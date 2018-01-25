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Производство

Уфимское предприятие ОДК приступило к изготовлению узлов двигателя ВК-2500

  •  © rostec.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех приступила к производству на уфимском предприятии ОДК-УМПО узлов вертолетных турбовальных двигателей ВК-2500.

Уфимское моторостроительное производственное объединение участвует в работе по выпуску компонентов вертолётного двигателя ВК-2500 для большинства вертолётов «Ми» и «Ка». Узлы двигателя производятся в кооперации с другими заводами ОДК. За ОДК-УМПО по составу кооперации закреплено более 900 деталей и сборочных единиц ВК-2500.

ОДК ранее обеспечила постановку ВК-2500 на производство в России. До этого в страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки изделий. С целью организации производства в России ВК-2500 полностью из российских комплектующих на территории «ОДК-Климов» был построен новый конструкторско-производственный комплекс, а также организована широкая производственная кооперация предприятий холдинга.

  •  © rostec.ru

В настоящее время на ОДК-УМПО создается ресурсная база и технологическая платформа для организации конкурентоспособного серийного производства, ориентированного на выпуск деталей и сборочных единиц (ДСЕ) вертолетных двигателей. Выход на проектную мощность предполагает 300 моторокомплектов в год.

Основная работа сосредоточится в производственно-технологических центрах (ПТЦ). Они проектируются с учетом лучших мировых практик, с использованием принципов бережливого производства, оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь будут функционировать свыше 300 единиц основного оборудования, в том числе — с числовым программным управлением. Предусматриваются реконструкция имеющихся зданий и сооружений площадью более 30 тысяч кв. м, прокладка новых и модернизация существующих инженерных сетей, организация новых рабочих мест. Основная нагрузка по изготовлению узлов турбины и сопловых аппаратов ВК-2500 ляжет на ПТЦ № 185. Здесь уже завершены строительно-монтажные работы, введена в эксплуатацию большая часть оборудования, начато освоение ДСЕ.

Ранее на ОДК-УМПО был спроектирован и построен уникальный испытательный стенд для определения расходных характеристик сопловых аппаратов двигателя ВК-2500. Это — единственная в России установка, которая позволяет определять расходные характеристики сопловых аппаратов четырех ступеней в размерности до 550 мм. Запуск стенда состоялся в декабре 2015 года.

ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В сравнении с ним это — более современный, более технологичный двигатель. Преимуществами ВК-2500 являются высокая топливная экономичность, повышенные мощностные характеристики, применение современной системы автоматического управления. Это, в частности, дает принципиально новые возможности при эксплуатации вертолетов в высокогорных районах и районах с жарким климатом.

http://rostec.ru/news/4522055

двигателестроение, Ростех, импортозамещение
  • Нет аватара Инженер2015
    25.01.1822:31:25

       

    ВК-2500 создан на замену вертолетному двигателю ТВ3-117. В сравнении с ним это — более современный, более технологичный двигатель

    Какие именно конструктивные приемущества имеет ВК 2500 перед украинским двигателем?

    #1000962
    • Нет аватара Strompok
      25.01.1823:53:31

      Был сюжет, кого-то из конструкторского корпуса. Сказали, что сами по себе решения у украинцев очень грамотные, но обслуживать его невозможно. Так понял, что особый упор модернизации сделали на наш опыт боевой эксплуатации.

      #1000977
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        26.01.1800:29:29

        решения у украинцев очень грамотные

        Что за украинские решения? Что ТВ3-117, что ВК-2500, как модификация ТВ3-117, разработаны на «Климове».

        #1000987
        • Нет аватара Strompok
          26.01.1800:33:00

          Я не сильно шарю в этой теме, так запомнилось.

          #1000988
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      26.01.1800:35:33

      ТВ3-117 не украинский двигатель, он тоже климовский, просто серийно производился украинским заводом.

      #1000989
  • Нет аватара Евгений Медвежонков
    26.01.1807:48:54

    Ну, как не болела, померла. Выходим на серийный выпуск. Привет Запорожью. Не только потеряли российский рынок, но и конкурента нехилого вырастили уже на мировом рынке.

    Отредактировано: Евгений Медвежонков~07:49 26.01.18
    #1001018
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      26.01.1809:41:38

      Это — да… Ремоторизация всех летающих за бугром Ми и Ка на ВК-2500 вполне возможна.

      #1001039
    • Нет аватара elron
      26.01.1809:44:00

      по слухам, хохлы продали всю документацию китайцам да и многие спецы уже не в скакляндии, а в Харбине.

      #1001040
  • Нет аватара vlTepes
    26.01.1809:40:14

    Выход на проектную мощность предполагает 300 моторокомплектов в год.

    Это всего на 150 вертолетов в год. Нужно минимум 500. Иначе получается, все еще придется на Украине покупать для гражданских версий.

    •  © 3dtoday.ru

    Отредактировано: vlTepes~09:43 26.01.18
    #1001038
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