Добавить статью
Лого Сделано у нас
Агропром и пищевая промышленность

Рекорды пищевой промышленности России за 60 лет (1959-2019)

Представляю обзор рекордов пищевой промышленности России, завершающий тему рекордов в АПК, рассмотренную ранее в публикациях «Рекорды земледелия России» (часть 1, часть 2) и «Рекорды животноводства России». Число товаров, по которым удалось построить длинные ретроспективные ряды данных, к сожалению, невелико, но охватывает основные категории товаров. Исключениями стали производство мяса (промышленное), цельномолочной и рыбной продукции, динамика которых достаточно хорошо коррелирует с первичной продукцией.

Производство сахара в России развивалось неравномерно. Рубеж 1 млн т был преодолён в 1958 г., 2 млн т — в 1961 г., 3 млн т — в 1965 г., а 4 млн т — только в 1989 г. В 1990-е гг. сахарная промышленность, одна из немногих, почти не потеряла в производстве — более того, уже в 1999 г. был достигнут фантастический показатель выработки в 6,81 млн т сахара-песка. Более высокого результата с тех пор удалось добиться лишь дважды: в 2011 г. — 7,12 млн т и в 2019 г. — 7,31 млн т, что стало новым историческим рекордом.

Справочно: с 2010 г. отчётным показателем вместо сахара-песка выступает рафинированный сахар. В 2009 г., единственном, когда доступны данные по обеим методикам, выпуск сахара-песка составил 5023 тыс. т, а рафинированного — 5077 тыс. т. Разница — 54 тыс. т — близка к показателю выпуска сахара-рафинада по старой методике (64 тыс. т), что наводит на вопрос о его возможном учёте в новой методике, хотя в справочниках 1960-х гг. указывалось, что в выпуск сахара-песка входит и продукт, идущий на выработку рафинада; более поздних методологических пояснений найти не удалось.

Использование тростникового сырца для выпуска сахара началось в России не позднее конца 1950-х гг.: уже в 1958 г. из 1132 тыс. т общего выпуска, 33 тыс. т или 3% составил тростниковый. Во второй половине 1960-х гг. доля импортного сырья равнялась в среднем 17%, во второй половине 1970-х гг. — 35%, в 1982 г. достигла максимальных 46%, но в перестроечные годы опустилась до 25-30%. Производство свекловичного сахара, в 1968 г. достигшее 2,69 млн т, после долго находилось на более низком уровне и только в 1986-89 гг. вышло на рубеж 2,8-3 млн т.

В 1990-е гг. доля тростникового сахара вновь стала расти, достигнув пика в 1999 г. — 78%. Выпуск свекловичного сахара на дне 1998 г. — 1,27 млн т — был меньше, чем в 1959 г. Но явное преобладание импортного сырья длилось не очень долго, 7 лет, с 1997 по 2003 г. В 2000-е гг. благодаря принятым государством мерам урожаи сахарной свёклы стали расти, и уже в 2006 г. выпуск свекловичного сахара впервые превысил 3 млн т, а доля привозного сырья опустилась до 45%.

С 2012 г. доля тростникового сахара не поднималась выше 12%, а последние 3 года в России выпускается исключительно свекловичный сахар. Таким образом, если пик советского периода по общему производству сахара в 2019 г. был превзойдён «только» в 1,7 раза, то по свекловичному — в 2,5 раза.

 © Фото из открытых источников

Производство колбасных изделий в России росло довольно стабильно в 1950 — первой половине 70-х гг., в 1976-82 гг. была ощутимая стагнация, а в середине 1980-х гг. — вновь уверенный рост. Пика производство достигло в 1990 г. — 2283 тыс. т. В 1990-е гг. последовал более чем двукратный спад, выпуск в 1999 г. — 948 тыс. т — соответствовал показателю 1964 г., а затем — ещё более бурный рост, и уже в 2007 г. советский пик был превышен (2411 тыс. т).

Абсолютного максимума выпуск колбасных изделий в России достиг в 2012 г. — 2533 тыс. т. Затем в течение 4 лет производство снижалось, а с 2017 г. используется новая группировка «колбасные изделия», показатели которой примерно на 200 тыс. т ниже прежних. В 2019 г., по новой методике, было выпущено 2275 тыс. т колбасных изделий, и если «выпавшие» продукты имеют такое же соотношение к оставшимся, нынешнее производство остаётся немного ниже рекорда.

 © Фото из открытых источников

Производство животного масла в России в 1960-80-е гг. росло волнообразно: несколько лет быстрого подъёма сменялись спадом той или иной глубины. Тем не менее, общий повышательный тренд сохранялся, и в 1990 г. выпуск достиг абсолютного максимума — 832,5 тыс. т. В 1990-е гг. производство устойчиво снижалось, испытав катастрофичное падение в 1991 г. (на 114 тыс. т) и 1994 г. (на 245 тыс. т). В 1999 г. выпуск животного масла составил только 262 тыс. т — ниже уровня 1956 г.

В 2000-е гг. вследствие низкой конкурентоспособности сливочного масла в сравнении с товарами-заменителями его производство в России практически не восстанавливалось. В 2010 г. оно опустилось до многолетнего минимума 210 тыс. т, после чего немного выросло, колеблясь последние 3 года в пределах 260-270 тыс. т.

 © Фото из открытых источников

Производство сыров в России в советский период развивалось более устойчиво, без резких спадов и подъёмов. На пике 1989 г. их выпуск составил 460 тыс. т. Спад 90-х годов был сильным, на дне (1997 г.) производство было ниже уровня 1965 г., но затем начался быстрый рост, и уже в 2006 г. выпуск сыров превысил 420 тыс. т (уровень 1986 г.). Впоследствии производство стабилизировалось, и только в 2014 г. получило новый импульс в виде эмбарго на ввоз европейских сыров.

Следует отметить, что в статистике с 2010 г. название «сыры жирные» было заменено на «сыры и продукты сырные» при сохранении данных, а с 2016 г. используется название «сыры», относящееся только к сырам. В 2010 г. производство сырных продуктов (сейчас официально называются «молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра») составило 47 тыс. т или 11% общего производства, в 2018 г. эти показатели достигли 206 тыс. т и 31%.

В 2019 г., по предварительным данным, выпуск сыров и сырных продуктов составил рекордные 698 тыс. т, в том числе сыра — 524 тыс. т, что стало новым историческим максимумом, сырных продуктов — 174 тыс. т (25% общего).

 © Фото из открытых источников

Производство растительных масел в России в советский период, по сравнению с нынешним временем, было развито слабо. Пик производства был достигнут в 1968 г. — 1,35 млн т, а в конце 1980-х гг. составлял менее 1,2 млн т. К 1997 г. производство опустилось до 0,7 млн т, несмотря на высокие урожаи главной масличной культуры — подсолнечника, однако после введения пошлин на экспорт семян и девальвации привлекательность переработки сильно повысилась, и уже в 2000 г. выпуск растительных масле превысил прежний пик, составив около 1,4 млн т. В 2005 г. был взят рубеж 2 млн т масел в год, в 2009 г. — 3 млн т, в 2012 г. — 4 млн т.

В 2019 г., по предварительным данным, в России было выпущено 6,7 млн т растительных масел — что стало очередным историческим максимумом отрасли (после уточнения показатель может ещё немного возрасти). При этом в 2010 г. состоялся переход на новую методику, учитывающую только нерафинированные масла — т. е. первичное производство, данные по ней в 2009 г. получились на 2,5% ниже. Подсолнечное масло составляет 80% выпуска или 5,3 млн т в 2019 г.

 © Фото из открытых источников

Производство муки в России достигло пика в начале 1970-х гг. — исторический максимум 1972 г. равняется 26,7 млн т. Примечательно, что это был год невысокого урожая зерна в целом и пшеницы (из которой делается основная часть муки) в частности, да и предшествовавший 1971-й был далеко не рекордным. Впоследствии выпуск муки имел устойчивую тенденцию к снижению и во второй половине 1980-х гг. составлял 20-21 млн т в год, а во второй половине 1990-х гг. — 12 млн т. В XXI в. снижение производства муки (ввиду уменьшения потребности в ней) продолжилось, но плавно. В 2019 г., по предварительным данным, выпуск составил 9,5 млн т, но последующее уточнение обычно прибавляет 0,2-0,3 млн т.

 © Фото из открытых источников

Производство кондитерских изделий в России в советский период росло почти непрерывно и в 1990 г. достигло 2869 тыс. т. Затем последовал более чем двукратный спад, и в 1996 г. оно соответствовало уровню середины 1960-х гг. (1262 тыс. т). Последовавшие 12 лет непрерывного роста практически вернули выпуск кондитерских изделий на пиковый уровень 1990 г. — в 2008 г. было выпущено 2845 тыс. т. После небольшого спада в кризис 2009 г. (ещё немного отнял переход на новую систему учёта), рост возобновился, он был тоже непрерывным, и в 2019 г. производство достигло очередного рекорда — 3931 тыс. т.

 © Фото из открытых источников

Подготовлено по данным статистических сборников ЦСУ РСФСР, ЦСУ СССР и Росстата, а также онлайн-статистики Росстата и базы данных ЕМИСС.

статистика, АПК, пищевая промышленность, сахар, растительные масла, кондитерские изделия, сыр, мука
  • Нет аватара nabludatel71
    06.02.2021:17:48

    Добавлю, что несколько товаров пищевой промышленности исключены в соответствии с политикой СуН. Если интересно и уместно, могу показать графики в комментариях.

    #1187553
    • Нет аватара termometrix
      06.02.2021:43:22

      Если интересно и уместно, могу показать графики в комментариях

      Пожалуйста,буду читать с удовольствием! Например объем производства сливочного масла,если у Вас есть данные… и пр.

      Зы. Производство сахара.

      Если меня не изменяет память,то Украинская ССР получила специализацю по выпуску сахара,во времена Советского Союза.

      Так что современная Россия продемонстриравала серьезный прогресс в этом направлении. Сегодня Россия находится на первом месте в мире по выращиванию сахарного свекла. Уже на протяжении 4-5 лет,если не ошибаюсь.

      А сахар это стратегическая пища,особенно для российского климата,это углеводы,это калории,это еда для питания клеток мозга.

      Отредактировано: termometrix~21:43 06.02.20
      #1187557
      • Нет аватара nabludatel71
        06.02.2021:53:46

        Например объем производства сливочного масла,если у Вас есть данные… и пр.

        Зы. Производство сахара.

        ??? Они в сообщении и так есть. Я про другое.

        #1187562
        • Нет аватара termometrix
          06.02.2022:11:42

          Извините,не заметил.

          Это не особенно хорошие данные.

          В 2000-е гг. вследствие низкой конкурентоспособности сливочного масла в сравнении с товарами-заменителями его производство в России практически не восстанавливалось. В 2010 г. оно опустилось до многолетнего минимума 210 тыс. т, после чего немного выросло, колеблясь последние 3 года в пределах 260-270 тыс. т.

          Основной тезис современной науки состоит,в том,что сливочное масло полезнее нежели других видов жиров. По данным диетелогов,человеку необходимо потреблять не менее 5 кг сливочного масла и еще около 4 кг других видов жиров ежегодно.

          https://cyberle...y-aspekt/viewer

          В Франции и Германии потребляют в среднем 6-8 кг сливочного масло на человека ежегодно и там уровень заболеваемости сердечно-сосудистых заболеваний ниже чем в США,где потребляется соответственно 2,6 кг. в год.

          Отредактировано: termometrix~22:41 06.02.20
          #1187568
          • Нет аватара nabludatel71
            06.02.2022:34:17

            А вы указанному изданию доверяете? Авторам? Меня статья не впечатлила, хоть я и из другой области науки. Небольшая заметка на тему настоящее масло — фальсификат. Я лично масло люблю, но у меня и пачки в месяц не уходит. 5 кг в год — это 400 г в месяц, 2,5 современных пачки!

            #1187572
            • Нет аватара termometrix
              06.02.2022:56:09

              Ну и западные диетологи в общем,так считают,эмпирический анализ потверждает некоторые моменты.

              Сегодня все хвалят оливковое масло,но это сомнительно,по-моему.Оливковое масло — богатый источник мононенасыщенных жирных кислот.

              это 400 г в месяц, 2,5 современных пачки

              Поджарить еду на хорошем масле? Котлеты по-киевски,например. Или бутерброды с маслом.    

              Конечно все относительно. «На вкус и цвет,товарищей нет.»

              Отредактировано: termometrix~23:05 06.02.20
              #1187579
              • Нет аватара nabludatel71
                06.02.2023:31:00

                Поджарить еду на хорошем масле?

                В статье — сливочное масло и маргарин/спреды, про растительные масла — ни слова, значит, вряд ли они готовку имеют в виду.

                #1187591
            • Нет аватара termometrix
              06.02.2023:01:46

              А вы указанному изданию доверяете?

              Донской государственный технический университет. Престижный Вуз.

              Отредактировано: termometrix~23:06 06.02.20
              #1187582
              • Нет аватара nabludatel71
                06.02.2023:34:41

                ВУЗ может быть какой угодно, но учёных там — куча, и могут быть какие угодно.

                Кстати — авторы из филиала в Ставрополе. И в списке литературы у них — 3 статьи со своим участием в одном и том же журнале + «Деловая пресса». Для меня всё понятно    

                #1187592
                • Нет аватара termometrix
                  07.02.2002:00:23

                  The American Journal of Clinical Nutrition

                  An impressive study on this was published in the American Journal of Clinical Nutrition, in the year 2010: Smit LA, et al. Conjugated linoleic acid in adipose tissue and risk of myocardial infarction. American Journal of Clinical Nutrition, 2010.

                  This study looked at the levels of CLA in the fat tissue of 1813 non-fatal heart attack patients, and compared them to 1813 similar subjects who had not gotten heart attacks.

                  Levels of this fatty acid are a very reliable marker for the intake of fatty dairy products, and this study was done in Costa Rica, where cows are grass-fed.

                  They split the subjects into 5 groups, from lowest to highest, depending on their levels of CLA. The results were fairly remarkable:

                  Графика: Сливочное масло и риск от инфаркта:

                  https://assets....g.jpg?width=980

                  https://www.ncb...les/PMC2884320/

                  Национальные институты здравоохранения США

                  Отредактировано: termometrix~02:18 07.02.20
                  #1187606
                  • Нет аватара termometrix
                    07.02.2002:23:37

                    На доступном языке

                    Is Butter Bad for You, or Good?

                    https://www.hea...ter-bad-for-you

                    https://www.ncb...pubmed/26268692

                    Масло богато питательными веществами и полезными соединениями, такими как бутират и конъюгированная линолевая кислота.

                    Молочные продукты с высоким содержанием жира, такие как сливочное масло связаны со сниженным риском ожирения, диабета и проблем с сердцем.

                    Тем не менее, масло с высоким содержанием калорий и насыщенных жиров должно быть использовано в умеренных количествах. Лучше всего употреблять его вместе со смесью полезных для сердца жиров, таких как оливковое масло, авокадо, орехи, семена и жирная рыба.

                    #1187607
    • Нет аватара Zemos
      06.02.2022:10:21

      Интересно!

      #1187565
    • Нет аватара g1v2
      06.02.2023:22:24

      Я так понимаю речь о табаке и алкоголе? Если есть, то приведите. Вполне интересно. Заранее спс.    

      #1187589
  • Нет аватара POLO
    07.02.2000:21:43

              как всегда    

    #1187599
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,