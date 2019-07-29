В России началось серийное производство истребителей Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ им. Сухого.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей в 2019 г. запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — говорится в тексте.

В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.