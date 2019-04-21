Корвет «Гремящий» вышел на ходовые испытания
Сегодня корвет «Гремящий» (головной корабль проекта 20385) покинул акваторию судостроительного завода «Северная верфь» и вышел в Финский залив на ходовые испытания. Корабль заложен в Санкт-Петербурге 1 февраля 2012 года и спущен на воду 30 июня 2017 года, проект разработан ЦМКБ «Алмаз».
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 2300 т.
Главные размерения: длина — 115.1 м, ширина — 14 м, осадка — 5 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 99 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
1х8 ПУ УКСК РК «Калибр»
4х4 ПУ ЗРК «Редут» (16 ЗУР 9М96)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
2 гранатомёта ДП-64
1 вертолёт Ка-27
21.04.1911:20:13
21.04.1914:25:06