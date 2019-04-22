В Омске разработали новые системы хранения данных на Эльбрусах и ПО для них

Руководитель компании «Промобит» Максим Копосов рассказал о разработках компании из Омска — новых системах хранения данных BITBLAZE Syrius 8000 на самых мощных серийных российских 8-ядерных процессорах «Эльбрус-8С1», платах BITBLAZE омской разработки и еще одной новинке — программном обеспечение KFS, недавно созданном на предприятии.

"KFS — специализированное программное обеспечение для организации гибкого, надежного, масштабируемого распределенного хранения данных. Отличительными чертами продукта являются простота использования, надежность, легкость масштабирования, возможность совместной работы в одном кластере хранения систем архитектуры Эльбрус и x86. Последнее позволяет осуществлять плавный переход на российское оборудование на любом этапе жизненного цикла информационных систем, использующих данное хранилище. Решение подходит для организации хранения больших объемов информации: Big Data («Большие данные»), данных видеонаблюдения и видеопроизводства, данных медицинских, геофизических и иных видов исследований, данных цифровых фабрик будущего; для использования в облачных инфраструктурах ЦОД. Перечисленные особенности позволяют строить решения, отвечающие задачам национального проекта «Цифровая экономика», — прокомментировал Максим Копосов.

Разработка является реальным шагом на пути к импортозамещению: подобные системы рассчитаны на внедрение в организациях, где необходима безопасность информации. По мнению регионального министра промышленности, сегодня в Омске, с учетом разворачивающихся программ диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, имеются серьезные возможности для совместных проектов ИТ-разработчиков с потенциальными производственными площадками.