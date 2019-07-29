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Авиация

В России началось серийное производство истребителей Су-57

  •  © ria.ru

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ им. Сухого.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей в 2019 г. запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — говорится в тексте.

В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.

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https://ria.ru/20190729/1556969169.html

Су-57, КнААЗ
  • Нет аватара
    29.07.1916:29:10

    Ну, дай Бог!       

    #1146669
  • Нет аватара
    29.07.1916:40:33

    С каким движком? Если с новым изделием 30, то это восхитительно, с АЛ-41ф тоже не плохо, но очень хочется новостей про изделие 30.

    #1146675
    • Миша Мальцев
      29.07.1916:51:13

      Вроде, первые поставки (до определенного года) с Ал-41, а дальше изделие 30

      #1146677
    • Дмитрий Гунин
      29.07.1917:21:30

      До заключения контракта на поставку установочной партии Изд. 30 испытаний еще года на 2-3, в лучшем случае.

      Предполагаю, что выход «второго этапа» из ОКР и начало серийных поставок начнется ближе к середине следующего десятилетия, а по мере освоения серийного производства устроят что-то вроде доработки первых строевых бортов с заменой старых АЛ-41Ф1 на движки второго этапа.

      Отредактировано: Дмитрий Гунин~17:22 29.07.19
      #1146684
  • Anatoly van Gogh
    29.07.1917:32:53

    С такими темпами производства — один самолет в год,эта новость как-то не особо радует.Более чем уверен,что и на будущий год высрут как и в этом один.О серийном производстве и говорить пока что не приходится.

    #1146685
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