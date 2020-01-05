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Медучреждения

Итоги 2019 года: Наиболее крупные новые медицинские учреждения (Часть II)

В Псковской области начал работу новый перинатальный центр

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Орле начал работу новый корпус Перинатального центра НКМЦ им. З. И. Круглой

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В селе Майма Республики Алтай открылся новый корпус больницы

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © minzdrav.med04.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В столице Карачаево-Черкесской республики открылся новый онкодиспансер

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Психоневрологическом интернате в Моршанском районе Тамбовской области открыли два жилых корпуса

 © sdelanounas.ru

В Майкопе отрыт новый Диагностический центр республиканской больницы Адыгеи

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В Богучанах Красноярского края открыли новую больницу

 © sdelanounas.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Q0NWfzQwQKA

Состоялось открытие нового хирургического корпуса онкологической больницы № 1 в Москве

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

В поселке Бохан Иркутской области открылся долгожданный стационар районной больницы на 155 коек

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © irk.today

 © sdelanounas.ru

 © irk.today

Отделение комплексной адаптации психически больных открылось в кузбасской Юрге

 © sdelanounas.ru

В Чечне открыли новую районную больницу

 © sdelanounas.ru

В Карачаево-Черкесии открыли первую республиканскую многопрофильную детскую больницу

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

 © sdelanounas.ru

Новую детскую поликлинику открыли в Ставропольском крае

 © sdelanounas.ru

В Северной Осетии открылся новый противотуберкулезный диспансер на 276 мест

 © sdelanounas.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/?id=104

итоги 2019, новые медучреждения
  • Нет аватара burovik
    06.01.2000:17:09

    Спасибо большое, сколько еще частей?   

    #1182471
    • Нет аватара termometrix
      06.01.2002:26:03

      Посмотрим    

      #1182475
    • Human RS Human RS
      06.01.2007:36:28

      Эта последняя. Будет еще ряд обзоров по реконструкции и строительству медучреждений (как обычно новости пропущенные другими авторами), но там как правило небольшие объекты вроде поликлиник, ФАПов и т. д. И на этом по медицине 2019 год завершим.

      Отредактировано: Human RS~08:15 06.01.20
      #1182485
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