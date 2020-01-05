Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)
В Псковской области начал работу новый перинатальный центр
В Орле начал работу новый корпус Перинатального центра НКМЦ им. З. И. Круглой
В селе Майма Республики Алтай открылся новый корпус больницы
В столице Карачаево-Черкесской республики открылся новый онкодиспансер
В Психоневрологическом интернате в Моршанском районе Тамбовской области открыли два жилых корпуса
В Майкопе отрыт новый Диагностический центр республиканской больницы Адыгеи
В Богучанах Красноярского края открыли новую больницу
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Q0NWfzQwQKA
Состоялось открытие нового хирургического корпуса онкологической больницы № 1 в Москве
В поселке Бохан Иркутской области открылся долгожданный стационар районной больницы на 155 коек
Отделение комплексной адаптации психически больных открылось в кузбасской Юрге
В Чечне открыли новую районную больницу
В Карачаево-Черкесии открыли первую республиканскую многопрофильную детскую больницу
Новую детскую поликлинику открыли в Ставропольском крае
В Северной Осетии открылся новый противотуберкулезный диспансер на 276 мест
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
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