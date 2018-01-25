Уфимское предприятие ОДК приступило к изготовлению узлов двигателя ВК-2500

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех приступила к производству на уфимском предприятии ОДК-УМПО узлов вертолетных турбовальных двигателей ВК-2500.

Уфимское моторостроительное производственное объединение участвует в работе по выпуску компонентов вертолётного двигателя ВК-2500 для большинства вертолётов «Ми» и «Ка». Узлы двигателя производятся в кооперации с другими заводами ОДК. За ОДК-УМПО по составу кооперации закреплено более 900 деталей и сборочных единиц ВК-2500.

ОДК ранее обеспечила постановку ВК-2500 на производство в России. До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки изделий. С целью организации производства в России ВК-2500 полностью из российских комплектующих на территории «ОДК-Климов» был построен новый конструкторско-производственный комплекс, а также организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга.

В настоящее время на ОДК-УМПО создается ресурсная база и технологическая платформа для организации конкурентоспособного серийного производства, ориентированного на выпуск деталей и сборочных единиц (ДСЕ) вертолетных двигателей. Выход на проектную мощность предполагает 300 моторокомплектов в год.

Основная работа сосредоточится в производственно-технологических центрах (ПТЦ). Они проектируются с учетом лучших мировых практик, с использованием принципов бережливого производства, оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь будут функционировать свыше 300 единиц основного оборудования, в том числе — с числовым программным управлением. Предусматриваются реконструкция имеющихся зданий и сооружений площадью более 30 тысяч кв. м, прокладка новых и модернизация существующих инженерных сетей, организация новых рабочих мест. Основная нагрузка по изготовлению узлов турбины и сопловых аппаратов ВК-2500 ляжет на ПТЦ № 185. Здесь уже завершены строительно-монтажные работы, введена в эксплуатацию большая часть оборудования, начато освоение ДСЕ.

Ранее на ОДК-УМПО был спроектирован и построен уникальный испытательный стенд для определения расходных характеристик сопловых аппаратов двигателя ВК-2500. Это — единственная в России установка, которая позволяет определять расходные характеристики сопловых аппаратов четырех ступеней в размерности до 550 мм. Запуск стенда состоялся в декабре 2015 года.

ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В сравнении с ним это — более современный, более технологичный двигатель. Преимуществами ВК-2500 являются высокая топливная экономичность, повышенные мощностные характеристики, применение современной системы автоматического управления. Это, в частности, дает принципиально новые возможности при эксплуатации вертолетов в высокогорных районах и районах с жарким климатом.