Обзор: в марте 2019 в России открылось 17 предприятий агропрома
В марте открылось 17 новых предприятий агропрома, из нах 12 сравнительно крупных. Инвесторы особенно порадовали вводом новых тепличных комплексов — их введено 5 общей площадью более 43 га.
В Ингушетии открылся агрокомплекс по производству томатов
Соглашение о строительстве в Ингушетии промышленного тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей площадью 20 га было заключено на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.
На данный момент ведутся работы по посадке томатов сортов «Манар» и «Черри» на площади 10 га. Технология предусматривает выращивание овощей (огурцов и томатов) в лотках с безгрунтовым кокосовым субстратом и подачей питательного раствора компьютеризированной системой.
Общая стоимость проекта составляет 4,8 млрд рублей
Инвестпроект позволит трудоустроить более 200 человек.
В Тверской области ввели в строй еще один объект свинокомплекса «Дмитрогорский бекон»
Крупнейший сельхозпроизводитель и инвестор Конаковского района Тверской области — группа компаний «Агропромкомплектация» ввела в в эксплуатацию хрячник свинокомплекса «Дмитрогорский бекон».
Как сообщает отдел общественных связей и коммуникаций ГК «Агропромкомплектация», недавно на новый объект были перевезены животные со старого хрячника. На сегодняшний день в свинокомплексе находится 36 хряков пород «Ландрас», «Дюрок» и «Йоркшир».
Первый в Коми тепличный комплекс пятого поколения запущен в тестовую эксплуатацию
Тепличный комплекс «Сосногорский» площадью 11 га запущен в Республике Коми в тестовую эксплуатацию. Это первый в регионе комплекс современных теплиц пятого поколения.
Инвестиции порядка 3,5 млрд рублей
«Молвест» ввел новую линию по производству и упаковке сыров на заводе в Воронежской области
Молочный холдинг «Молвест» (основной бренд — «Вкуснотеево») запустил на сырзаводе в Калачеевском районе Воронежской области линию по производству и упаковке сыров.
Теперь предприятие сможет выпускать не только традиционные сорта сыра, как, например, «Российский» и «Калачеевский», но и такие, как «Гауда», «Эмменталлер» и другие.
Оборудование позволит формовать продукт двумя способами — насыпью и пластом. С помощью новых мощностей производительность Калачеевского завода планируется увеличить примерно на 10 тонн в сутки.
В Северной Осетии запустили новое производство утиного мяса
Новое промышленное производство утиного мяса в регионе запустили в конце 2018 года, а первые поставки продукции в торговые точки могут начаться уже в ближайшее месяцы. У предприятия имеются контракты поставки с крупными федеральными сетями. Уже ведутся пуско-наладочные работы цеха по забою птицы.
ООО «Диг — Арт» базируется в Ирафском районе в селение Средний Урух и специализируется на разведение водоплавающей птицы.
Общее поголовье птицы здесь 13 тыс. голов.
Запущен в работу мясоперерабатывающий комбинат «Хакасская баранина«
Комплекс ООО «Хакасская баранина» площадью более 6500 квадратных метров расположен в Усть-Абаканском районе, недалеко от поселка Пригорск.
Плановая мощность завода — переработка до 100 тысяч овец в год. В одну смену здесь будет задействовано порядка 60 человек.
Объем вложений в создание нового производства составил 500 млн рублей частных инвестиций.
В Калининградской области увеличили мощности для производства овощей
18 марта состоялось открытие второй очереди тепличного комплекса одного из крупнейших в Калининградской области производителей овощей и картофеля — ООО «Орбита-Агро».
Высокотехнологичный круглогодичный тепличный комплекс ориентирован на выращивание томатов, огурцов, зеленных культур.
Новый тепличный комплекс построен по новейшим технологиям с использованием оборудования ведущих производителей. Промышленные теплицы оснащены передовыми системами отопления и вентиляции для поддержания заданного микроклимата, автоматическим, в том числе капельным, поливом.
Общий объем инвестиций в проект превысил 327 миллионов рублей.
В Адыгее открыт цех по производству сухой деминерализованной молочной сыворотки
Цех по производству сухой деминерализованной молочной сыворотки создано в Адыгее на базе молзавода «Новый». Объем инвестиций составил около 250 млн рублей. Создано 30 рабочих мест.
В Кемеровской области ООО «Агро элит-инвест» области запустило тепличный комплекс
В Кемеровской области ООО «Агро Элит-Инвест» на базе бывшего тепличного хозяйства «Калтанское», запустило новый тепличный комплекс, возродив его после нескольких лет простоя. Производство было запущено в декабре 2018 года.
Новый молочный комплекс в Курской области на 6000 голов начал вводиться в эксплуатацию
Группа компаний «Агропромкомплектация» вводит в эксплуатацию новый объект: на строящийся молочный комплекс КРС в д. Гнездилово Курской области доставлена первая партия нетелей.
Молочный комплекс КРС «Троицкий» расположен в д. Гнездилово Железногорского района Курской области и рассчитан на единовременное содержание племенного стада голштинской породы общей численностью 6000 голов. При выходе на полную мощность комплекс обеспечит валовый надой 30,2 млн. литров в год.
В Костромской области АО «Шувалово» запустило молочной комплекс почти на 1200 голов
В Костромской области реализован первый этап ещё одного крупного инвестиционного проекта в сфере животноводства: 6 марта открылся комплекс молочного направления на 1194 голов крупного рогатого скота ООО «Шуваловское молоко» в Сущевском сельском поселении.
В рамках проекта построен новый животноводческий комплекс, закуплена сельскохозяйственная техника, приобретено 644 головы крупного рогатого скота.
Первая очередь тепличного комплекса запущена в Смоленской области
В Рославльском районе запустили первую очередь тепличного комбината «Смоленский». В конце декабря прошлого года было посажено 160 тысяч огурцов.
Реализация инвестиционного проекта по строительству тепличного комбината «Смоленский» в Рославле осуществляется с 2017 года.
Объём инвестиций составляет 3,14 млрд рублей.
Мелкие проекты
В удмуртском селе Халды запустили в эксплуатацию новую животноводческую ферму
Новый цех открылся на Узловском молочном комбинате в Тульской области
Линия производства творожных десертов запущена в Пензенской области
Животноводческий комплекс на 400 голов КРС открыт в Свердловской области
В липецкой компании «Добрые воды» запустили новую линию по изготовлению напитков
Итого за март 2019
17 новых предприятий
Из них 3 с инвестициями более 1 млрд. рублей.
Фермы КРС — 4 (7750 голов)
Птицефабрики — 1
Теплицы — 5 (43 га)
Свиноводство — 1
Переработка — 6
Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов около 10 млрд рублей.
У шести проектов размер инвестиций неизвестен.