут готовы (хотя как сейчас помню репортаж в программе время (или вести?)ТРИ ГОДА назад в котором некий брюнет с усами с гордостью показывал ГОТОВЫЙ дигатель)

    а так получается господдержка американской корпорации PW…

    цитируя ВВП — «ну что сказать- молодцы…»

    #908097
    • igorborisov Борисов igorborisov Борисов
      04.05.1707:23:07

      Ну да, то, что практически всё остальное в самолёте отечественное, значения не имеет, только двигатели.

      Поддержка направлена на самолёт вообще, безотносительно к типу двигателей. ПД-14 уже на лётных испытаниях, то есть он уже есть и летает, пока в составе ЛЛ. Разработка полностью нового двигателя — это несколько сложнее и дольше, чем табуретку сделать. Доделают, сертифицируют — начнут ставить на самолёт, имейте терпение. Тем более, самолёт ещё не взлетел, а первые поставки планируется только через полтора-два года.

      Отредактировано: igorborisov Борисов~07:23 04.05.17
      #908101
      • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
        04.05.1707:37:26

        да на это собственно и вся надежда, что серийный выпуск МС сам собой сдвинется вправо (как это и происходит сейчас) а там и ПД подоспеет. и государство будет поддерживать таким образом не только авиа- но и двигателестроителей.

        а вообще конечно нашим чинушам от ВПК, ОАК и ОДК надо бы за свои слова отвечать. ну не можете дать результат — не говорите попусту… от этого и ожидания в обществе завышены и раздражение по поводу затягивания сроков сильны.

        #908102
        • igorborisov Борисов igorborisov Борисов
          04.05.1707:47:58

          Ещё раз — это вам не табуретку сделать на уроке труда. В случае разработки чего-то нового, особенно технически сложного, никогда нельзя быть полностью уверенным в сроках, всегда есть вероятность каких-то непредвиденных обстоятельств. Разработчики выдают ориентировочные сроки и далеко не всегда эти сроки могут быть соблюденты. Перезакладываться по срокам — плохо, работать на «даёшь самолёт к юбилею Октября!» — тоже.

          Поэтому нужно ко всему этому проще относиться, понимать, что делается очень серьёзная и очень сложная работа, что тут лучше перестраховаться и немного сдвинуть сроки, чем заниматься штурмовщиной и любой ценой в них укладываться.

          Отредактировано: igorborisov Борисов~07:48 04.05.17
          #908104
        • Нет аватара kuffa
          04.05.1708:49:00

          Вы видимо сделали вывод из текста, что 50 аэрофлотовских МС с движками PW поставят в 18-19 году? Посмотрите с какой скоростью развивалось производство SSJ — реально в серию он пошел только на четвертый год после начала выпуска, а на проектную мощность вышли только на 7 год. Собственно выводы о самолете делать еще рано, и в серию он пойдет еще не скоро. Сейчас его пару лет погоняют и с PW и с ПД — и реально серия только после этого пойдет.

          #908119
        • Sergio Buk Sergio Buk
          04.05.1708:54:32

          Изначально первые летные образцы планировались с импортными двигателями, т.к. у людей было понимние, что ПД-14 к тому времени не успеют испытать. Далее двигатели будут ставиться по желанию заказчика. В очередной раз поражаюсь широте ума «специалистов» самолетостроения из тырнетов, которые скрипят на тему того, что летные экземпляры оснащаются импортными двигателями. Нет, блин, не будем испытывать фюзеляж, пока не испытаем полностью и не сертифицируем ПД-14. А потом начнем опять писать про то, что сроки еще сдвинули, и могли бы испытать и на импортных. Борцуны всегда найдут к чему докопаться.

          #908123
      • Нет аватара mik88
        04.05.1708:48:30

        То что на ПЕРВЫЙ летный ставят Pratt & Whitney, на мой взгляд, вполне обоснованно. Сами посудите: абсолютно новый планер и туда ставить такие же абсолютно новые,не обкатанные двигуны, это уже на грани технического авантюризма. Испытают планер с надежными двигателями, доработают огрехи(а они будут обязательно), доиспытают двигатели, получат на все это хозяйство сертификаты. И будет нам счастье в этой сфере.

        #908118
    • Сера Бэб Сера Бэб
      04.05.1708:29:41

      Специалисты НАСА после Ваших опусов пошли массово вешаться из-за использования российских космических двигателей в своей космической программе))))))))))))))))

      Столько «специалистов» — вздохнуть нечем))

      #908113
    • Нет аватара Cinik
      04.05.1708:44:14

      нехилая такая поддержка

      Это поддержка предназначена не для разработки самолёта, а для его продвижения на рынке. Да, за это сейчас тоже приходится платить.

      Но фактически это перекладывание из одного кармана в другой. Компенсация государством процентов, уплачиваемых государственному же банку.

      #908117
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