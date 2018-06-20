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Авиация

На заводе МиГ в Луховицах идёт подготовка к выпуску гражданского самолёта Ил-114-300

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В 2019 году в подмосковных Луховицах будет собран первый опытный образец турбовинтового пассажирского самолёта Ил-114-300. Сообщает «Радио 1» со ссылкой на заместителя технического директора ПАО «ОАК» Игоря Богуславского.

«На заводе АО «РСК «МиГ» идёт подготовка к выпуску гражданского самолёта Ил-114-300. Модель сейчас ставится на производство. Это версия Ил-114-100, переработанная с учётом требований компании для региональных перевозчиков», — рассказал Богуславский.

Проект реализуется в рамках программы по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

19 июня 2018 г. Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на нынешний год. Поправками предлагается направить 2,2 миллиарда рублей — на доработку самолёта Ил-114. До 2025 года на программу производства Ил-114-300 планируется выделить из бюджета около 50 млрд рублей.

Пассажирский самолёт Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, он является модернизированной версией турбовинтового самолёта Ил-114. По сравнению с Ил-114 дальность полёта с максимальным числом пассажиров будет увеличена до 1900 км. Производить самолёт будут отечественных авиапредприятиях.

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http://aviation21.ru/pervyj-opytnyj-il-114-300-budet-sobran-v-luxovicax-v-2019-godu/

Ил-114, авиация, Московская область, Луховицы
  • maxim947 maxim947
    20.06.1809:59:17

    Поясните, а зачем он нужен, учитывая наличие SSJ-100 который на 75 мест?

    Хотя все-таки, сильно разные самолеты… Значит нужен))

    Отредактировано: maxim947~10:03 20.06.18
    #1046025
    • Arsenic Arsenic
      20.06.1810:32:36

      Разные классы, ил-114 меньше, и может взлетать с грунтовки.

      Вообще турбовинтовые самолеты самые экономичные, но ценой скорости (500 всего), даже для региональника это мало, но для местных линий норм.

      Отредактировано: Arsenic~10:34 20.06.18
      #1046035
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    • Нет аватара Антон СПб
      20.06.1813:05:04

      Подскажите, пожалуйста — у Вас есть факты, указывающие на то, что в 2019-ом в Луховицах никак нельзя собрать первый опытный образец Ил-114-300 ?

      Если есть, поделитесь, пожалуйста.

      Я конечно сам к оглашаемым срокам всегда отношусь с некоторой долей скепсиса. Если бы было заявление о том, что «построим авианосец к 2021 году», я бы тоже так же отнёсся. Но по поводу 114-го, честно — хотелось бы узнать почему Вы так уверены, что этого никак не может случится?

      #1046087
      • Andzej O'KamRupi
        20.06.1813:57:02

        Он будет в 2019. Его из советского задела достроят. Авионика, двигатели наши. Кстате только двигатель и может стать задержкой. Сколько довелось слышать испытания на ИЛ76 ЛЛ шли успешно, но что-то давно не было никаких официальных новостей о ходе испытаний. Хотя может это и хорошая новость.

        Я думаю в 2019 будет из старого задела с новой авионикой и двигателем. Это не совсем тот ил114-100 что планируется в серии, но все же очень большой шаг вперед.

        #1046113
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