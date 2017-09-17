В Самарской области продолжается успешно развиваться масштабный проект комплексного развития территории под названием «Южный город». Строительство района идёт на левом берегу реки Самара, на границе Самары и Волжского района Самарской области.

В октябре 2014 года наш сайт уже рассказывал про этот проект, и пора посмотреть, как изменился «Южный город» за прошедшие 3 года!

+55 фото! (кликабельно)

Строительство «Южного города» началось в июне 2013 года, к настоящему моменту в районе построено 350 тысяч кв. метров жилья, а численность населения достигла 15 тысяч жителей.

1. Начало строительство 2-й очереди «Южного города», 2014 год:

2. 3. Вторая и третья очереди «Южного города», сентябрь 2016 года:

4. В центре 2-й очереди «Южного города» находится пешеходный бульвар:

5. 6. Прогулочная зона Арбат стала не только любимым местом отдыха жителей района:

7. Но и местом проведения различных праздников:

8. В центре прогулочной зоны расположен фонтан (ещё один фонтан есть в 1-й очереди):

9. Фонтан в центре Арбата:

10. 11. Забавный топиар в «Южном городе»:

11. Пересечение Николаевского проспекта и Преображенской улицы:

В «Южном городе» городе активно строятся социальные объекты:

10 сентября 2014 года открыт детский сад «Семицветик» на 250 мест с бассейном.

20 декабря 2016 года открыт детский сад «Лукоморье» на 300 мест с бассейном.

1 сентября 2017 года открылась школа на 1500 мест.

12. Новая школа и детский сад «Лукоморье» в 3-ей очереди «Южного города»:

13. Школа:

14. Вход в здание осуществляется через турникеты по электронным карточкам и браслетам:

15. 16. Каждый класс в школе имеет свою собственную раздевалку:

17. 18. Школьные коридоры, ведущие учеников к знаниям:

19. А сколько в этой школе разных рекреаций! И такая:

20. И такая:

21. И вот такая:

22. И даже такая!

23. Кабинет домоводства:

24. Кабинет рисования:

25. Кабинет музыки:

26. Кабинет физики:

27. 28. 29. 30. Спортивные залы:

31. 32. В школе есть своя фотостудия:

33. 34. И даже студия звукозаписи:

35. Школа имеет свою кухню и два обеденных зала на 202 и 255 мест:

36. Медицинский блок:

37. Актовый зал на 250 мест:

38. 1 сентября эта замечательная школа распахнула свои двери для учеников, из которых 270 пошли в первые классы:

39. 28 декабря 2015 года в «Южном городе» открылся спортивный комплекс «Южный»:

40. Холл спортивного комплекса:

41. Тренажёры в универсальном спортивном зале:

42. Столы для настольного тенниса:

43. Зал для бокса:

44. Зал для фитнеса и танцев:

45. 25-метровый бассейн для взрослых:

46. И бассейн для детей:

47. 48. Сейчас в «Южном городе» идёт строительство ледового дворца:

49. Поликлиники на 250 посещений в смену и станции скорой помощи:

Строительство поликлиники планируется завершить до конца этого года, а ледового дворца — в 2018 году.

50. Начало строительство 5-й очереди «Южного города», ноябрь 2015 года:

51. Строительство 5-й очереди «Южного города», август 2017 года:

Обратите внимание — в «Южном городе» идёт строительство уже 3-го детского сада!

Если 1-я очередь «Южного города» застраивалась домами высотой 3−5 этажей, 2-я и 3-я очереди 7-ми и 9-ти этажными домами, то в 5-й очереди будут дома высотой от 7 до 16 этажей.

52. 53. Такой будет пятая очередь «Южного города» после завершения строительства:

54. «Южный город», вдали видно строящееся здание административно-офисного центра:

55. Река Подстепновка и строящийся храм в честь Святителя Николая Чудотворца:

Строительство «Южного города» продолжается, и в будущем году нас ждёт новый фотоотчёт!

Фотографии с сайтов southerncity.ru , taburent.ru и skyscrapercity.com , а также Нины Дюковой и Александра Жоголева