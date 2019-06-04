Обзор: в марте 2019 в России открылось 17 предприятий агропрома

В марте открылось 17 новых предприятий агропрома, из нах 12 сравнительно крупных. Инвесторы особенно порадовали вводом новых тепличных комплексов — их введено 5 общей площадью более 43 га.

В Ингушетии открылся агрокомплекс по производству томатов

Соглашение о строительстве в Ингушетии промышленного тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей площадью 20 га было заключено на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

На данный момент ведутся работы по посадке томатов сортов «Манар» и «Черри» на площади 10 га. Технология предусматривает выращивание овощей (огурцов и томатов) в лотках с безгрунтовым кокосовым субстратом и подачей питательного раствора компьютеризированной системой.

Общая стоимость проекта составляет 4,8 млрд рублей

Инвестпроект позволит трудоустроить более 200 человек.

В Тверской области ввели в строй еще один объект свинокомплекса «Дмитрогорский бекон»

Крупнейший сельхозпроизводитель и инвестор Конаковского района Тверской области — группа компаний «Агропромкомплектация» ввела в в эксплуатацию хрячник свинокомплекса «Дмитрогорский бекон».

Как сообщает отдел общественных связей и коммуникаций ГК «Агропромкомплектация», недавно на новый объект были перевезены животные со старого хрячника. На сегодняшний день в свинокомплексе находится 36 хряков пород «Ландрас», «Дюрок» и «Йоркшир».

Первый в Коми тепличный комплекс пятого поколения запущен в тестовую эксплуатацию





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Тепличный комплекс «Сосногорский» площадью 11 га запущен в Республике Коми в тестовую эксплуатацию. Это первый в регионе комплекс современных теплиц пятого поколения.

Инвестиции порядка 3,5 млрд рублей

«Молвест» ввел новую линию по производству и упаковке сыров на заводе в Воронежской области





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Молочный холдинг «Молвест» (основной бренд — «Вкуснотеево») запустил на сырзаводе в Калачеевском районе Воронежской области линию по производству и упаковке сыров.

Теперь предприятие сможет выпускать не только традиционные сорта сыра, как, например, «Российский» и «Калачеевский», но и такие, как «Гауда», «Эмменталлер» и другие.

Оборудование позволит формовать продукт двумя способами — насыпью и пластом. С помощью новых мощностей производительность Калачеевского завода планируется увеличить примерно на 10 тонн в сутки.

В Северной Осетии запустили новое производство утиного мяса

Новое промышленное производство утиного мяса в регионе запустили в конце 2018 года, а первые поставки продукции в торговые точки могут начаться уже в ближайшее месяцы. У предприятия имеются контракты поставки с крупными федеральными сетями. Уже ведутся пуско-наладочные работы цеха по забою птицы.

ООО «Диг — Арт» базируется в Ирафском районе в селение Средний Урух и специализируется на разведение водоплавающей птицы.

Общее поголовье птицы здесь 13 тыс. голов.

Запущен в работу мясоперерабатывающий комбинат «Хакасская баранина«





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Комплекс ООО «Хакасская баранина» площадью более 6500 квадратных метров расположен в Усть-Абаканском районе, недалеко от поселка Пригорск.

Плановая мощность завода — переработка до 100 тысяч овец в год. В одну смену здесь будет задействовано порядка 60 человек.

Объем вложений в создание нового производства составил 500 млн рублей частных инвестиций.

В Калининградской области увеличили мощности для производства овощей

18 марта состоялось открытие второй очереди тепличного комплекса одного из крупнейших в Калининградской области производителей овощей и картофеля — ООО «Орбита-Агро».

Высокотехнологичный круглогодичный тепличный комплекс ориентирован на выращивание томатов, огурцов, зеленных культур.

Новый тепличный комплекс построен по новейшим технологиям с использованием оборудования ведущих производителей. Промышленные теплицы оснащены передовыми системами отопления и вентиляции для поддержания заданного микроклимата, автоматическим, в том числе капельным, поливом.

Общий объем инвестиций в проект превысил 327 миллионов рублей.

В Адыгее открыт цех по производству сухой деминерализованной молочной сыворотки





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Цех по производству сухой деминерализованной молочной сыворотки создано в Адыгее на базе молзавода «Новый». Объем инвестиций составил около 250 млн рублей. Создано 30 рабочих мест.

В Кемеровской области ООО «Агро элит-инвест» области запустило тепличный комплекс

В Кемеровской области ООО «Агро Элит-Инвест» на базе бывшего тепличного хозяйства «Калтанское», запустило новый тепличный комплекс, возродив его после нескольких лет простоя. Производство было запущено в декабре 2018 года.

Новый молочный комплекс в Курской области на 6000 голов начал вводиться в эксплуатацию

Группа компаний «Агропромкомплектация» вводит в эксплуатацию новый объект: на строящийся молочный комплекс КРС в д. Гнездилово Курской области доставлена первая партия нетелей.

Молочный комплекс КРС «Троицкий» расположен в д. Гнездилово Железногорского района Курской области и рассчитан на единовременное содержание племенного стада голштинской породы общей численностью 6000 голов. При выходе на полную мощность комплекс обеспечит валовый надой 30,2 млн. литров в год.

В Костромской области АО «Шувалово» запустило молочной комплекс почти на 1200 голов

В Костромской области реализован первый этап ещё одного крупного инвестиционного проекта в сфере животноводства: 6 марта открылся комплекс молочного направления на 1194 голов крупного рогатого скота ООО «Шуваловское молоко» в Сущевском сельском поселении.

В рамках проекта построен новый животноводческий комплекс, закуплена сельскохозяйственная техника, приобретено 644 головы крупного рогатого скота.

Первая очередь тепличного комплекса запущена в Смоленской области

В Рославльском районе запустили первую очередь тепличного комбината «Смоленский». В конце декабря прошлого года было посажено 160 тысяч огурцов.

Реализация инвестиционного проекта по строительству тепличного комбината «Смоленский» в Рославле осуществляется с 2017 года.

Объём инвестиций составляет 3,14 млрд рублей.

Мелкие проекты

В удмуртском селе Халды запустили в эксплуатацию новую животноводческую ферму

Новый цех открылся на Узловском молочном комбинате в Тульской области

Линия производства творожных десертов запущена в Пензенской области

Животноводческий комплекс на 400 голов КРС открыт в Свердловской области

В липецкой компании «Добрые воды» запустили новую линию по изготовлению напитков

Итого за март 2019

17 новых предприятий

Из них 3 с инвестициями более 1 млрд. рублей.

Фермы КРС — 4 (7750 голов)

Птицефабрики — 1

Теплицы — 5 (43 га)

Свиноводство — 1

Переработка — 6

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов около 10 млрд рублей.

У шести проектов размер инвестиций неизвестен.