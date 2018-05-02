ЗРАК «Панцирь-М» на МРК «Шквал»
Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» на готовящемся к спуску малом ракетном корабле «Шквал» — третьем корабле проекта 22800 «Каракурт».
Фото Curious и azlok с сайта forums.airbase.ru
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02.05.1822:37:34
02.05.1822:39:42 Корабль маневрирует так, чтобы цель была в зоне поражения.
02.05.1822:41:26
02.05.1822:50:39 Для стрельбы и 30 градусов достаточно, а может и меньше.
02.05.1822:43:52
02.05.1822:48:52
02.05.1822:52:22 Осталось это проверить на практике.
02.05.1823:02:44
02.05.1823:05:39 Морской и сухопутный комплекс работают в разных условиях.
02.05.1823:03:11
02.05.1823:06:04 Разумеется.
02.05.1823:27:37