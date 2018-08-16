Состоялась выкатка Ту-22М3М

Церемония выкатки и передачи модернизированного самолета на этап наземных и летных испытаний состоялась на КАЗ имени Горбунова.

Здесь же состоялась церемония выкатки и передачи модернизированного самолета на этап наземных и летных испытаний. Ожидается, что Ту-22М3М поднимется в воздух в третьем квартале этого года.

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М с изменяемой геометрией крыла является модернизацией Ту-22М3, созданного еще в 70-х годах прошлого века. Отличием нового самолета является то, что на нем установлен комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементарной базе. Отмечается, что за счет замены 80 процентов БРЭО удалось повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом. Кроме того, упростилось его техническое обслуживание и предполетная подготовка.

Бортовое радиоэлектронное оборудование модернизированного бомбардировщика унифицировано с аналогичными системами Ту-160М.

Минобороны России заказало модернизацию около 30 бомбардировщиков Ту-22М3 до версии Ту-22М3М в 2012 году. Ведомство получит глубоко модернизированный ракетоносец после завершения заводских испытаний.