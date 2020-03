Ледокол «Капитан Драницын» установил рекорд

© murman.tv

Ледокол «Капитан Драницын» стал первым среди дизель-электрических ледоколов, который самостоятельно достиг самой высокой точки Арктики — 88°13′ северной широты, 31°37′ восточной долготы. Об этом говорится в сообщении «Росморпорта» от 3 марта.

Ледокол доставил сменных специалистов-полярников, а также 43 тонны оборудования и запасов к дрейфующему научно-исследовательскому ледоколу Polarstern, вмороженному во льды в рамках международной полярной экспедиции MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate).

В исторический рейс ледокол вышел из норвежского порта Тромсё 3 февраля. Маршрут «Капитана Драницына» пролегал через Баренцево море и Северный Ледовитый океан. В сложных погодных условиях ледокол преодолел 2248 морских миль. Маршрут корректировался с учётом спутниковых данных об оперативной ледовой обстановке, обработкой которых занимался присутствующий на борту специалист Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Примечательно, что если в начале похода «Капитан Драницын» использовал 50% мощности, то при подходе к научному лагерю двигатели судна работали на полную мощность — 18240 кВт.

4 марта после завершения погрузочных работ ледокол вновь возьмёт курс на порт Тромсё.