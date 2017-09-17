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Города и сёла России

Строительство «Южного города»

В Самарской области продолжается успешно развиваться масштабный проект комплексного развития территории под названием «Южный город». Строительство района идёт на левом берегу реки Самара, на границе Самары и Волжского района Самарской области.

В октябре 2014 года наш сайт уже рассказывал про этот проект, и пора посмотреть, как изменился «Южный город» за прошедшие 3 года!

+55 фото! (кликабельно)

Строительство «Южного города» началось в июне 2013 года, к настоящему моменту в районе построено 350 тысяч кв. метров жилья, а численность населения достигла 15 тысяч жителей.

1. Начало строительство 2-й очереди «Южного города», 2014 год:

2. 3. Вторая и третья очереди «Южного города», сентябрь 2016 года:

4. В центре 2-й очереди «Южного города» находится пешеходный бульвар:

5. 6. Прогулочная зона Арбат стала не только любимым местом отдыха жителей района:

7. Но и местом проведения различных праздников:

8. В центре прогулочной зоны расположен фонтан (ещё один фонтан есть в 1-й очереди):

9. Фонтан в центре Арбата:

10. 11. Забавный топиар в «Южном городе»:

11. Пересечение Николаевского проспекта и Преображенской улицы:

В «Южном городе» городе активно строятся социальные объекты:

10 сентября 2014 года открыт детский сад «Семицветик» на 250 мест с бассейном.

20 декабря 2016 года открыт детский сад «Лукоморье» на 300 мест с бассейном.

1 сентября 2017 года открылась школа на 1500 мест.

12. Новая школа и детский сад «Лукоморье» в 3-ей очереди «Южного города»:

13. Школа:

14. Вход в здание осуществляется через турникеты по электронным карточкам и браслетам:

15. 16. Каждый класс в школе имеет свою собственную раздевалку:

17. 18. Школьные коридоры, ведущие учеников к знаниям:

19. А сколько в этой школе разных рекреаций! И такая:

20. И такая:

21. И вот такая:

22. И даже такая!

23. Кабинет домоводства:

24. Кабинет рисования:

25. Кабинет музыки:

26. Кабинет физики:

27. 28. 29. 30. Спортивные залы:

31. 32. В школе есть своя фотостудия:

33. 34. И даже студия звукозаписи:

35. Школа имеет свою кухню и два обеденных зала на 202 и 255 мест:

36. Медицинский блок:

37. Актовый зал на 250 мест:

38. 1 сентября эта замечательная школа распахнула свои двери для учеников, из которых 270 пошли в первые классы:

39. 28 декабря 2015 года в «Южном городе» открылся спортивный комплекс «Южный»:

40. Холл спортивного комплекса:

41. Тренажёры в универсальном спортивном зале:

42. Столы для настольного тенниса:

43. Зал для бокса:

44. Зал для фитнеса и танцев:

45. 25-метровый бассейн для взрослых:

46. И бассейн для детей:

47. 48. Сейчас в «Южном городе» идёт строительство ледового дворца:

49. Поликлиники на 250 посещений в смену и станции скорой помощи:

Строительство поликлиники планируется завершить до конца этого года, а ледового дворца — в 2018 году.

50. Начало строительство 5-й очереди «Южного города», ноябрь 2015 года:

51. Строительство 5-й очереди «Южного города», август 2017 года:

Обратите внимание — в «Южном городе» идёт строительство уже 3-го детского сада!

Если 1-я очередь «Южного города» застраивалась домами высотой 3−5 этажей, 2-я и 3-я очереди 7-ми и 9-ти этажными домами, то в 5-й очереди будут дома высотой от 7 до 16 этажей.

52. 53. Такой будет пятая очередь «Южного города» после завершения строительства:

54. «Южный город», вдали видно строящееся здание административно-офисного центра:

55. Река Подстепновка и строящийся храм в честь Святителя Николая Чудотворца:

Строительство «Южного города» продолжается, и в будущем году нас ждёт новый фотоотчёт!

Фотографии с сайтов southerncity.ru, taburent.ru и skyscrapercity.com, а также Нины Дюковой и Александра Жоголева


Самара, Южный город, жилищное строительство
  • Нет аватара treins
    17.09.1720:04:34

    Можно ведь при желании строить человеческое жилье эконом класса, а не жуткие муравейники.

    #954996
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • A_SEVER A_SEVER
      17.09.1722:10:37

      Какое-то все однообразное и непривлекательное
      У всех вкусы разные, раз квартиры покупают — значит людям нравится.    

      #955042
    • PolarBear PolarBear
      17.09.1722:39:43

      Какое-то все однообразное и непривлекательное. Делали бы как Urban Group.

      Это Вы не видели самарского «Кошелька» — микрорайон Крутые ключи, он же Кошелев-проект. Вот уж где действительно убожество. Натуральное гетто какое-то.

      #955051
  • exhausted1987 exhausted1987
    17.09.1720:35:08

    Люблю такие новости-фотоотчеты. Позитифф.

    Автору+++

    #955008
  • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
    17.09.1720:35:25

    спасибо за обзор     + закончились    

    а насколько этот микрорайон удален от основного города?

    по поводу транспорта (ж/д или автобусы)

    Отредактировано: Евгений Беспалов~20:36 17.09.17
    #955009
    • A_SEVER A_SEVER
      17.09.1722:02:23

      а насколько этот микрорайон удален от основного города?
      На заглавном фото в верхней части кадра идёт дорога — это граница Самары.
      по поводу транспорта
      Как я понимаю, пока только маршрутки.

      #955037
      • PolarBear PolarBear
        17.09.1722:46:09

        На заглавном фото в верхней части кадра идёт дорога — это граница Самары.

        Это не граница г. Самары, а Южное шоссе, проходящее по территории Волжского района (пригородный районе не входящий в состав г.Самары), где и расположен Южный город. Именно по этой причине никаких муниципальных городских маршрутов с Южным городом нет.

        #955055
        • A_SEVER A_SEVER
          17.09.1723:07:51

          Это не граница г. Самары, а Южное шоссе
          Это не Южное шоссе, а Утевская улица.    

          А Южное шоссе видно на 50-й и 54-й фотографиях.

          Я хоть и москвич, но в пространстве довольно хорошо ориентируюсь!    

          #955062
  • Andzej O'KamRupi
    17.09.1722:36:14

    Минск напомнило. Вроде все удобно и продуманно, а такая тоска и совковая безнадега… Опять муравейники, хоть и современные. Где парковки? Подземные? Дай Бог. Ведь если стоит 10 этажный муравейник то считайте как минимум одна квартира это одна машина, где их парковать? Машина вешь упрямая и наглая, если ей не дашь ее собственное место она залезет на детскую площадку, газон, дорогу, тротуар и т. д.

    Весь новый район на отшибе где-то. Связь с «материком» как держать? Нужна хорошая транспортная составляющая. Кто ее оплатит? Едем далее, комерческая площадь где? Опять как в совке, где-то один комплекс в которм все вместе и сразу? А как же уютная кафешка на углу? или пивная со свежим пивом? Ресторанчики с летними террасами? Магазинчики с деликатесами или морепродуктами?

    Все это просто более качественно и цветасто сделанное советское архитектурное наследие для масс. Еще бы рядом завод какой и все, закрытая конгломерация, самодостаточная экосистема обезличенных масс. Даже забора не надо, люди сами не покидают зону. Очень печально…

    Отредактировано: Andzej O'KamRupi~23:22 17.09.17
    #955049
    • pallman pallman
      17.09.1723:02:08

      Все так!

      Вот у нас строится комплекс

      Коробки свыше 30-ти этажей, по 600 квартир в доме. А парковки по меркам советского союза — 17 машиномест вокруг дома. Прям бесит жлобство властей и проектировщиков. Одно дело — точечная городская застройка, там земля дорогая, но тут-то — в поле строительство, земли много, стот недорого. Похоже на какой то чиновичьий заговор. Игнорирование очевидных потребностей. Вот где на моей фотке разместить 600 машин зимой — это ребус. Никакого подземного паркинга там не будет разумеется.

      #955060
      • Andzej O'KamRupi
        17.09.1723:13:12

        Это все не от бездарности архитекторов или бестолковом планировании. Вся беда в отношении к людям, совковое, массово-утилитарное. Ведь если достояние людей вырсатет то люди прогрессивные и успешные будут переселЯться в малоэтажное жилье в черте города либо в живописных его частях. А в эти коробки будет переселяться социальный элемент менее удачливый и состоятельный. Отсюда будет ускоренно формироваться гетто-образные поселения со всеми присущими им отвратительными повадками и социальными поведениями. «Местные» «с нашего района» и т. д. и т. п. В любом большом городе уже есть такие.

        #955063
  • 95_Region 95_Region
    17.09.1722:38:37

    ну вот сколько еще будут плодить эти высотные помойки? когда уже закончится совок в голах градостроителей? даже в маленькой европе с высокой плотностью населения строят невысокое жилье, а у нас в самой большой стране загоняют 15к жителей в клочок земли 1×1 км

    #955050
    • Комментарий удален
    • A_SEVER A_SEVER
      17.09.1723:17:42

      ну вот сколько еще будут плодить эти высотные помойки?
      Специально для любителей малоэтажных домов на противоположном конце Самары с 2010 года строят жилой комплекс «Крутые ключи»:

      Ну как, Вам нравится?    

      Отредактировано: A_SEVER~23:28 17.09.17
      #955064
      • Andzej O'KamRupi
        17.09.1723:31:41

        Гораздо лучше, НО все же надо двигаться к собственным домам. С приватным «задним двором» с приватной парковкой у парадного входа. Вопрос земли не стоит, мы в России, стране, где вопрос земли не может стоять в принципе. Разве что только ее освоения.

        #955067
        • anton DeMoore anton DeMoore
          17.09.1723:42:07

          Плохо в теме земли разбираетесь. Вся суть в том, что на первый взгляд земли у нас много, а на деле места для комфортного проживания 30-50%. Но эти же земли, это площадка для развития сельского хозяйства.

          #955069
      • box320 box320
        17.09.1723:47:42

        Адок. Птицефабрика. Автомобиль, дорога, место на жердочке в курятнике. Звиздец.

        #955070
  • Нет аватара treins
    17.09.1722:51:20

    Лучшие жилые районы строит Экодолье сразу в нескольких регионах

    #955057
  • Нет аватара treins
    17.09.1722:52:08

    Отредактировано: treins~22:53 17.09.17
    #955058
  • Нет аватара treins
    17.09.1722:52:37

    Отредактировано: treins~22:53 17.09.17
    #955059
  • Нет аватара avtbox1
    17.09.1723:24:47

    Чего вы все причитаете!!!

    Мол «совок», «совок"

    А за границей всё одноетажное, растянутое разбросанное. Чтоб добраться к школе магазину, садику машина нужна. Или жди автобус полчаса, час.

    Многоэтажное строительство удобно и комфортно! И не дорого!

    #955065
    • Нет аватара treins
      17.09.1723:41:35

      Лучше автобус подождать, но жить на земле. При грамотной застройки никаких проблем с ОТ нет, смотри окраины Лондона с таунхаусами.

      Отредактировано: treins~23:50 17.09.17
      #955068
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    17.09.1723:30:32

    Строится Россия!!! И как строится! На загляденье, тем кто любит Россию, и на зависть и бессильную злобу её врагам!

    Новости «+"

    #955066
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