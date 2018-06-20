На заводе МиГ в Луховицах идёт подготовка к выпуску гражданского самолёта Ил-114-300

В 2019 году в подмосковных Луховицах будет собран первый опытный образец турбовинтового пассажирского самолёта Ил-114-300. Сообщает «Радио 1» со ссылкой на заместителя технического директора ПАО «ОАК» Игоря Богуславского.

«На заводе АО «РСК «МиГ» идёт подготовка к выпуску гражданского самолёта Ил-114-300. Модель сейчас ставится на производство. Это версия Ил-114-100, переработанная с учётом требований компании для региональных перевозчиков», — рассказал Богуславский.

Проект реализуется в рамках программы по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

19 июня 2018 г. Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на нынешний год. Поправками предлагается направить 2,2 миллиарда рублей — на доработку самолёта Ил-114. До 2025 года на программу производства Ил-114-300 планируется выделить из бюджета около 50 млрд рублей.

Пассажирский самолёт Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, он является модернизированной версией турбовинтового самолёта Ил-114. По сравнению с Ил-114 дальность полёта с максимальным числом пассажиров будет увеличена до 1900 км. Производить самолёт будут отечественных авиапредприятиях.