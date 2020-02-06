Рекорды пищевой промышленности России за 60 лет (1959-2019)

Представляю обзор рекордов пищевой промышленности России, завершающий тему рекордов в АПК, рассмотренную ранее в публикациях «Рекорды земледелия России» (часть 1, часть 2) и «Рекорды животноводства России». Число товаров, по которым удалось построить длинные ретроспективные ряды данных, к сожалению, невелико, но охватывает основные категории товаров. Исключениями стали производство мяса (промышленное), цельномолочной и рыбной продукции, динамика которых достаточно хорошо коррелирует с первичной продукцией.

Производство сахара в России развивалось неравномерно. Рубеж 1 млн т был преодолён в 1958 г., 2 млн т — в 1961 г., 3 млн т — в 1965 г., а 4 млн т — только в 1989 г. В 1990-е гг. сахарная промышленность, одна из немногих, почти не потеряла в производстве — более того, уже в 1999 г. был достигнут фантастический показатель выработки в 6,81 млн т сахара-песка. Более высокого результата с тех пор удалось добиться лишь дважды: в 2011 г. — 7,12 млн т и в 2019 г. — 7,31 млн т, что стало новым историческим рекордом.

Справочно: с 2010 г. отчётным показателем вместо сахара-песка выступает рафинированный сахар. В 2009 г., единственном, когда доступны данные по обеим методикам, выпуск сахара-песка составил 5023 тыс. т, а рафинированного — 5077 тыс. т. Разница — 54 тыс. т — близка к показателю выпуска сахара-рафинада по старой методике (64 тыс. т), что наводит на вопрос о его возможном учёте в новой методике, хотя в справочниках 1960-х гг. указывалось, что в выпуск сахара-песка входит и продукт, идущий на выработку рафинада; более поздних методологических пояснений найти не удалось.

Использование тростникового сырца для выпуска сахара началось в России не позднее конца 1950-х гг.: уже в 1958 г. из 1132 тыс. т общего выпуска, 33 тыс. т или 3% составил тростниковый. Во второй половине 1960-х гг. доля импортного сырья равнялась в среднем 17%, во второй половине 1970-х гг. — 35%, в 1982 г. достигла максимальных 46%, но в перестроечные годы опустилась до 25-30%. Производство свекловичного сахара, в 1968 г. достигшее 2,69 млн т, после долго находилось на более низком уровне и только в 1986-89 гг. вышло на рубеж 2,8-3 млн т.

В 1990-е гг. доля тростникового сахара вновь стала расти, достигнув пика в 1999 г. — 78%. Выпуск свекловичного сахара на дне 1998 г. — 1,27 млн т — был меньше, чем в 1959 г. Но явное преобладание импортного сырья длилось не очень долго, 7 лет, с 1997 по 2003 г. В 2000-е гг. благодаря принятым государством мерам урожаи сахарной свёклы стали расти, и уже в 2006 г. выпуск свекловичного сахара впервые превысил 3 млн т, а доля привозного сырья опустилась до 45%.

С 2012 г. доля тростникового сахара не поднималась выше 12%, а последние 3 года в России выпускается исключительно свекловичный сахар. Таким образом, если пик советского периода по общему производству сахара в 2019 г. был превзойдён «только» в 1,7 раза, то по свекловичному — в 2,5 раза.

© Фото из открытых источников

Производство колбасных изделий в России росло довольно стабильно в 1950 — первой половине 70-х гг., в 1976-82 гг. была ощутимая стагнация, а в середине 1980-х гг. — вновь уверенный рост. Пика производство достигло в 1990 г. — 2283 тыс. т. В 1990-е гг. последовал более чем двукратный спад, выпуск в 1999 г. — 948 тыс. т — соответствовал показателю 1964 г., а затем — ещё более бурный рост, и уже в 2007 г. советский пик был превышен (2411 тыс. т).

Абсолютного максимума выпуск колбасных изделий в России достиг в 2012 г. — 2533 тыс. т. Затем в течение 4 лет производство снижалось, а с 2017 г. используется новая группировка «колбасные изделия», показатели которой примерно на 200 тыс. т ниже прежних. В 2019 г., по новой методике, было выпущено 2275 тыс. т колбасных изделий, и если «выпавшие» продукты имеют такое же соотношение к оставшимся, нынешнее производство остаётся немного ниже рекорда.

© Фото из открытых источников

Производство животного масла в России в 1960-80-е гг. росло волнообразно: несколько лет быстрого подъёма сменялись спадом той или иной глубины. Тем не менее, общий повышательный тренд сохранялся, и в 1990 г. выпуск достиг абсолютного максимума — 832,5 тыс. т. В 1990-е гг. производство устойчиво снижалось, испытав катастрофичное падение в 1991 г. (на 114 тыс. т) и 1994 г. (на 245 тыс. т). В 1999 г. выпуск животного масла составил только 262 тыс. т — ниже уровня 1956 г.

В 2000-е гг. вследствие низкой конкурентоспособности сливочного масла в сравнении с товарами-заменителями его производство в России практически не восстанавливалось. В 2010 г. оно опустилось до многолетнего минимума 210 тыс. т, после чего немного выросло, колеблясь последние 3 года в пределах 260-270 тыс. т.

© Фото из открытых источников

Производство сыров в России в советский период развивалось более устойчиво, без резких спадов и подъёмов. На пике 1989 г. их выпуск составил 460 тыс. т. Спад 90-х годов был сильным, на дне (1997 г.) производство было ниже уровня 1965 г., но затем начался быстрый рост, и уже в 2006 г. выпуск сыров превысил 420 тыс. т (уровень 1986 г.). Впоследствии производство стабилизировалось, и только в 2014 г. получило новый импульс в виде эмбарго на ввоз европейских сыров.

Следует отметить, что в статистике с 2010 г. название «сыры жирные» было заменено на «сыры и продукты сырные» при сохранении данных, а с 2016 г. используется название «сыры», относящееся только к сырам. В 2010 г. производство сырных продуктов (сейчас официально называются «молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра») составило 47 тыс. т или 11% общего производства, в 2018 г. эти показатели достигли 206 тыс. т и 31%.

В 2019 г., по предварительным данным, выпуск сыров и сырных продуктов составил рекордные 698 тыс. т, в том числе сыра — 524 тыс. т, что стало новым историческим максимумом, сырных продуктов — 174 тыс. т (25% общего).

© Фото из открытых источников

Производство растительных масел в России в советский период, по сравнению с нынешним временем, было развито слабо. Пик производства был достигнут в 1968 г. — 1,35 млн т, а в конце 1980-х гг. составлял менее 1,2 млн т. К 1997 г. производство опустилось до 0,7 млн т, несмотря на высокие урожаи главной масличной культуры — подсолнечника, однако после введения пошлин на экспорт семян и девальвации привлекательность переработки сильно повысилась, и уже в 2000 г. выпуск растительных масле превысил прежний пик, составив около 1,4 млн т. В 2005 г. был взят рубеж 2 млн т масел в год, в 2009 г. — 3 млн т, в 2012 г. — 4 млн т.

В 2019 г., по предварительным данным, в России было выпущено 6,7 млн т растительных масел — что стало очередным историческим максимумом отрасли (после уточнения показатель может ещё немного возрасти). При этом в 2010 г. состоялся переход на новую методику, учитывающую только нерафинированные масла — т. е. первичное производство, данные по ней в 2009 г. получились на 2,5% ниже. Подсолнечное масло составляет 80% выпуска или 5,3 млн т в 2019 г.

© Фото из открытых источников

Производство муки в России достигло пика в начале 1970-х гг. — исторический максимум 1972 г. равняется 26,7 млн т. Примечательно, что это был год невысокого урожая зерна в целом и пшеницы (из которой делается основная часть муки) в частности, да и предшествовавший 1971-й был далеко не рекордным. Впоследствии выпуск муки имел устойчивую тенденцию к снижению и во второй половине 1980-х гг. составлял 20-21 млн т в год, а во второй половине 1990-х гг. — 12 млн т. В XXI в. снижение производства муки (ввиду уменьшения потребности в ней) продолжилось, но плавно. В 2019 г., по предварительным данным, выпуск составил 9,5 млн т, но последующее уточнение обычно прибавляет 0,2-0,3 млн т.

© Фото из открытых источников

Производство кондитерских изделий в России в советский период росло почти непрерывно и в 1990 г. достигло 2869 тыс. т. Затем последовал более чем двукратный спад, и в 1996 г. оно соответствовало уровню середины 1960-х гг. (1262 тыс. т). Последовавшие 12 лет непрерывного роста практически вернули выпуск кондитерских изделий на пиковый уровень 1990 г. — в 2008 г. было выпущено 2845 тыс. т. После небольшого спада в кризис 2009 г. (ещё немного отнял переход на новую систему учёта), рост возобновился, он был тоже непрерывным, и в 2019 г. производство достигло очередного рекорда — 3931 тыс. т.

© Фото из открытых источников

Подготовлено по данным статистических сборников ЦСУ РСФСР, ЦСУ СССР и Росстата, а также онлайн-статистики Росстата и базы данных ЕМИСС.