Строительство «Южного города»
В Самарской области продолжается успешно развиваться масштабный проект комплексного развития территории под названием «Южный город». Строительство района идёт на левом берегу реки Самара, на границе Самары и Волжского района Самарской области.
В октябре 2014 года наш сайт уже рассказывал про этот проект, и пора посмотреть, как изменился «Южный город» за прошедшие 3 года!
Строительство «Южного города» началось в июне 2013 года, к настоящему моменту в районе построено 350 тысяч кв. метров жилья, а численность населения достигла 15 тысяч жителей.
1. Начало строительство 2-й очереди «Южного города», 2014 год:
2. 3. Вторая и третья очереди «Южного города», сентябрь 2016 года:
4. В центре 2-й очереди «Южного города» находится пешеходный бульвар:
5. 6. Прогулочная зона Арбат стала не только любимым местом отдыха жителей района:
7. Но и местом проведения различных праздников:
8. В центре прогулочной зоны расположен фонтан (ещё один фонтан есть в 1-й очереди):
10. 11. Забавный топиар в «Южном городе»:
11. Пересечение Николаевского проспекта и Преображенской улицы:
В «Южном городе» городе активно строятся социальные объекты:
10 сентября 2014 года открыт детский сад «Семицветик» на 250 мест с бассейном.
20 декабря 2016 года открыт детский сад «Лукоморье» на 300 мест с бассейном.
1 сентября 2017 года открылась школа на 1500 мест.
12. Новая школа и детский сад «Лукоморье» в 3-ей очереди «Южного города»:
14. Вход в здание осуществляется через турникеты по электронным карточкам и браслетам:
15. 16. Каждый класс в школе имеет свою собственную раздевалку:
17. 18. Школьные коридоры, ведущие учеников к знаниям:
19. А сколько в этой школе разных рекреаций! И такая:
27. 28. 29. 30. Спортивные залы:
31. 32. В школе есть своя фотостудия:
33. 34. И даже студия звукозаписи:
35. Школа имеет свою кухню и два обеденных зала на 202 и 255 мест:
38. 1 сентября эта замечательная школа распахнула свои двери для учеников, из которых 270 пошли в первые классы:
39. 28 декабря 2015 года в «Южном городе» открылся спортивный комплекс «Южный»:
40. Холл спортивного комплекса:
41. Тренажёры в универсальном спортивном зале:
42. Столы для настольного тенниса:
45. 25-метровый бассейн для взрослых:
47. 48. Сейчас в «Южном городе» идёт строительство ледового дворца:
49. Поликлиники на 250 посещений в смену и станции скорой помощи:
Строительство поликлиники планируется завершить до конца этого года, а ледового дворца — в 2018 году.
50. Начало строительство 5-й очереди «Южного города», ноябрь 2015 года:
51. Строительство 5-й очереди «Южного города», август 2017 года:
Обратите внимание — в «Южном городе» идёт строительство уже 3-го детского сада!
Если 1-я очередь «Южного города» застраивалась домами высотой 3−5 этажей, 2-я и 3-я очереди 7-ми и 9-ти этажными домами, то в 5-й очереди будут дома высотой от 7 до 16 этажей.
52. 53. Такой будет пятая очередь «Южного города» после завершения строительства:
54. «Южный город», вдали видно строящееся здание административно-офисного центра:
55. Река Подстепновка и строящийся храм в честь Святителя Николая Чудотворца:
Строительство «Южного города» продолжается, и в будущем году нас ждёт новый фотоотчёт!
Фотографии с сайтов southerncity.ru, taburent.ru и skyscrapercity.com, а также Нины Дюковой и Александра Жоголева
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