На улице Станиславского в Ростове начали укладывать рельсы

По сообщению в группе Вконтакте «Ростовский Городской Транспорт» в Ростове-на-Дону, на улице Станиславского начали укладывать рельсы. Укладка рельс началась в районе Театрального проспекта.





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Напомним, что реконструкция улицы Станиславского идет около года. Реконструкция этой улицы назревала давно, но откладывалась из-за дороговизны и огромного объема работ. Улица Станиславского проходит через весь, так называемый, Старый Ростов, являясь одной из самых колоритных улиц города. На этой улице множество дореволюционных построек, многие из которых, строились без фундамента, и сегодня находится в плачевном состоянии. В таком же состоянии там была и дорога, и трамвайная линия — одна из важнейших трамвайных линий города. Несколько лет назад, власти даже собиралось демонтировать линию, и пустить там низкопольные автобусы. Но, здравый смысл взял верх, и сегодня одна из любимейших ростовчанами улиц подвергается полной реконструкции.

Помимо укладки нового трамвайного пути, на улице заменят дорожное покрытие. Изначально по проекту реконструкции планировалась укладка плитки, но позже было принято решение уложить асфальт, так как смета значительно выросла, из-за огромного количество неучтенных коммуникаций, которые пришлось перекладывать. Работы по реконструкции улицы задержали еще и проведенные на улице арехеологические раскопки, так как в ходе работ были обнаружены артефакты, представляющие интерес для археологов и историков.

Помимо прочего, на улице будет заменено освещение, а все коммуникации, кроме контактной сети трамвая, уйдут под землю. На Станиславского будет устроена, давно необходимая здесь, ливневая канализация.