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Фотофакты

ЗРАК «Панцирь-М» на МРК «Шквал»

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» на готовящемся к спуску малом ракетном корабле «Шквал» — третьем корабле проекта 22800 «Каракурт».

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Фото Curious и azlok с сайта forums.airbase.ru

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Пелла, МРК, 22800, Шквал, ЗРАК, Панцирь-М
  • Нет аватара Инженер2015
    02.05.1822:37:34

    а что если ракета с другой стороны корабля подлетает, не с той на которой уствлен панцирь?

    #1031954
    • A_SEVER A_SEVER
      02.05.1822:39:42

      а что если ракета с другой стороны корабля подлетает
      Корабль маневрирует так, чтобы цель была в зоне поражения.

      #1031957
      • Нет аватара Инженер2015
        02.05.1822:41:26

        разве подлетное время вражеской ракеты позволяет развернуть корабль хотя бы на 90 градусов?

        #1031959
        • A_SEVER A_SEVER
          02.05.1822:50:39

          хотя бы на 90 градусов?
          Для стрельбы и 30 градусов достаточно, а может и меньше.

          #1031963
    • exhausted1987 exhausted1987
      02.05.1822:43:52

      Спереди 76мм АУ, считается неплохим средством против ПКР.

      А так, ракеты не мгновенно телепортируются к кораблю, есть время на манёвр и постановку помех.

      #1031960
  • exhausted1987 exhausted1987
    02.05.1822:48:52

    Круто, как и обещали — с третьего корабля серии! По ПВО уже лучше, чем 21631, получается.

    #1031962
    • A_SEVER A_SEVER
      02.05.1822:52:22

      ПВО уже лучше, чем 21631
      Осталось это проверить на практике.    

      #1031965
      • Soviet Assault Soviet Assault
        02.05.1823:02:44

        Панцири уже проверили в Дамаске, эффективность поражает!

        #1031972
        • A_SEVER A_SEVER
          02.05.1823:05:39

          Панцири уже проверили в Дамаске
          Морской и сухопутный комплекс работают в разных условиях.

          #1031975
      • exhausted1987 exhausted1987
        02.05.1823:03:11

        Проверят на испытаниях.    

        #1031973
        • A_SEVER A_SEVER
          02.05.1823:06:04

          Проверят на испытаниях.
          Разумеется.

          #1031976
  • Нет аватара Strompok
    02.05.1823:27:37

    Ничего не шарю в этой отрасли человеческой деятельности. Но, внешне вполне себе мимимишная посудина. Да и кусачая к тому же.

    #1031980
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