Корвет «Гремящий» вышел на ходовые испытания

Сегодня корвет «Гремящий» (головной корабль проекта 20385) покинул акваторию судостроительного завода «Северная верфь» и вышел в Финский залив на ходовые испытания. Корабль заложен в Санкт-Петербурге 1 февраля 2012 года и спущен на воду 30 июня 2017 года, проект разработан ЦМКБ «Алмаз».

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 2300 т.

Главные размерения: длина — 115.1 м, ширина — 14 м, осадка — 5 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 99 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

1х8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х4 ПУ ЗРК «Редут» (16 ЗУР 9М96)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

2 гранатомёта ДП-64

1 вертолёт Ка-27