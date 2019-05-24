На заводе двигателей «КАМАЗа» локализовано производство шестерен для двигателя Р6

Производство деталей для новой рядной шестёрки полностью локализовано на заводе двигателей. Теперь и шестерни для Р6 обрабатываются на «движках» — новый участок по их обработке организован в цехе 201.

«Р6 — на все сто процентов наш, камазовский. Теперь локализовано и производство шестерён. Поковки для них мы получаем с кузнечного завода, а обрабатываем на трёх станках: токарных EMAG и зубофрезерном Liebherr», — сообщил начальник бюро зубчатых деталей Алмаз Шакиров.

Теперь и шестерни — производство новой рядной «шестёрки» наконец полностью локализовано на заводе двигателей.

Участок с новыми станками появился в марте. На них производится пять видов шестерён, которые используются в газораспределительном механизме, коленчатом и распределительном валах, приводе насоса и других узлах двигателя Р6. Проектная производительность оборудования — до 35 тыс. деталей в год. С сентября планируется ежемесячно выпускать по 200 двигателей с новыми шестернями.

Вместе с тем, в процессе освоения остаётся ряд позиций, которые пока не вышли на этап серийного производства. Но уже в мае на участке ждут четвёртый станок твёрдого точения фирмы EMAG. Его появление позволит расширить линейку выпускаемых шестерён и повысить уровень качества обрабатываемых деталей.