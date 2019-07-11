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Авиация

12-й в этом году Суперджет 100 совершил первый полёт

  •  © Фото из открытых источников

11 июля в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95191 и регистрацию 89128. Это уже 187-й взлетевший самолёт этого типа.

  •  © Фото из открытых источников

1. 16.01.19 95181 89135

2. 25.01.19 95180 89136

3. 06.02.19 95182 97016

4. 21.02.19 95183 97020

5. 11.03.19 95184 97011

6. 25.03.19 95185 89123

7. 05.04.19 95186 89124

8. 19.04.19 95187 97019

9. 28.05.19 95188 89125

10. 11.06.19 95189 89126

11. 21.06.19 95190 89127

12. 11.07.19 95191 89128
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SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100
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    • Виктор Гюго
      11.07.1909:28:00

      К счастью для Бразилии их политический бэкграунд не предусматривал perestroika с массовым уничтожением производств.

      #1142812
    • Нет аватара
      11.07.1909:53:47

      Давайте сравним с прямым конкурентом как по классу так и по стоимости. Бразильский Эмбраэр и-джэт за 10 лет с момента начала эксплуатации произведён в объёме ок. 1000 шт.

      Лихо вы в одну копилку свалили все джеты бразильские. Сравнивайте с E190.

      #1142815
    • Нет аватара
      11.07.1910:02:22

      Если не было бы санкции стабильно работали бы, но сейчас вопрос куда девать этих самолётов.

      #1142817
    • Нет аватара
      11.07.1910:06:48

      Наверно вы не слышали что запад будет сдерживать экономическое развитие России. Что американцы не разрешили продать СуперДжет Ирану. Что авиакомпаниям запрещают покупать этот самолет.

      «Латвийская авиакомпания АirBaltic отказалась от приобретения самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил председатель правления компании Мартин Гаусс. Бергманис предложил Страуюме внести в устав АirBaltic поправки, которые запретят компании покупку, аренду или иное использование российских Superjet 100. Свою позицию министр мотивировал тем, что компания «Сухой» также является производителем военных самолетов."

      Бразильский Эмбраэр тоже в таких условиях работает?

      #1142819
    • HappyRed
      11.07.1910:14:36

      Бразильский Эмбраэр

      Его уже не существует.Есть боинг.

      #1142822
  • Нет аватара
    11.07.1910:24:26

    Прекрасный самолет с большим будущим.

    Только надо разобраться с двигателями.

    #1142825
  • Vladimir Smolnikov
    11.07.1910:40:18

    Прекрасный самолет с большим будущим.

    Только надо разобраться с двигателями.

    Да! Это одно.

    И на базе существующего Суперджета развивать линейку из 2-3 самолетов в перспективе.

    SSJ-100 — это настоящее и будущее современной российской авиации. И просто так хаять и ругать будущее своей страны неумно и глупо. Надо стараться развивать это будущее, а не искать в бочке меда кучку говна.

    #1142831
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