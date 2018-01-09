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Транспорт и логистика

На улице Станиславского в Ростове начали укладывать рельсы

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По сообщению в группе Вконтакте «Ростовский Городской Транспорт» в Ростове-на-Дону, на улице Станиславского начали укладывать рельсы. Укладка рельс началась в районе Театрального проспекта.

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Напомним, что реконструкция улицы Станиславского идет около года. Реконструкция этой улицы назревала давно, но откладывалась из-за дороговизны и огромного объема работ. Улица Станиславского проходит через весь, так называемый, Старый Ростов, являясь одной из самых колоритных улиц города. На этой улице множество дореволюционных построек, многие из которых, строились без фундамента, и сегодня находится в плачевном состоянии. В таком же состоянии там была и дорога, и трамвайная линия — одна из важнейших трамвайных линий города. Несколько лет назад, власти даже собиралось демонтировать линию, и пустить там низкопольные автобусы. Но, здравый смысл взял верх, и сегодня одна из любимейших ростовчанами улиц подвергается полной реконструкции.

Помимо укладки нового трамвайного пути, на улице заменят дорожное покрытие. Изначально по проекту реконструкции планировалась укладка плитки, но позже было принято решение уложить асфальт, так как смета значительно выросла, из-за огромного количество неучтенных коммуникаций, которые пришлось перекладывать. Работы по реконструкции улицы задержали еще и проведенные на улице арехеологические раскопки, так как в ходе работ были обнаружены артефакты, представляющие интерес для археологов и историков.

Помимо прочего, на улице будет заменено освещение, а все коммуникации, кроме контактной сети трамвая, уйдут под землю. На Станиславского будет устроена, давно необходимая здесь, ливневая канализация.


Ростов-на-Дону, трамваи, city star, станиславского
  • Нет аватара TexHapb
    09.01.1819:59:06

    Судя по виду этой улицы, ее нужно снести и построить заново, уж больно все ветхое

    #994983
    • rvk rvk
      09.01.1820:10:32

      Судя по виду этой улицы, ее нужно снести и построить заново, уж больно все ветхое

      Это недалеко от истины. Но не так просто.

      #994993
      • Нет аватара nav
        09.01.1820:16:38

        Прямо как у нас, в Краснодаре, в каждой такой холупе по 100500 человек прописано, попробуй тронь    

        #994997
        • rvk rvk
          09.01.1820:19:07

          Опять же недалеко от истины. И именно потому, что ожидают сноса и расселения. Не понимая, что таким образом снос как раз отодвигают.

          Все-таки я надеюсь, что будет принята грамотная концепция реконструкции, что можно сохранить — нужно сохранить, что нельзя, нужно снести и сделать там скверы, кафе, места отдыха.

          #994998
      • A_SEVER A_SEVER
        09.01.1820:24:21

        Первое фото находка для украинских СМИ — темень, старые дома, перекопанная улица с кривыми рельсами и старая четвёрка.

        Можно с этим фото сделать демотиватор «Ростов готов к чемпионату мира»!    

        #995000
        • Нет аватара commodore
          09.01.1823:05:13

          Станиславский, взглянув на фото улицы имени себя, воскликнул бы: Не верю!

          #995062
          • A_SEVER A_SEVER
            09.01.1823:10:51

            Станиславский, взглянув на фото улицы имени себя
            Я эту улицу сегодня посмотрел в панорамах Яндекса — до сих пор в лёгком шоке.    

            #995067
            • rvk rvk
              09.01.1823:12:31

              Ты в панорамах посмотрел, а я там регулярно ездил    

              #995069
              • A_SEVER A_SEVER
                09.01.1823:24:04

                Я в Ростове был всего один раз, ещё во времена СССР.

                Теперь хоть на фотографиях увидел.

                #995071
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    • rvk rvk
      09.01.1821:40:26

      На дороге зло это автомобиль. А при грамотном планировании трамвай один из лучших видов общественного транспорта.

      #995028
      • pallman pallman
        10.01.1811:14:06

        Я сравнивал автобус и трамвай. Автомобиль — отдельная тема. Его никак не исключить из жизни нашей. А трамвай можно. И заменить его на быстрые и мобильные автобусы.

        #995161
        • rvk rvk
          10.01.1811:34:40

          Его никак не исключить из жизни нашей

          Его легко исключить. Нужно просто сделать нормальный ОТ, ввести платную стоянку и платный въезд в центр, то есть сделать то, что давно делают во всем мире. Автомобиль нужен для поездок за город. В городе есть ОТ. Включая трамвай.

          #995168
          • pallman pallman
            10.01.1814:44:03

            Я не вижу чем электротранспорт лучше автобуса и зачем держать эти парки электротранспорта. Частным его не сделаешь никак. Зависимость от путей и проводов жуткая. Убыточность страшная.

            #995212
            • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
              10.01.1815:01:43

              Я не вижу чем электротранспорт лучше автобуса

              Ну посмотрите на Строгинскую сеть, на 13-й и 17-й маршруты, где трамваи на выделенках летают мимо стоящих в пробках автобусов и автомобилей.

              Частным его не сделаешь никак

              А в Петербурге (точнее — в ТКК) не знают и продолжают работы, получая новые «Чижики».

              Отредактировано: alex-in-lj.livejournal.com~15:03 10.01.18
              #995218
            • rvk rvk
              10.01.1816:18:30

              чем электротранспорт лучше автобуса и зачем держать эти парки электротранспорта.

              при правильной организации, можно и автобус, но тогда его линию так же делают выделенной. Поэтому для автомобилиста это не лучше. Трамвай не лучше и не хуже. Он для одних условий, а автобус для других. Нужны оба.

              #995239
      • Комментарий удален
    • Саша Рошка Саша Рошка
      09.01.1822:23:59

      Не согласен. Трамвай имеет ряд преимуществ. Я сам до какой то поры считал трамвай пережитком. Но не всё так однозначно.

      #995040
      • pallman pallman
        10.01.1811:04:23

        А мы меня точно правильно прочитали? Я не против трамвая. Я против трамвая посреди автомобильной дороги. И у нас в города, слава богу, потихоньку такое «чудо» устраняют.

        Например какие преимущества у такого трамвая? Вы видел какие работы проводятся при замене рельс? Грунт вынимается на глубину 1 метр. На всей протяженности меняются столбы, провода. Мороки — много.

        Дорога вдоль рельс непригодна для езды на автомобиле. Это сплошные кочки и ямы.

        Если трамвай встал на остановке, то встали и все автомобили — пробка.

        Если трамвай сломался — затор.

        Если ДТП какое на дороге, то трамвай тоже встал. А автобус объедет по встречке или обочине.

        Трамвай едет и громыхает так, что стены дрожат и посуда звенит в серванте.

        Если авто поворачивает налево, то трамвай стоит и ждет когда все повернут. Долго получается он будет ехать улицу с 10-тью поворотами налево.

        Кто минусовал, тот не жил на дороге с трамваем. Особенно с трамваем посреди дороги.

        Отредактировано: pallman~11:12 10.01.18
        #995155
        • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
          10.01.1815:08:47

          Если трамвай сломался — затор.

          А по ПДД эти авто, что создают затор из-за стоящего трамвая, ездить не пробовали?

          А автобус объедет по встречке или обочине.

          В Москве видел случаи, когда из-за ДТП автобусы стояли вместе с троллейбусами (хотя автобусы могли попробовать по встречке, через двойную сплошную, объехать). Видимо, не всем охота писать объяснительные по поводу нарушений ПДД.

          Если авто поворачивает налево, то трамвай стоит и ждет когда все повернут.

          Это решается разметкой и карами за её нарушение. Ничто не мешает не делать карман для левого поворота на трамвайных путях. Равно как ничто не мешает нарисовать сплошную по бокам от рельс и повесить над перекрёстком камеру, снимающую нарушителей. Обилие «писем счастья» большинству нарушителей мозги промывает.

          Отредактировано: alex-in-lj.livejournal.com~15:09 10.01.18
          #995221
          • pallman pallman
            10.01.1816:14:17

            А по ПДД эти авто, что создают затор из-за стоящего трамвая, ездить не пробовали?

            не переходите на персоналии. Вы не знаете как я езжу. А езжу я как раз по правилам.

            И в правилах записано, что поворачивать налево надо именно с трамвайных путей. И какие тут карманы когда трамвайные пути посредине я не понимаю. Похоже на утопическую фантазию типа «абы что написать». И причем тут сплошные тоже непонятно. Что, вообще налево никак из-за трамвая? Жестко. Хорошо, что не вы у руля ГИБДД

            #995237
            • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
              10.01.1816:36:29

              какие тут карманы когда трамвайные пути посредине я не понимаю

              Вот именно — не понимаете. Потому, что речь не про карманы, а про то, что никто не запрещает нарисовать сплошную, нарисовать сужения и карманы для левых поворотов.

              вообще налево никак из-за трамвая?

              Не «налево никак», а хотите налево — стойте, ждите своей очереди и не мешайте общественному транспорту ехать прямо.

              #995245
        • Нет аватара Сергей40
          10.01.1816:17:54

          На дороге никто и не живёт, по дорогам ездят. Причины у заторов на дорогах совсем другие.

          #995238
      • pallman pallman
        10.01.1811:24:02

        а еще я не написал, что трамвай может встать по многим причинам. На улице Рождественская в городе Нижний Новгород, где я работал и наблюдал все это, не было ни дня, что бы трамвай не встал из-за припаркованных автомобилей. Дорога узкая, две небольшие нестандартные полосы в одном направлении, неправильно припарковался или большие габариты (как у Волги), то все, трамвай встал и дальше не едет. А ведь его ждут! Я как-то 40 минут его ждал, плюнул и пошел на дальнюю остановку на автобус. Трамвай высаживает пассажиров, все на нервах.

        Этот маразм продолжался несколько лет пока таки не отказались от трамвая на этой улице. Сделали из нее почти пешеходку, отремонтировали и она стала более проездной и более пешеходной.

        #995165
        • Нет аватара Ego
          10.01.1814:17:17

          Не согласен. В Нижнем из района Сормово на работу на машзавод ездил постоянно. Машины в пробках, а мы с ветерком гоняли. Вопрос шума и перегораживания трамваем дороги — это вопрос технического состояния и полотна, и трамвая. Полотно не менялось со времен царя-гороха. Рельсы трамвайные делают из самой дешёвой стали, которой не хватает твердости — от чего появляются волны. Причем эти рельсы из-за дешевизны ещё и короткие, поэтому много стыков. Всё это порождает шум. Трамваи перегораживают движение как правило из-за того что сходят с рельс, из-за изношенного полотна или технического состояния подвижного состава. При исключении ТЕХНИЧЕСКИХ пробелов уверен, что вы забудете о том, что трамвай перегородил движение. ВСЕ ПРОБКИ в городе в подавлящей массе случаев из-за автомашин — постоянные дтп, которые перегораживают дорогу. От машин шум стоит ещё похлеще. Надоели уже реально те кто ездят на машинах по одному/двое по утрам. Ещё от ваших машин дышать приходится через противогаз. Там где машины, там грязь на дорогах и вечная каша зимой. Хватит уже вешать и винить во всемобщественный транспорт. И да, если делать автодорогу нормально — по ГОСТУ, то придется укладывать пирог метр и более, если конечно не хотите чтобы асфальт сходил вместе со снегом и ездить по колее. Трамвайная дорога куда дешевле получится, чем автодорога.

          Отредактировано: Ego~16:10 10.01.18
          #995209
          • pallman pallman
            10.01.1814:50:29

            Вы меня ВООБЩЕ не услышали и поленились прочитать. Я не за машины. Я против их. Я за автобусы вместо трамваем посреди дороги. И опять же, вы совсем неправильно все прочитали. Я не против трамвая в Сормово, я сам жил на Варе и ездил на трамвае. Это решение — супер полезное! Тут ветка идет по грунтовке в стороне от дороги и никак не вредит другому транспорту, а только ДОПОЛНЯЕТ его! Это — правильное решение! Такому трамваю — ДА!

            И вы пишете дальше про фантастику. Кабы если бы у нас делали на совесть, кабы рельсы хорошие и т. д. Это все кабы и мечты. А реалии во всех городах такие, что трамвай громыхает как консервная банка и качает его из стороны в сторону.

            Сломался трамвай и все, вот тебе пробка на Бекетова, Белинке, Пискунова и т. д. Список можете продолжить сами.

            #995213
    • Владимир Кашкин Владимир Кашкин
      10.01.1814:42:00

      Этот «пережиток» ещё всех нас переживёт…)

      #995211
  • Нет аватара ruan1d10t
    09.01.1820:50:43

    Трамвайные рельсы по улице прокладывают на деревянных шпалах? Это нормально?

    #995010
    • Нет аватара Grave
      09.01.1822:05:12

      а что в этом такого? в чем настороженность?

      #995033
      • Андрей Мельник Андрей Мельник
        10.01.1801:09:26

        Это старая технология!!! «Благодаря» такой схеме укладки, дорога быстро приходит в упадок и требует ремонта. ДАВНО уже существует технология «безшумного трамвая». Да, она дороже старой, но дальнейшая эксплуатация компенсирует с лихвой ВСЕ затраты!!! НО…нашим диЛеХтАрам — управленцам выгоднее «святой» дорогущий ремонт! Ежегодный желательно… Эта технология на много лучше! Видел подобную(лучше), когда жил во Львове! Дорога живёт долго, трамвай не гремит!https://www.youtube.com/watch?v=uG5wTtOc4x8Your text to link here…

        Отредактировано: Андрей Мельник~01:18 10.01.18
        #995100
        • Нет аватара Grave
          10.01.1803:36:05

          Технология действительно старая, но я бы не сказал что она не заслуживает существования, при качественном производстве работ все служит достаточно долго, причем шпалы все равно будут закрываться бетонными плитами. Причем креозотная шпала служит без проблем до 30 лет.

          Да и потом предположу что материалы для укладки трамвайного пути по «европейской» технологии у нас в стране пока не производятся или производятся в недостаточных объемах, а покупать за границей не рентабельно.

          В Петербурге есть такая технология www.youtube.com/watch?v=tY37NaSEyn8

          Отредактировано: Grave~03:44 10.01.18
          #995110
          • pallman pallman
            10.01.1811:18:59

            причем шпалы все равно будут закрываться бетонными плитами. Причем креозотная шпала служит без проблем до 30 лет.

            Вы же понимаете, что через месяц уже по этим плитам ездить становится невозможно. Минус одна полоса для движения сразу.

            #995163
            • rvk rvk
              10.01.1811:43:33

              Минус одна полоса для движения сразу.

              УКстати, в Ростове на ряде улиц сузили проезжую часть. Раньше там было две полосы, теперь одна. Движение и было и осталось односторонним. Так вот, пропускная способность улиц не изменилась. Даже лучше стало. Знаешь почему? Да потому что перестали парковать автомобили у обочины, она полоса все равно была занята припаркованными автомобилями.

              И еще, есть в Ростове ул. Максима Горького, там сравнительно недавно так же заменили рельсы, и там так же бетонные плиты уложены. Прошло несколько лет после открытия улицы, все прекрасно, наличие рельс даже не особо заметно.

              Но я вообще за то что бы автомобили убрать со Станиславского.

              #995173
              • pallman pallman
                10.01.1814:52:12

                А у нас не так. На узких все равно паркуются (ибо больше негде от слова НУНЕГДЕПРОСТО) и дороги превращаются в реверсивные. Со временем ГАИшники такие делают односторонними. Это хоть как-то спасает.

                #995214
                • rvk rvk
                  10.01.1816:20:43

                  На узких все равно паркуются

                  там не получится припарковаться, так сразу перегораживается весь поток.

                  ибо больше негде от слова НУНЕГДЕПРОСТО
                  Вот если негде, то автомобиль остается дома, и едешь на ОТ.

                  #995241
              • MarkII 1 MarkII 1
                10.01.1815:14:43

                Давно видно ты не ездил по Горького… как ставили машины по обочинам так и ставят. Наш город спасет только многоярусные парковки и эвакуаторы.

                #995224
                • rvk rvk
                  10.01.1816:36:29

                  ты не ездил по Горького… как ставили машины по обочинам так и ставят

                  Я не говорил про Горького что там не ставят машины. Я говорил про Соборный и Газетный, где сузили проезжую часть. Там не ставят машины на обочинах, ибо просто перекроют движение сразу.

                  #995244
        • pallman pallman
          10.01.1811:18:06

          Да что тут вообще говорить…

          Я вообще против трамвая посреди автомобильной дороги. И у нас в города, слава богу, потихоньку такое «творение советского союза» устраняют и демонтируют рельсы потихоньку. Быстро этого не сделать, ибо общественное мнение. Ибо вон сколько минусующих.

          Вот, Например, какие преимущества у трамвая посредине проезжей части? При замене рельс Грунт вынимается на глубину 1 метр. На всей протяженности меняются столбы, провода. Мороки — много. Денег на много больше тратиться, чем просто на смену асфальта

          Дорога вдоль рельс непригодна для езды на автомобиле. Это сплошные кочки и ямы.

          Если трамвай встал на остановке, то встали и все автомобили — пробка.

          Если трамвай сломался — затор.

          Если ДТП какое на дороге, то трамвай тоже встал. А автобус объедет по встречке или обочине.

          Трамвай едет и громыхает так, что стены дрожат и посуда звенит в серванте.

          Если авто поворачивает налево, то трамвай стоит и ждет когда все повернут. Долго получается он будет ехать улицу с 10-тью поворотами налево.

          Кто минусовал, тот не жил на дороге с трамваем. Особенно с трамваем посреди дороги.

          #995162
          • rvk rvk
            10.01.1811:36:49

            И у нас в города, слава богу, потихоньку такое «творение советского союза» устраняют и демонтируют рельсы потихоньку

            Во всем мире восстанавливают в у нас убирают. Мы конечно же умнее)))

            Дело в том, что можно построить любую дорогу, но автомобилей все равно будет больше. Поэтому надо не трамвай убирать, а автомобили.

            #995169
            • pallman pallman
              10.01.1814:55:49

              Вы что-то автомобили за уши притянули. Я про них ничего не говорил. Я сравнил автобусы с трамваем, который едет по маршруту автобуса и в том месте, где может проехать автобус. Автобус дешевле. И с точки зрения строительства дороги и обслуживания. Одно только электричество развести по всему маршруту сколько денег стоит. Рельсы положить. Электротранспорт не отдашь в частные руки. Ибо такое никому и не надо. Это — убыточное предприятие.

              Во всем мире не тупо строят трамвайные пути, а считают деньги. Может где-то трамвай и дешевле. Можете привести пример где построили и по какой причине именно трамвай, а не автомобильный транспорт?

              #995215
              • rvk rvk
                10.01.1816:33:50

                Я сравнил автобусы с трамваем, который едет по маршруту автобуса

                Только автобус проедет не везде, где проедет трамвай. Линия трамвая может прокладываться как по дорогам, так и без них. Вот в чем смысл трамвая, его фишка. Проложили линию, и на 30 лет забыли про ремонт.

                У нас трамвай даже по Станиславского линия, идет в таких местах, где автобусы не проедут, там узкие улочки, иногда он идет там где вообще нет дорог, пересекает круговые перекрестки насквозь, и т. д. Так маршрут автобуса не проложишь. Только по пробкам, по центральным улицам, где лишний автобус будет тем же автомобилистам мешать.

                Еще раз. Не может автобус заменить трамвай, как и трамвай не может заменить автобус. В городе должны быть все виды Общественного транспорта.

                #995243
          • rvk rvk
            10.01.1811:39:20

            Кто минусовал, тот не жил на дороге с трамваем.

            Кстати, я прожил полтора года в Ростове на улице Закруткина с трамваем. Ничего страшного нет. Даже грохот, который кстати лишь следствие старой техники, а сегодня там уже ходят новенькие трамваи, так вот, даже грохот не замечаешь буквально через две недели.

            #995171
            • pallman pallman
              10.01.1815:00:16

              Приезжайте пожить на станцию Варя в Нижний Новгород. Там стрелка трамвайная. Если вы знаете как проехать 4 рельсовых ответвления без звука, то вы претендуете на мировое изобретение    

              А я тут 20 лет прожил.

              А еще я прожил на другой улице, где трамвай проходил в 10 метрах от домов. Реально колеблется весь дом. Трясется в нем ВСЕ! И это 5-ти этажка. Мне больно думать что творится в цокольных этажах там.

              Вы, как многие тут, скажете, что, мол, рельсы надо правильные, технологии надо соблюдать, скоростной режим. Но жителям улицы Бекетова от этих слов совсем не легче. От автобусов там вибраций нет.

              #995217
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    10.01.1806:06:39

    трущобы натуральные… и да — деревянные шпалы там в тему… 19 век, однако рулит…

    #995117
    • MarkII 1 MarkII 1
      10.01.1815:16:05

      это ты еще нашу «Говрянку» не видел. это сгоревший квартал в центре города… у нас еще 4 таких есть

      #995225
  • Нет аватара Bart
    10.01.1807:00:23

    Изначально предполагалось, что реконструкция улицы Станиславского будет закончена до конца 2017-го года. Но в итоге этот ремонт попал в список главных разочарований Ростова-2017

     http://www.donnews.ru/Sty...tavili-nas-krasnet--_1897 

    #995119
    • rvk rvk
      10.01.1807:21:07

      Изначально предполагалось, что реконструкция улицы Станиславского будет закончена до конца 2017-го года

      Да. Но я же написал, задержали археологические раскопки, плюс неучтенные коммуникации.

      #995121
    • MarkII 1 MarkII 1
      10.01.1815:19:40

      там археологи копались очень долго. и не хотели уходить. ценные пески однако

      #995228
  • Евгений Коптев Евгений Коптев
    10.01.1808:19:31

    В СПб сначала вырывают яму с метр глубиной (если не больше), делают правильную отсыпку, делают железобетонную подушку, а уж потом кладут рельсы.

    Улицу с таким видом только под снос.

    Отредактировано: Евгений Коптев~08:19 10.01.18
    #995123
    • Андрей Хворых Андрей Хворых
      10.01.1809:50:58

      Улицу с таким видом только под снос

      Задайте любимому поисковику два вопроса:

      1. Eекатерининский дворец после войны фото.(спойлер: проще снести)

      2. Екатерининский дворец сегодня фото. (вопрос: Все еще хотите снести?)

      Вот «снести» надо то строение, которое облицовано вент.фасадом на втором фото.

      Если эти дома отреставрировать, а улицу сделать пешеходно-трамвайной, то получится хорошая достопримечательность города. Куда в первую очередь пойдут гулять сами ростовчане. Если не будет автомобилей там, то улица получится тихой и уютной. По хорошо уложенным рельсам, с небольшой скоростью даже старые трамваи довольно тихо передвигаются. Но судя по первому фото, этого не будет, там сделан парковочный карман (кстати, 100% будут умные люди, кто будет там криво ставить свою машину, перекрывать движение трамваев). А очень жаль.

      Отредактировано: Андрей Хворых~10:12 10.01.18
      #995137
      • rvk rvk
        10.01.1810:28:06

        Действительно жаль, я тоже сразу говорил что улицу надо делать пешеходной. К сожалению власти не готовы ограничивать автолюбителей. Хотя она была в таком убитом состоянии что особого движения по ней не было и раньше, а год мы уже вообще без нее живем и ничего.

        #995145
      • pallman pallman
        10.01.1811:37:40

        У нас так и сделали. Найдите в поиске улица Рождественская Нижний Новгород.

        Я писал выше:

        трамвай может встать по многим причинам. На улице Рождественская в городе Нижний Новгород, где я работал и наблюдал все это, не было ни дня, что бы трамвай не встал из-за припаркованных автомобилей. Дорога узкая, две небольшие нестандартные полосы в одном направлении, неправильно припарковался или большие габариты (как у Волги), то все, трамвай встал и дальше не едет. А ведь его ждут! Я как-то 40 минут его ждал, плюнул и пошел на дальнюю остановку на автобус. Трамвай высаживает пассажиров, все на нервах.

        Этот маразм продолжался несколько лет пока таки не отказались от трамвая на этой улице. Сделали из нее отменную пешеходку, отремонтировали и она стала более проездной и более пешеходной. Облагородили, окультурили, подлатали. И теперь — это вторая улица по достопримечательности. А до этого (из за трамвая!!!) по ней даже нельзя было туристов водить. Дорожка узкая, плотность движения высокая, машин натыкано везде, порой даже на пешеходке. А сейчас — красота!

        #995170
        • Андрей Хворых Андрей Хворых
          10.01.1812:06:27

          Вот как раз пример того что автомобиль (особенно тот, которому разрешено останавливаться) и трамвай на одной дороге не уживутся. Правда в вашем повествовании оказался виноватым трамвай, а не мешающие его проезду автомобили… Каждый день наблюдаю менее катастрофичную картину (Москва, Холодильный переулок), но тоже доказывающую плохую совместимость этих видов транспорта. Трамвай должен ходить обособленно. Связка трамвай+пешеход тоже не фонтан, но если это сделает более рациональный маршрут трамвая, то почему бы и нет? Но все должно быть продумано и просчитано.

          #995176
          • pallman pallman
            10.01.1815:05:35

            Вы знаете, я не в пользу автомобиля пишу. Если бы оставили только трамвай и убрали автополосу, то тоже было бы решение. Вы правильно пишете, я именно доношу мысль, что автомобиль и трамвай вместе плохо уживаются. И это в том числе и экономические причины. Там, где проедет автобус, должен ходить автобус. Нутром чувствую, что это — намного дешевле. Автобус можно отдать в частные руки. Трамвай никто не возьмет. Ибо дорого содержать. Провода — это очень дорого. Полотно под рельсы — это очень дорого. Да и исходная стоимость трамвая больше, чем автобус ГАЗ NEXT.

            #995220
            • Андрей Хворых Андрей Хворых
              10.01.1815:36:36

              Вы знаете, я не в пользу автомобиля пишу.
              В принципе я это понял, формулировка была несколько сбивающая. Но это частности.

              Нутром чувствую, что это — намного дешевле.
              Конечно. Точных цифр не знаю, но по-моему современный ЛИАЗ стоит в районе 7 млн.руб (+/-). Цен на трамваи у меня тоже нет. Но здесь недавно была статья «Уралвагонзавод выиграл тендер на поставку 21 вагона в Коломну» в которой сказано что «Сумма контракта — 430,5», т. е. 20,5 млн за вагон. Но Газель Некст стоит еще дешевле, около 2 млн. и это не повод заменять ими ЛИАЗы и трамваи на загруженных маршрутах, особенно в часы пик. В оправдание трамвая предположу что трамвай «живет» дольше, пример тому это Татра Т3 (да и не только), которым уже по 30-40 лет, а они до сих пор на на ходу, во многих городах они не экзотика, автобусы которым 30-40 лет уже давно большая редкость в более менее крупных городах их нет, вдобавок трамваи могут ходить в составе из двух вагонов, что очень важно в часы пик, автобусы так не могут.

              Автобус можно отдать в частные руки. Трамвай никто не возьмет.

              «Первая ласточка», вернее «Чижик», вот-вот «полетит» в Питере, там как раз частная контора реконструирует пути и вреде как уже закупила подвижной состав из «белорусских» трехсекционников. Но там, к сожалению какие-то проволОчки.

              #995232
    • Нет аватара adlik
      10.01.1811:25:11

      Тогда придется значительную часть города снести, а также часть Краснодара и части других городов юга России

      #995166
  • shigorin shigorin
    10.01.1815:00:05

    И опять страшное количество псевдограмотных лишних запятых:

    через весь, так называемый, Старый Ростов

    построек, многие из которых, строились без фундамента, и сегодня

    лет назад, власти

    Но, здравый смысл взял верх, и сегодня

    трамвайного пути, на улице

    выросла, из-за

    устроена, давно необходимая здесь, ливневая

    Ром, каждая из процитированных запятых является лишней по правилам русского языка. Пожалуйста, убери их -- пример _очень_ плохой и заразный.

    А за Ростов и ростовчан -- рад!

    #995216
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