Добавить статью
Лого Сделано у нас
Агропром и пищевая промышленность

Рекорды животноводства России за 60 лет (1958-2018)

Животноводство — гораздо более инерционная и менее зависимая от внешних факторов отрасль сельского хозяйства, чем растениеводство. Поэтому в графическом представлении мы совместим рекорды с исторической динамикой для большей компактности и наглядности. Качественные показатели, которыми многие интересуются — выход мяса на голову скота, удой молока на корову и т. п., в большинстве случаев имеют одинаковую динамику: умеренный рост в советский период, заминка в 90-е, достаточно быстрый рост с 2000-х гг. — и прежние максимумы везде далеко позади.

Производство мяса (здесь и далее — в убойном весе) в России в советский период в целом росло, но динамика была рваной: случались и периоды «застоя», и откровенные провалы. Так, масштабное падение (на ¼ или 1,3 млн т) случилось в 1964 г. — результат попытки любой ценой выполнить план семилетки. Серьёзное падение в благополучном 1976 г. (на 10% или 0,8 млн т) — следствие сильнейшего неурожая 1975 г., из-за чего приходилось сокращать поголовье скота. Конец 70-х — начало 80-х — кризисный период в сельском хозяйстве, когда стало очевидно, что экстенсивно дальше расти невозможно. Частично кризис был преодолён, и во второй половине 80-х последовал быстрый рост, в 1990 г. производство мяса достигло пика в 10,11 млн т.

Следующее десятилетие ознаменовалось катастрофическим падением: в конце 90-х выпуск мяса был ниже уровня 1959 г. В начале 2000-х гг. — небольшое восстановление благодаря эффекту девальвации. В середине 2000-х гг. был принят комплекс мер по поддержке мясной отрасли (кредитование, повышение импортных пошлин и т. п.) — в результате с 2006 г. начался интенсивный рост производства, продолжающийся до сих пор. В 2017 г. был перекрыт советский пик, в 2018 г. производство мяса достигло 10,63 млн т, по итогам 2019 г. ожидается 10,8-10,9 млн т.

 © Фото из открытых источников

Исторически главным видом мяса в России была говядина (во времена Хрущёва с ней соперничала свинина). Однако в рыночных условиях она объективно уступает в конкурентоспособности птице и свинине, тем более в российском климате — мясное скотоводство отличается большими удельными инвестициями, длительной окупаемостью и наиболее эффективно при возможности круглогодичного пастбищного содержания.

Пик производства говядины в России был достигнут в 1990 г. — 4,33 млн т, все другие максимальные показатели — рядом с этой датой. При этом частично они были обеспечены растущим «безвозвратным» забоем, поголовье крупного рогатого скота достигло пика к 1987 г. В дальнейшем производство сокращалось: в 90-е — быстро, в 2000-е — плавно. В 2010-е гг. производство говядины стабилизировалось на уровне 1,6 млн т в год — это ниже показателя 1959 г., однако основной объём дают хозяйства населения, которые сейчас оцениваются Росстатом более консервативно.

 © Фото из открытых источников

Самый массовый вид мяса в современной России — птица. В советский период его производство развивалось слабо: на пике, в 1989 г., выпуск составил 1,83 млн т — в 2,3 раза меньше, чем говядины, и в 1,9 раза меньше, чем свинины. В 90-е производство опустилось до уровня начала 70-х годов, но уже в 1998 г. началось его восстановление, а в 2007 г. был превышен советский максимум. Это отражало высокую эффективность вложений в отрасль благодаря короткому производственному циклу и обеспеченности России дешёвым зерном. За следующие 10 лет выпуск мяса птицы увеличился ещё в 2,5 раза, приблизившись к 5 млн т. При этом в 2018-2019 гг. производство стабилизировалось, отражая насыщение рынка.

 © Фото из открытых источников

Производство свинины в советский период демонстрировало самую неравномерную динамику из всех видов мяса, т.к. свиноводство в условиях неразвитости мясного птицеводства было наиболее «оперативной» отраслью. Например, в 1964 г. производство свинины упало более чем на 40%, поскольку годом ранее в погоне за выполнением плана поголовье свиней уменьшилось с 36,7 до 19,2 млн. А сильный неурожай в 1975 г. привёл к сокращению поголовья с 36,5 до 27,8 млн, в результате на следующий год выпуск свинины провалился больше чем на ¼, достигнутый уровень производства смогли превысить только через 8 лет.

Пик советского периода — 3,5 млн т в 1989 г. — долгое время был недостижим, однако во второй половине 2000-х гг. в российском свиноводстве начался бум, и в 2017 г. рекорд был перекрыт. В 2018 г. производство свинины достигло 3,74 млн т, за 9 месяцев 2019 г. производство в живом весе выросло на 4,7%. При этом современное поголовье свиней — 24-25 млн против 40 млн в конце 1980-х гг.

 © Фото из открытых источников

Производство молока в России в советский период развивалось рывками: после нескольких лет роста следовало несколько лет стабилизации или даже небольшого отката назад. Тем не менее, в целом динамика была поступательной, и в 1989 г. производство достигло абсолютного максимума — 55,7 млн т. За 90-е годы надои молока сократились в 1,7 раза, отражая не только кризис в сельском хозяйстве и падение уровня жизни, но и объективное снижение потребностей ввиду вытеснения животных жиров растительными (в развитых странах этот процесс шёл уже давно). В XXI в. производство молока в России показывает волнообразную динамику, с тенденцией к снижению до недавнего времени: после стабилизации в середине 2010-х гг. последние 3 года наблюдается рост, который может стать устойчивым.

Согласно текущим данным Росстата, по итогам 2019 г. производство молока должно превысить 31 млн т (+2,1% за 11 месяцев). Это соответствует уровню 1957 г., но в то же время нынешнее потребление, даже при максимальных оценках доли импорта, соответствует только производству 1965 г.

 © Фото из открытых источников

Производство яиц в России в советский период росло почти непрерывно. Пик был достигнут в 1988 г. — 49,1 млрд штук. К 1996 г. производство опустилось ниже уровня 1974 г., но после стало постепенно восстанавливаться. В 2018 г. производство яиц достигло 44,9 млрд штук, на этом же уровне оно осталось и в 2019 г. (-0,2% за 11 месяцев). Примечательно, что темпы роста производства в нынешнем столетии гораздо ниже, чем в советский период, что, в условиях незначительного импорта, свидетельствует о высокой насыщенности внутреннего рынка и его самообеспеченности.

Интересно было бы сравнить данные по производству яиц в тоннаже — возможно, картина была бы несколько иной — однако найти их у Росстата не удалось, а в международных источниках (прежде всего, ФАО) используются условные коэффициенты для пересчёта.

 © Фото из открытых источников

Производство шерсти в России вышло на максимальный уровень в середине 1970-х годов и держалось на нём, с небольшими колебаниями, до 1990 г. Так, два лучших результата — 234,2 тыс. т в 1979 г. и 230 тыс. т в 1989 г., а ещё для 8 лет зафиксированы показатели в пределах 226-227,5 тыс. т. За 90-е годы настриг шерсти обвалился в 5,5 раз — до 40 тыс. т, после чего несколько вырос, в последние годы колеблясь в пределах 55-57 тыс. т. В условиях замещения шерсти искусственными и синтетическими волокнами значительно более высокий уровень производства России объективно не нужен.

 © Фото из открытых источников

Подготовлено по данным статистических сборников ЦСУ РСФСР, ЦСУ СССР и Росстата, а также онлайн-статистики Росстата.

АПК, статистика, мясо, молоко, яйца, шерсть, птицеводство, свиноводство
  • Михаил Иванов Михаил Иванов
    08.01.2015:39:42

    Графики, конечно, позитивные, но до многих советских показателей ещё далековато, а пора бы их уже нагнать

    #1182675
    • Вячеслав Алексеев Вячеслав Алексеев
      08.01.2017:32:46

      Куда же всё рекордное мясо девалось в упоминаемом 1990 году? Изобилия в магазинах как сейчас и близко не было.

      Или статистика безропотно учитывала приписки?

      Отредактировано: Вячеслав Алексеев~17:33 08.01.20
      #1182698
      • Нет аватара nabludatel71
        08.01.2017:47:34

        Объём производства и наличие в магазинах мало связаны. Есть ещё система распределения и спрос. Вот, в середине 90-х мяса было везде и на любой вкус — но позволить его себе могли намного меньше людей. А на базаре и в советские времена мясо всегда было — только дороже.

        Ещё можно вспомнить армию, школы и пр., снабжавшиеся в СССР централизовано (не поднимая дискуссию о том, сколько перепадало конечному потребителю — конкретному солдату или ученику).

        #1182704
  • Нет аватара POLO
    08.01.2017:25:14

    Как всегда супер           а баранину можно включить?)

    Отредактировано: POLO~17:26 08.01.20
    #1182696
    • Нет аватара nabludatel71
      08.01.2017:39:34

      Она второстепенна всё-таки, поэтому не стал про неё писать, хотя изначально планировал. Пик — больше 600 тыс. т в начале 60-х, потом по 400-500, в 90-е провал до 150, сейчас идём к 250. Вкратце так   

      #1182701
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        08.01.2018:33:34

        А с бараниной таки было бы полнее    

        А то шерсть есть, а баранины нет.

        #1182715
        • Нет аватара nabludatel71
          08.01.2019:36:38

          По многочисленным просьбам, так сказать    

           © Фото из открытых источников

          #1182728
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    08.01.2017:51:06

    Какая всё же малоэффективная система сельского хозяйства в СССР была. Основные силы и деньги вбухивали в говядину (4,3 млн тонн), а более дешёвые свиноводство и птицеводство на вторых ролях (3,5 млн и 1,8 млн). А уж что на самом деле было в магазинах, лучше не уточнять.

    Стоило все поставить на здравый смысл и экономику, и картина изменилась:

    — птица — 5,0 млн тонн,

    — свинина — 3,5 млн тонн,

    — говядина — 1,6 млн тонн.

    И дешевле, и мяса полно на полках.

    #1182705
    • Нет аватара nabludatel71
      08.01.2019:03:50

      Я бы даже сказал, что основные средства вбухивали в коров — для получения молока и, попутно, мяса, хотя раздельное производство эффективнее. При этом на корм масштабно шло зерно, т.к. сена не хватало. Но конверсия кормов у крупного рогатого скота невысокая, да и зерно не лучший корм для него. С упором на свинину и птицу можно было бы обойтись без импорта зерна. А если бы молочные жиры, где уместно, постепенно бы замещали растительными (т.е. не сдерживали их искусственно, ограничивая площади масличных), то и молока не надо было бы столько.

      #1182721
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        08.01.2019:39:51

        Я бы даже сказал, что основные средства вбухивали в коров

        Чуть позднее (в начале 90х) насмотрелся я на эти фермы КРС и «племенные заводы». Работал тогда в районном комитете по экологии. Сотни, тысячи коров и бычков в полуразрушенных холодных строениях. В навозе по колено всё вокруг. Ни дорог, ни сена.

        И это была небедная Московская область.

        #1182730
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    08.01.2018:22:40

    Яиц достаточно.

    Молока в принципе в магазинах тоже хоть залейся. Но на сыр не хватает.

    А вот с шерстью беда.

    А вообще такой полноты данных хрен где найдёшь в интернете.

    СуНу пора делать свою «Сунопедию».

    Отредактировано: Сергей Котенко~18:24 08.01.20
    #1182711
    • Нет аватара nabludatel71
      08.01.2019:13:06

      А вот с шерстью беда.

      Не соглашусь. Да, производим много меньше, чем раньше. Но при этом примерно 1/5 экспортируем. По шерстяной пряже и тканям баланс в целом слабо отрицательный: что-то вывозим, чего-то не хватает. А одежда и обувь — это отдельная история, там в рабочую силу всё упирается в первую очередь. Хотя по шерстяной продукции ситуация ещё более-менее.

      #1182724
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        08.01.2019:41:27

        Шут его знает. Жену спрашиваю — говорит хорошую шерсть не найти.

        А она у меня шьёт хорошо.

        #1182732
  • алекс х алекс х
    08.01.2019:08:00

    С крупным рогатым скотом все очень печально

    #1182722
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.01.2019:45:16

      Да не, не печально.

      Мясное животноводство растёт помаленьку. Причём фермы мощные, хорошие — «Мираторг» и другие ребята.

      По молочному животноводству падение КРС почти прекратилось. Ещё год-два и пойдём в рост.

      А молоко и так уже в росте несколько лет.

      Спрос всё определяет. А он растёт медленно, население берёт более дешёвую птицу и свинину.

      #1182736
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,