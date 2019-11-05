Дорожное строительство: сентябрь-октябрь 2019

В обзор вошли объекты введенные в эксплуатацию в период с 1 сентября по 31 октября 2019 года.

В Алтайском крае досрочно завершили ремонт трассы А-322

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По итогам ремонтной кампании 2019 года федеральная автодорога А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан будет соответствовать нормативным требованиям более чем на 90%. Для сравнения: еще пять лет назад этот показатель составлял 78%.

Завершен ремонт на последнем из запланированных на этот год объектов на А-322 — 9-километровом участке в Поспелихинском районе.

В Пензенской области открыли движение по новому путепроводу на трассе Р-158

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На 405 километре трассы Р-158 в Пензенской области открыли движение. Транспорт уже может проезжать по новому путепроводу. Транспортная развязка на пересечении дорог Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» и М-5 «Урал» доступна во всех направлениях.

В Ленобласти отремонтировали одну из самых протяженных магистралей региона

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Дорожное предприятие «Лен Авто Транс» завершило ремонт участка одной из самых протяженных трасс Ленинградской области Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь по заказу «Управления автомобильных дорог Ленинградской области» («Ленавтодор»). Стоимость контракта составила 32,3 млн рублей.

В Туве открыта новая 26-километровая дорога

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В Туве открыта новая автомобильная дорога — между административным центром Барун-Хечикского района поселком Кызыл-Мажалыком и селом Эрги-Барлык. Решение о её строительстве было принято в 2016 году по наказам жителей села. Спустя ровно три года обещание выполнено — вместо грунтовки до Эрги-Барлыка теперь проложена двухполосная дорога с асфальтобетонным покрытием. Строительство финансировалось исключительно из собственных средств республики.

Завершён ремонт трассы «Зеленокумск — Никольское — Степное» на Ставрополье

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Завершились ремонтные работы на дороге «Зеленокумск — Никольское — Степное» на Ставрополье, которые проходили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщила в понедельник пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Новый асфальт протяженностью более 2 км появился на участке автодороги «Зеленокумск — Никольское — Степное». Дорожные работы здесь проводились в рамках реализации в крае нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — говорится в сообщении.

Скоростной режим на маршруте «Европа — Западный Китай» под Самарой повысили до 110 км/ч

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Скоростной режим на участке магистрали «Европа — Западный Китай» в Самарской области повышен до 110 км/ч ради увеличения пропускной способности дороги.

Мера принята в целях увеличения пропускной способности участка федеральной дороги М-5 «Урал», связывающего крупные экономические центры Самарской области и входящего в маршрут международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай/

Максимально разрешенную скорость удалось повысить благодаря ремонтным работам, выполненным на участке за последние два дорожных сезона. Так, только в этом году за счет устройства защитных слоев в нормативное состояние привели 22 км трассы М-5. Ранее в порядок были приведены три транспортные развязки, расположенные на отрезке от Тольятти до подъезда к Самаре.

Росавтодор открыл движение на новом участке трассы «Сортавала» в Карелии

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Новый участок с 197-го по 215-й км в Лахденпохском районе Карелии является третьим этапом строительства автомобильной дороги А-121 «Сортавала» по новому направлению в обход населенных пунктов от границы с Ленинградской областью, которое ведется с 2012 года.

Новый 14-км участок трассы станет более безопасным для водителей: дорогу спрямили, устранив крутые повороты и подъемы, что позволило сократить путь на 2 км. На новом участке организовано движение по двум полосам шириной 3,5 м каждая. Кроме того, новая дорога включает два моста — новый путепровод через железную дорогу и мост через реку Ийоки.

В Хабаровском крае завершена реконструкция четырехполосного участка федеральной трассы «Уссури»

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Завершилась реконструкция 24-километрового участка (км 12 — км 36) федеральной трассы А-370 «Уссури». Скоростная автодорога категории IБ с асфальтобетонным покрытием проходит по новому направлению — в обход села Сосновка, а также поселков Корфовский, Чирки, 24 км и дачных массивов.

В рамках реконструкции на объекте, включенном в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, построены два моста через реки Красная речка и Малые Чирки, три полностью освещенные транспортные развязки, в состав которых входят три путепровода, еще один путепровод проходит над Транссибирской железнодорожной магистралью. Для беспрепятственной миграции животных — участок частично проходит по Большехехцирскому заповеднику — на объекте построены 7 металлических гофрированных арочных конструкций.

Ещё два участка трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково введены в эксплуатацию

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Дан старт движению на отрезках с 208 по 219 и с 220 по 230 километры.

В столице Тувы открылось движение по новой части Коммунального моста через Енисей

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В Туве открылось движение по новой части главного моста республики — Коммунального. Его реконструкция началась в 2017 году. За два года рядом со старым мостом был построен новый, общей протяженностью 408 метров и шириной 4,5 метра. Перестройка позволила расширить мост с 2 до 4 полос. Все это время движение по старой части моста не прекращалось. Теперь оно перенесено на новое полотно, а старая половина моста закрыта на реконструкцию.

Два путепровода открыты в Московской области

© Фото из открытых источников

Новый путепровод открыли на трассе А-108 в Сергиево Посадском округе Московской области

На 2-м километре автомобильной дороги А-108 в Сергиево-Посадском городском округе открыли для движения автомобилей новый участок трассы и путепровод.

Протяженность нового участка составила 2 километра. Реконструкция данного участка трассы с возведением путепровода началась в 2017 году. Работы проводились для ликвидации одноуровневого пересечения автомобильной и железной дороги, чтобы обеспечить безопасности движения и устранить пробки на железнодорожном переезде.

Открылось рабочее движение по Юровскому переезду в Раменском районе Подмосковья

Жители восточной части Раменского района наконец дождались открытия многострадального переезда в с. Юрово на 16 км трассы А-107 («Бетонное кольцо»).

Путепровод четырёхполосный, его протяжённость 0,3 км.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ado20B1gH6s

В Нижнем Тагиле завершили ремонт пяти самых крупных участков дорог по нацпроекту

© Фото из открытых источников

Самые крупные участки дорог, которые в 2019 году ремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сданы в эксплуатацию в Нижнем Тагиле.

Комиссия осмотрела участок Восточного шоссе от улицы Цементная до пересечения с Северным шоссе (площадь объекта составила более 20 тыс. кв. м), участок Восточного шоссе от Северного шоссе до улицы Юности (почти 33 тыс. кв. м.). На единственной дороге, соединяющей поселок Северный с другими районами города, отремонтировали два участка площадью более 17 тыс. и почти 23 тыс. кв. м соответственно. Еще один участок — на улице Окунева между Ленинградским проспектом и проспектом Вагоностроителей (9,5 тыс. кв. м). Общая протяженность отремонтированных дорог составила 7,7 км.

Ремонт крупного участка трассы Северного широтного коридора завершен в Югре по нацпроекту

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Дорожные службы завершили ремонт 15-километрового участка трассы между поселением Талинка и г. Советским в Ханты-Мансийском автономном округе, являющейся частью Северного широтного коридора. Он сдан в эксплуатацию по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонтные работы на участке с 249 по 264 км велись с мая по сентябрь.

На эти работы было выделено 329 млн руб.

В Иркутской области в полном объеме открыто движение на обходе Усть-Кута

© Фото из открытых источников

Капитальный ремонт почти 24-километрового участка трассы А-331 «Вилюй» выполнен в срок и с должным качеством.

Работы на объекте велись в два этапа: в 2018 году капремонт выполнили на первых девяти километрах, в этом — на оставшихся 14 км. Особенность данного участка — обилие крутых поворотов, спусков и подъемов, что обусловлено рельефом местности, благодаря капитальному ремонту количество таких сложных мест заметно сократилось.

Специалисты усилили дорожную одежду, выполнив основание методом холодного ресайклинга с добавлением сверхпрочного портландцемента. Укреплены откосы, обочины, кюветы, организован водоотвод с проезжей части, отремонтировано около 30 труб.

В целях обеспечения безопасности установлено 8 км линий электроосвещения, установлены новые километровые знаки. Ранее обход Усть-Кута нумеровался с 0 по 23 км, теперь этот участок — полноценная часть трассы «Вилюй» с соответствующим километражем — с 563 по 587 км.

В селе Солонешное Алтайского края открыли новый мост

© Фото из открытых источников

Введение в эксплуатацию нового моста через реку Солонешная.

Строительство нового моста стало необходимостью после случившегося в 2018 году паводка.

Мост строился по новым современным технологиям. Наверное, многие обратили внимание, что у его основания уложены металлические сетки, заполненные камнями, так называемые «матрасы Рено» и держащие опорные стенки-габионы.

Поскольку в земле залегают скальные породы, пришлось пригонять специальную тяжелую машину для бурения и, врезаясь на глубину 6-7 метров, устанавливать буронабивные столбы.

Ширина моста 8 метров, тротуара — 1,5 м. По периметру установлены 22 фонаря. На подходе к мосту три дождеприемника — водоотводных колодца.

Открыто рабочее движение по мосту через реку Юхточка в Иркутской области

© Фото из открытых источников

Рабочее движение для всего транспорта запустили по мостовому сооружению через реку Юхточка в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

Протяженность переправы составляет 47 метров. Здесь разрешено движение всех видов транспортных средств. Работы на объекте выполняются в рамках контракта по строительству автомобильной дороги «Киренск — Казачинское» в Казачинско-Ленском районе.

В Орловской области в нормативное состояние привели более 30 км федеральных трасс

© Фото из открытых источников

В Орловской области в этом дорожном сезоне в нормативное состояние привели свыше 30 км федеральных трасс. Работы велись на территории пяти районов.

Так, отремонтирован 4-километровый подъезд к Орлу от дороги М-2 «Крым» и участок этой трассы с 342-го по 345-й километр, проходящий по территории Орловского района. На объектах с применением износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона восстановили верхний слой дорожного покрытия, укрепили обочины, привели в нормативное состояние пересечения и примыкания, обновили дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесли горизонтальную разметку со светоотражающими элементами.

Помимо этого, на участке с 342-го по 345-й километр также отремонтировали тротуары, автобусные остановки и водопропускные трубы.

Трасса М5 под Чебаркулем Челябинской области стала четырехполосной

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На трассе М-5 в районе села Травники на Южном Урале открыли 11-километровый участок дороги, который начали строить ещё в 2012 году. Теперь участок М-5 от Челябинска до Чебаркульского перекрёстка, протяжённостью более 80 километров, полностью двухполосный.

В Красногорске Московской области запущено движение по второму пусковому комплексу дорожной развязки

© Фото из открытых источников

В Иркутской области ввели в эксплуатацию мост через реку Манзурка

© Фото из открытых источников

Протяженность моста 89,8 погонных метров. Мост соединяет село Заречное с районным центром поселком Качуг и областным центром. Новую переправу возвели взамен аварийной деревянной.

Работы по устройству переправы велись с 2018 года, общая стоимость проекта составила 85,8 млн руб.

Разбитую дорогу между Кемерово и Новосибирском отремонтировали по нацпроекту

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Дорожники в Кузбассе завершили ремонт пятикилометрового участка автомобильной дороги между Кемерово и поселком городского типа Промышленная, который является частью междугородней трассы до Новосибирской области. Из-за высокой интенсивности движения дорожное покрытие было изношено и нуждалось в ремонте, который был проведен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Липецкой области открыли новый мост

© Фото из открытых источников

Через реку Быстрая Сосна между селами Черкассы и Талица запустили движение по новому мосту. До этого жители ездили по переправе, построенной фактически из подручных материалов. Конструкция находилась в аварийном состоянии, а во время паводка затапливалась.

Общая протяжённость мостового перехода вместе с подходами — 860 метров. Движение двухполосное.

В Башкирии открыли новый мост через реку Уфу

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17 октября в Караидельском районе Башкирии открыто автомобильное движение по мосту через реку Уфу и по девятикилометровому участку дороги.

Новый мост открыли в рамках строительства автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка на участке обхода села Караидель. Протяженность моста составила 328 метров. Ширина его проезжей части — 9 метров. Сооружение отвечает третьему классу пропускной способности.

Новый мост оснащен судовой сигнализацией и очистными сооружениями ливневой канализациит. Он оборудован современным наружным освещением.

Данное сооружение является самым крупным объектом, который был построен к 100-летию Башкирии. Его строительство началось три года назад.

Общая стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей, средства выделены республиканским бюджетом. Генеральным подрядчиком строительства было АО «Башкиравтодор».

Завершена реконструкция участка дороги «Олонец-Вяртсиля» в Карелии

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В прошлом году реконструкция автодороги с 96 по 118 км была внесена в федеральную целевую программу развития республики до 2020 года.

Движение по транспортной развязке открыли на восточном обходе Саранска

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Строительство транспортной развязки завершено на дороге «Восточный обход Саранска», движение по ней открыто.

В этом году удалось завершить строительство ряда важнейших объектов дорожной инфраструктуры. Прежде всего, это Восточный обход города Саранска общей протяженностью 17,5 км. Благодаря стабильному федеральному финансированию досрочно открыто движение по транспортной развязке типа «Лук» в районе тепличного комплекса.

На Кунашире открыли асфальтированную автодорогу от райцентра до аэропорта

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Открыт участок трассы «Южно-Курильск — аэропорт Менделеево». Теперь добраться из райцентра до воздушной гавани можно за 20 минут.

Финансирование работ велось из бюджета РФ по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы», а также за счет регионального бюджета. Всего на участок дороги длиной в 23 км было выделено более 2 млрд рублей: высокая стоимость объясняется тем, что все расходные материалы привозные.

В Пинежском районе Архангельской области реконструировали мост через Шилегу

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На автодороге Ясный — Русковера (км 3+209, направление Архангельск — Карпогоры) открыто движение по обновленному мосту через реку Шилега.

До четырёх полос расширили 19 км трассы Екатеринбург — Тюмень

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Подведомственное Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» завершило масштабную реконструкцию федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень под Камышловом. 29 октября введён в эксплуатацию участок финального этапа реконструкции, которая началась еще в 2018 году. Дальше планируется довести до четырёх полос всю трассу Р-351. Работы будут проводиться поэтапно.

В результате реконструкции 19-километровый отрезок трассы приобрел параметры категории IБ — проезжую часть расширили с двух до четырех полос движения. С вводом в эксплуатацию этого участка его пропускная способность увеличится более чем в три раза: с 6 тысяч до 19 тысяч автомобилей в сутки. Разделение транспортных потоков барьерным ограждением поможет водителям избежать лобовых столкновений.