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Информационные технологии

В Омске разработали новые системы хранения данных на Эльбрусах и ПО для них

  •  © sm-news.ru

Руководитель компании «Промобит» Максим Копосов рассказал о разработках компании из Омска — новых системах хранения данных BITBLAZE Syrius 8000 на самых мощных серийных российских 8-ядерных процессорах «Эльбрус-8С1», платах BITBLAZE омской разработки и еще одной новинке — программном обеспечение KFS, недавно созданном на предприятии.

"KFS — специализированное программное обеспечение для организации гибкого, надежного, масштабируемого распределенного хранения данных. Отличительными чертами продукта являются простота использования, надежность, легкость масштабирования, возможность совместной работы в одном кластере хранения систем архитектуры Эльбрус и x86. Последнее позволяет осуществлять плавный переход на российское оборудование на любом этапе жизненного цикла информационных систем, использующих данное хранилище. Решение подходит для организации хранения больших объемов информации: Big Data («Большие данные»), данных видеонаблюдения и видеопроизводства, данных медицинских, геофизических и иных видов исследований, данных цифровых фабрик будущего; для использования в облачных инфраструктурах ЦОД. Перечисленные особенности позволяют строить решения, отвечающие задачам национального проекта «Цифровая экономика», — прокомментировал Максим Копосов.

Разработка является реальным шагом на пути к импортозамещению: подобные системы рассчитаны на внедрение в организациях, где необходима безопасность информации. По мнению регионального министра промышленности, сегодня в Омске, с учетом разворачивающихся программ диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, имеются серьезные возможности для совместных проектов ИТ-разработчиков с потенциальными производственными площадками.

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https://sm-news.ru/v-omske-razrabotali-programmnoe-obespechenie-dlya-rossijskix-sistem-xraneniya-dannyx-4224/

Омск, информационные технологии, импортозамещение, Промобит, Эльбрус
  • Нет аватара Захарка
    22.04.1923:22:47

    Вижу запись про Эльбрус — по привычке ставлю плюс    .

    Известно ли, когда Эльбрус 8СВ начнут устанавливать? Его ведь уже допилили до нужной кондиции.

    #1124159
    • shigorin shigorin
      22.04.1923:59:33

      Пока инженерки, как понимаю. Хотя вроде уже дышат, надо бы напроситься…

      PS: а про KFS Максим в более узком кругу рассказывал ещё в начале весны :-) Его ещё хором убеждали, что стоит анонсировать пошире. Рад знакомству с ним, и вообще ребята отличные, руки у них что надо и головы тоже.

      #1124164
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