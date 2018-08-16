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Авиация

Состоялась выкатка Ту-22М3М

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Церемония выкатки и передачи модернизированного самолета на этап наземных и летных испытаний состоялась на КАЗ имени Горбунова.

Здесь же состоялась церемония выкатки и передачи модернизированного самолета на этап наземных и летных испытаний. Ожидается, что Ту-22М3М поднимется в воздух в третьем квартале этого года.

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М с изменяемой геометрией крыла является модернизацией Ту-22М3, созданного еще в 70-х годах прошлого века. Отличием нового самолета является то, что на нем установлен комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементарной базе. Отмечается, что за счет замены 80 процентов БРЭО удалось повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом. Кроме того, упростилось его техническое обслуживание и предполетная подготовка.

Бортовое радиоэлектронное оборудование модернизированного бомбардировщика унифицировано с аналогичными системами Ту-160М.

Минобороны России заказало модернизацию около 30 бомбардировщиков Ту-22М3 до версии Ту-22М3М в 2012 году. Ведомство получит глубоко модернизированный ракетоносец после завершения заводских испытаний.

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https://www.tatar-inform.ru/news/2018/08/16/622939/

Авиация, ВКС, Ту-22М, Ту-22М3М
  • alex4spb alex4spb
    16.08.1812:07:18

    Вау! Круто!        

    неужели с новыми НК-32-02?

    #1060641
  • A_SEVER A_SEVER
    16.08.1812:09:34

    Новость 2012 года — В Рязани лётчики осваивают новейший Ту-22М3М

    Всё новое — хорошо забытое старое.    

    Отредактировано: A_SEVER~12:12 16.08.18
    #1060643
    • Гвардеец Гвардеец
      16.08.1812:38:41

      Ты без шпилек не можешь   

      и упустил суть

      Отличием нового самолета является то, что на нем установлен комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементарной базе.   

      Отредактировано: Гвардеец~12:40 16.08.18
      #1060653
      • Нет аватара seregin-s1
        16.08.1812:53:26

        А до этого не на отечественной было?

        #1060657
    • Нет аватара vlTepes
      16.08.1812:56:57

      Новость 2012 года

      Тю. Так та новость про установку СВП-24 Гефеста.

      А тут реальная модернизация должна быть, хотя что именно выкатили сегодня — непонятно.

      #1060660
      • A_SEVER A_SEVER
        16.08.1813:00:15

        что именно выкатили сегодня — непонятно
        Второй экземпляр Ту-22М3М.

        #1060662
        • Нет аватара vlTepes
          16.08.1813:20:31

          Второй экземпляр Ту-22М3М.

          А как тогда назовут модернизацию с НК-32 и новым вооружением (Х-32, Кинжал)?

          Ту-22М3М2?

             

          #1060668
          • alex4spb alex4spb
            16.08.1813:55:54

            Ту-22М3М2?
            очень даже может быть    

            #1060687
          • A_SEVER A_SEVER
            16.08.1815:58:01

            А как тогда назовут модернизацию с НК-32 и новым вооружением
            Чередовать букву М и цифру 3 можно до бесконечности!    

            #1060761
  • Нет аватара seregin-s1
    16.08.1813:06:43

    Лично я очень рад новости, ещё и как житель Казани! Верой и смекалкой, вопреки и благодаря полетим!

    #1060666
  • Нет аватара igest
    16.08.1815:55:00

    Вы похоже одно из главных изменений не заметили — см. горбинка на носу! Если там штанга дозаправки, то его боевой радиус увеличиваеться кратно!

    #1060759
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